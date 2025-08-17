Bare tre jenter stilte til start på 800 meteren i KU23-klassen med Mina Mikkelsen Sørensen fra Tjalve med best utgangspunkt ut fra tidligere prestasjoner denne sesongen. 400 meter gikk på 74 sekunder, og de tre var samlet til 100 meter gjenstod. På oppløpet ble det en tett duell om den gjeveste medaljen der Emma Endresen fra Fyllingen tok siste stikk på 2:25:47, bare sju hundredeler foran Tjalvejenta.

Hele feltet - og tettrioen i kronologisk rekkefølge - på 800 meteren for KU23. (Foto: Arne Dag Myking)

Mina Mikkelsen Sørensen steger ut. (Foto: Arne Dag Myking)

Det er ikke lett å se hvem som er først over målstreken her, men tidtakersystemet skilte de to med 7/100. (Foto: Arne Dag Myking)

Tre jevngode jenter på premiepallen. (Foto: Arne Dag Myking)