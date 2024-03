Det er ikke noen stor norsk tropp som har dradd til Glasgow for å kjempe om VM-medaljer på mellomdistansene. På de litt kortere løpene som 400 meter har vi Karsten Warholm og Henriette Jæger, mens på de lengre distansene har vi kun Narve Gilje Nordås som skal løpe 1500 meter.

Men Narve er ikke noe dårlig kort på den distansen i et VM. I fjorårets VM utendørs tok han tross alt bronsemedaljen, og i år har han overbevist med sterk form allerede tidlig på året. For en uke siden løp han inn til en overbevisende seier og ny personlig rekord på 3000 m med 7:41,28 i et stevne i Madrid.

To uker før det løp Narve inn til ny pers på 1500 meter i storstevnet Meeting Hauts de France Pas de Calais Liévin. Ifølge Kondis var løpet solid, men ikke spektakulært av Narve Gilje Nordås.

Kondis skrev da:

Narve Gilje Nordås bruker ofte å legge opp 1500 m-løpene sine med en forsiktig start og en tilsvarende sterk avslutning. Det er en taktikk som er lettere å få til utendørs enn innendørs. Når svingene er så mange og krappe som det de er inne, er det vanskelig å avansere, og det å løpe i bane 2 koster også dobbelt så mye som det gjør på en 400-metersbane.

I kveld, 1. mars, skal Narve Gilje Nordås løpe kvalifiseringsheat for en finaleplass på 1500 meter. Selv om de fleste ser ut til å regne med at dette skal gå greit, så er det en utfordring å få taktikken og løpet til å stemme overens. Det er de tre første som løper i mål som går til en finaleplass, enkelt og greit. Men det er altså en 200-metersbane med krappe svinger, så det er ikke like lett å posisjonere seg som på en dobbelt så lang utendørsbane.

Narve Gilje Nordås skal løpe i det andre av i alt fire heat. Det starter klokken 20.19.

NRK2 sender fra Innendørs-VM fra klokken 20:00 til 23:00

Dette er de som løper i heat 2:

BIB COUNTRY ATHLETE PB SB 279 MAR Hicham AKANKAM 3:37.79 3:37.79 310 NOR Narve Gilje NORDÅS 3:37.45 3:37.45 347 RSA Ryan MPHAHLELE 3:36.57 3:36.57 191 ESP Adel MECHAAL 3:33.28 3:35.53 270 KGZ Nursultan KENESHBEKOV 3:45.82 3:45.82 171 CZE Filip SASÍNEK 3:36.53 3:37.99 272 KSA Fayez Abdullah AL SUBAIE 3:53.40 3:53.40

Som vi ser så er det flere sterke løpere her som har en personlig bestetid (PB) på 1500 meter som er på samme nivå som Narve Gilje Nordås. Det er de tre første i mål som får en finaleplass.



Ryan Mphahlele fra Sør-Afrika løp i samme kvalifiseringsheat som Jakob Ingebrigtsen i fjorårets VM, men han tok seg da ikke videre til semifinalen. (Foto: Arne Dag Myking)

