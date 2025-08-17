Duell om gullet da Emma Endresen ble KU23-mester på 800 m
Det var Emma Endresen som sikret seg den gjeveste medaljen av de tre i 800 meter-feltet i eldste juniorklasse på Fana Stadion.
Bare tre jenter stilte til start på 800 meteren i KU23-klassen med Mina Mikkelsen Sørensen fra Tjalve med best utgangspunkt ut fra tidligere prestasjoner denne sesongen. 400 meter gikk på 74 sekunder, og de tre var samlet til 100 meter gjenstod. På oppløpet ble det en tett duell om den gjeveste medaljen der Emma Endresen fra Fyllingen tok siste stikk på 2:25:47, bare sju hundredeler foran Tjalvejenta.
|Pos
|St.nr
|Navn
Cat
Klubb/Lag
|Tid
|Note
|1
|56
|Emma ENDRESEN
|U23K
|FYLL
|2:25.47
|2
|362
|Mina Mikkelsen SØRENSEN
|U23K
|TJALV
|2:25.54
|3
|133
|Seline Midtbø DYBVIK
|U23K
|HINN
|2:27.12
