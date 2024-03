Arrangørene i Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb kunne by på en ganske variert meny av skiopplevelser i det årlige rennet på Sjusete Skisenter. Torefjellsrennet hadde renn både i klassisk stil og fristil (skøyting), i tillegg til trim- og familierenn. Deltagerne kunne også velge mellom ulike distanser, der de fleste valgte den lengste varianten i begge stilarter, som var 26 kilometer på klassisk og 20 kilometer på fristil. Dessuten var der trim- og famileklasse med valgfri lengde.

Den aller lengste varianten som arrangørene hadde på programmet i fjor, 40 km, var ikke med i år siden rennet denne gangen ikke tok mål av seg til å være seedingsrenn til Birken. De aller bratteste partiene, rundturen opp til Nyestølen, var også tatt ut i år, noe som gjorde opplevelsen litt greiere for vanlige mosjonister.

Vestlandet viste seg fra sin beste vinterside under årets renn, med skyfri himmel og sol. Løypene var også utmerkede med god glid og ypperlig preparering.

Torefjellsrennet er et av de få gjenværende turrenn på vestlandet, i realiteten det eneste i det gamle Hordaland fylke i henhold til terminlisten til Kondis. Det eneste andre er det gjenoppståtte Bergensrennet som gikk dagen etter Torefjellsrennet, men dette er et renn i mindre skala.

Deltakelsen var bedre i årets Torefjellsrenn enn fjorårets: det var 77 deltakere i konkurranseklassene. Familieklassen hadde 28 startnummer med 77 registrerte navn på familiemedlemmer. I fjor var det 52 deltakere i konkurranseklassen.

Kondis kommer med en egen sak om hvordan det gikk i fristil-rennet.

Tett duell på klassisk 26 km

På den klassiske distansen fikk vi denne gangen et spennende oppgjør om seieren. De siste årene har det vært Matias Oppedal fra Fana IL som har tatt hånd om seieren uten noen utfordrere som klarte å følge ham. Men denne gangen ble det en spennende duell mellom ham og Kristoffer By Vollset fra NTNUI / Team Fotmob, en duell som ikke ble avgjort før innspurten mot mål. Det endte her med seier til Matias Oppedal i år også, men nå med en margin på noen få sekunder til Kristoffer.

Matias Oppedal fra Fana IL og og Kristoffer By Vollset fra NTNUI/Team Fotmob hadde en skikkelig duell om seieren på klassiskdistansen. Den ble ikke avgjort før i innspurten mot mål.

Disse to duellantene var også de eneste som deltok på begge de lengste distansene. På 20 km fristil gikk Kristoffer By Vollset inn til en delt førsteplass med Marius Flatebø fra Vargar IL. Matias Oppedal tok her en fjerdeplass.

Når det gjaldt klassiskløpet han vant så kunne Matias Oppedal beskrive det slik:

– Vi gikk sammen hele veien og byttet litt på å dra. Jeg prøvde å gå hardt når jeg dro, men jeg vi gikk jo et renn sammen tidligere i sesongen der det var 5 sekunder mellom oss på enkeltstart, så jeg visste jo vi var jevne.

– Kristoffer By Vollset var sterk i fjor, da var han på et veldig høyt nivå. Jeg var litt usikker på hvor jeg hadde han, men så hadde jeg kanskje hakket bedre ski, mente Matias Oppedal.

Kristoffer By Vollset sa han ikke satset like sterkt i år:

– Jeg har egentlig lagt skisatsingen på hylla og blitt mosjonist. Og det har blitt fulltidsjobb og mindre trening.

Matias skyter her inn: – Vi konkurrerer på mer like vilkår nå som begge jobber.

Så gjør de to seg klar til å gå 20 km fristil. Kristoffer By Vollset sier han har planer om å gå NM-femmila om to uker, og det er jo skøyting:

– Så da kan det være greit med litt skøytetrening.

Begge forteller at de gikk på blanke ski på klassiskdistansen i Torefjellsrennet.

Resultater menn klassisk 26 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 32 Matias Oppedal Fana IL M31-40 1:01:25 2 22 Kristoffer By Vollset NTNUI / Team Fotmob M21-30 1:01:28 3 11 Erlend Drivenes Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M31-40 1:08:09 4 12 Anders Søyland Viking, TIF M51-60 1:08:51 5 31 Amund Leiren Kvam LSK M41-50 1:12:07 6 18 Birger Rye Fana IL / Equinor BIL M51-60 1:16:03 7 19 John Fredrik Hatling Fana IL M51-60 1:16:44 8 17 Svein Erik Lund Fana IL M51-60 1:17:39 8 16 Johan Olai Nes Statens Vegvesen M51-60 1:17:39 10 13 Øyvind Gaute Berg Stord IL M41-50 1:18:30 11 9 Bjørn Knudsen Fana IL M61-70 1:21:42 12 10 Brynjulf Vonen Fana il M61-70 1:23:15 13 21 Øyvind Soldal Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb M41-50 1:24:10 14 30 Jarle Handeland Sauda IL M61-70 1:24:39 15 23 Arne Johannesen Fana IL M61-70 1:26:17 16 24 Henrik Moe-Nilssen Nedreås Fana IL M19-20 1:27:48 17 27 Olav Westrheim Fana IL / Fana IL / Equinor M41-50 1:28:25 18 33 Baptiste Deletombe Voss M31-40 1:31:48 19 29 Arne Johan Larsen Fana IL M41-50 1:33:02 20 35 Thomas Skulstad Gullfjell IL M31-40 1:38:04 21 34 Kristian Skar Skulstad Gullfjell IL M41-50 1:53:26



Etter de to duellantene i front kom Erlend Drivenes fra Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb og Anders Søyland fra TIF Viking. De hadde også et oppgjør seg imellom.



Beste kvinne på den klassiske 26 km-distansen ble Hilde Fjellheim fra Fana IL. Her er hun på vei opp kneiken med utsikt over fjorden.Utenfor henne staker en klubbvenninne som vi ikke er helt sikker på hva heter..

Resultater kvinner klassisk 26 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 25 Hilde Fjellheim Fana K51-60 1:22:38 2 15 Siren Vatshelle Fana IL K51-60 1:27:51 3 26 Mia Kjærvik Jøsok Fana IL K21-30 1:39:43 4 20 Torild Kveberg Kvam LSK K61-70 1:44:44

Her er det Arne Johan Larsen fra Fana IL som jobber seg oppover, mens Baptiste Deletombe fra Voss henger på. I bakgrunnen ser vi Torefjellet.



Birger Rye (ytterst) og Amund Leiren er i gang med stigningen, men ser visst ikke på utsikten.



Drikkestasjonen lå rett før løperne kom inn på skistadion, men å ta i mot drikke var nok ikke i tankene til Matias Oppedal og Kristoffer By Vollset, rett før det hele skal avgjøres. Matias ligger her sist, men kommer seg først i mål.

Trim- og familierenn - Valfri km

Det var mange familier med barn som koste seg på ski i solen mens de gikk deler av løypen. Her kan du se noen bilder.