De to mest toneangivende på fredagens 1500 m, Tuva Alme fra Sandnes, og Aurora Kanutte Brandt Sande fra Koll la seg fremst fra start også i sitt andre oppgjør for helga. De to vekslet på å dra flere ganger i det andre og medaljeavgjørende heatet på 800 m i jentenes 16-årsklasse.

I siste sving satte Sandnes-jenta inn det avgjørende støtet og tok gullet med drøye halvsekundet på 2:17.12. Dermed var hun best når det gjaldt som mest begge dager etter at hun dro fra start og holdt unna på oppløpet på den nær doble distansen fredag kveld.

Vilde Kjetilsdatter Grønhaug fra Tyrving styrte det første heatet i klassen og skulle vise seg de andre helt overlegne og vant på 2:23.04.

Tuva Alme (214) og Aurora Kanutte Brandt Sande (360) side om side tidlig i løpet. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater 800m J16: Heat 2 Nr Namn Klubb Resultat 1 Alme, Tuva Sandnes 2:17.12 2 Sande, Aurora Kanutte Brandt Koll 2:17.66 3 Anderson, Jofrid Idrettslaget Bjarg 2:20.84 4 Hamborg, Wilma Hollås Ranheim Idrettslag 2:21.21 5 Teffera, Venus Abraham Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2:24.07 6 Sande, Olea Byåsen 2:29.21 7 Sagebakken, Madelene Tronstad Mandal og Halse I.l. 2:32.96 Heat 1 1 Grønhaug, Vilde Kjetilsdatter Tyrving Idrettslag 2:23.03 2 Valio, Ava Viktoria Sætnan Koll 2:32.23 3 Kongsgaard, Elise Rud Tyrving Idrettslag 2:32.39 4 Wiig, Caroline Marie Sportsklubben Vidar 2:37.21 5 Damhaug, Maria Edvarda Elisabet Machado Tyrving Idrettslag 2:38.02

Reportasje fra fredagens 1500 m: Tuva Alme tok UM-tittelen i J16 på hjemmebane