Det var fortsatt «varmt og godt» med 25 grader i 20-tiden på Fana Stadion da kvinnenes 10 000 meter gikk av stabelen fredag kveld.

Det var den tyske duoen Kira Weis og Carolina Schäfer som sammen med irske Anika Thompson gikk til fra start og gjorde unna den første 1000 meteren på 3:15.

De tre norske i feltet, Dina Lidahl Lilljordet fra Strindheim IL og Varegg-duoen Anine Dyrdal og Bethine Riise Carlsen alle med perser rundt 35 minutter, la seg fornuftig i bakre halvdel av det 29 kvinner store feltet. Dina Lidahl Lilljordet var først av de norske og lå lenge stabilt på 19. plass med Varegg-duoen lenger bak.

Trioen i tet fortsatte i 3:15-fart, mens latviske Agate Caune ledet an i forfølgerpuljen uten å greie å kutte ned på forspranget til de trioen. Carolina Schäfer måtte etter hvert slippe, og Weis og Thompson fortsatte i samme tempo i tet mens Agate Caune og tyrkiske Merve Karakaya jaget bak. Tyrkeren løp deretter fra Caune og tok opp jakten på Schäfer på bronsen.

Irske Thompson fikk et billig løp i rygg på Weiss som hadde dratt hele løpet, og ventet med å gå helt opp i tet med 2 km igjen. Iren jobbet febrilsk for å å rive seg løs, og med 100 meter igjen hadde Weiss fått nok og gullet gikk til Irland på 32.31.47. Kira Weis kom inn til sølv slått med fem sekunder med Carolina Schäfer på bronseplass vel halvminuttet bak vinneren.

Med 3000 meter igjen begynte Dina Lidahl Lillejordet å avansere, og 2000 meter senere var hun oppe på 13. plass. På de siste to rundene løp hun seg ytterligere opp til en 11. plass rett bak egen pers på 34:41.83 til tross for en forferdelig tung sisterunde pga. en urutinert spurt en runde for tidlig.

Anine Dyrdal ble nr. 21 på 35:32.20 og Bethine Riise Carlsen nr. 25 og nest siste av de som fullførte med 37:06.38.

Til NRK ville ikke en pratsom Dina komme med unnskyldninger for sin maglende rutine i innspurten:

– Jammen det sto en runde igjen, men jeg skal ikke komme med unnskyldninger, sa hun til NRK etter målgang.

Til Kondis supplerte hun hun dette med å fortelle at hun hadde en skikkelig god dag der løpet stemte, helt til de siste rundene der hun ble i tvil om hvem klokkene ringte for. Hun trodde et øyeblikk at hun var i mål, og stoppet opp, før hun fortsatte ut på sisterunden:

– Jeg tapte sikkert et halvminutt på det rotet på de siste rundene, fortalte hun til Kondis

– Men jeg fulgte mitt eget opplegg og unngikk å henge på løpere som hadde for stor fart, så egentlig stemte det veldig bra i dag. Jeg hadde krefter igjen, helt til jeg spurtet en runde for tidlig, forteller en engasjert Dina Lidahl Lillejordet.

Bortsett fra problemene med rundetellingen på slutten, så syntes Dina Lidahl Lillejordet at hun hadde en skikkelig god dag der løpet hennes stemte.

10 000 m kvinner, finale:

Rank Athlete Country Birthdate Mark 1 Anika Thompson IRL 22.feb.03 32:31.47 2 Kira Weis GER 16.mar.04 32:36.52 3 Carolina Schäfer GER 25.jul.04 33:04.43 4 Nele Heymann GER 24.sep.03 33:27.48 5 Merve Karakaya TUR 10.feb.04 33:28.64 6 Greta Settino ITA 12.jul.03 33:42.36 7 Agate Caune LAT 07.aug.04 33:47.08 8 Cordula Lassacher AUT 28.nov.03 33:54.73 9 Ana Marinho POR 11 Oct 2003 34:02.20 10 Madalina-Elena Sîrbu ROU 07 May 2003 34:10.62 11 Dina Lidahl Lillejordet NOR 07.jul.03 34:41.83 12 Julia Rosén SWE 07.apr.05 34:42.47 13 Elena Eichenberger SUI 01.nov.03 34:45.34 14 Clara Las Heras ESP 11.apr.03 34:47.78 15 Jasmine Wood GBR 34:53.75 16 Jasmine Emma Trott GBR 30 Dec 2003 34:54.00 17 Charlotte Penneman BEL 30 May 2005 34:55.41 18 Uliana Rachynska UKR 08.jul.03 35:04.85 19 Heather Murphy IRL 12.jan.04 35:07.29 20 Hannah Odgaard Jakobsen DEN 12 Dec 2004 35:19.99 21 Anine Dyrdal NOR 20.jun.03 35:32.20 22 Emma Ranta FIN 28.jun.03 36:18.79 23 Vilma Sorvisto FIN 01.apr.04 36:19.21 24 Karolina Bliujute LTU 04.feb.04 36:34.25 25 Bethine Riise Carlsen NOR 18 May 2004 37:06.38 26 Dimitra Ntaska GRE 29.jun.05 37:50.25 Marit Griep NED 09.nov.04 DNF Katarzyna Napiórkowska POL 12.sep.04 DNF Ella Sorvisto FIN 01.apr.04 DNF

Dina Lidahl Lillejordet løper her i ryggen på svenske Julia Rosén.

Irske Anika Thompson fikk et billig løp i rygg på Kira Weiss som dro hele løpet.

Det ble til slutt Anika Thompson som kunne vifte med det irske flagget, som markerte at den irske løperen hadde vunnet løpet.

Anine Dyrdal ble nest best av de tre norske. Hun endte som nr. 21 på tiden 35:32.20

Bethine Riise Carlsen løp inn som nummer 25, nest sist av dem som fullførte løpet.

Anine Dyrdal og Bethine Riise Carlsen blir her intervjuet av TV2 etter deltakelse i sitt første EM.

Revansjelystne Varegg-jenter

Anine Dyrdal og Bethine Riise Carlsen var ikke helt fornøyde med resultatene sine i dag kunne de fortelle til Kondis:

– Vi er veldig revansjelystne! Dette skal vi klare å gjøre bedre neste gang, erklærte de til Kondis etter løpet.

De er begge ganske ferske med løpetreningen, Anine begynte i fjor og Bethine i forfjor, så de hadde ikke de helt klare ambisjoner for EM:

– Vi sa til hverandre at bare det å komme til EM måtte vi være fornøyd med. Jeg løpte den første 10.000 meteren for noen måneder siden, forteller Anine Dyrdal.

– Men vi kan bedre!, sier de begge to.