Dronningen av høydemeter har passert 800.000 årlige høydemeter
Benedicte Westfal Larsen er en slags topputøver på høydemetersamling, og leder på den verdensomspennende Strava-konkurransen på høydemeter. Nå har hun satt en ny personlig rekord innen idretten sin.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse