- Jeg fokuserte på å gjøre det ganske enkelt, sa Ane Dyrkorn etter sin andre seier på under et døgn i konkurranse med hele Norgeseliten. Fredag kveld var det i nattemørket – under NM-natt i Høvåg, lørdag ettermiddag var det i vårsola under sprint i Dyreparken:

- Det var en krevende sprint, og jeg var bevisst med min taktikk hele veien, fortsatte dagens navn i dameklassen.



For med en seiermargin på minuttet på en sprint, snakker en utklassing – det også i en konkurranse hvor fjorårets sammenlagtvinner i verdenscupen – Simona Aebersold – er på start. Og det er betimelig å spørre om Dyrkorn nå skal ta steget helt opp i verdenstoppen: - Jeg har løpt bra to konkurranser på rad, men vi får se i morgen når det blir et litt mer «vanlig» o-løp i dagslys under mellomdistansen ute i Høvåg, sier hun selv diplomatisk. En kan hevde at hun snakker seg selv «ned», uansett taler resultatene for seg selv, og i dag vier de at det var minuttet ned til Venla Taulavuori – på 2, plass. Pia Young Vik ble nummer 3.



Kasper Fosser var 4. mann på NM-natt i går, i dag var han kjappest på sprinten i Dyreparken:

- Jeg har løpt ganske bra. Jeg har i hvert fall unngått de store feilene, sa han like etter målgang.

- Selv om løpet ikke var helt topp, så har jeg i hvert fall sekundene på min side, fortsatte Heming-løperen, som med marginer sin vei i dag var 2 sekunder foran Henry McNulty og 5 sekunder foran Mats Eidsmo.



Tidligere i vår har vi sett Kasper Fosser imponere på mellomdistanser i Sverige, og i morgen får vi se om han kan følge opp når det venter en av samme sorten ute i Høvåg:

- Jeg sliter litt med et vondt «baklår», men jeg håper jeg kan løpe i morgen, kommenterer han. Hans løp i dag holdt i hvert fall til seier.

Juniorklassene

- Det var en morsom sprint, hvor jeg forsøkte å ha god kontroll hele veien, sa Minna Sofie Wingstedt etter å ha løpt inn til seier i yngste juniorklasse for jenter i Dyreparken i dag.

Dermed løftet hun seg fra andreplass i nattemørket – under NM-natt - fredag kveld til toppen av pallen i dag.

Det uten at hun vil karakterisere seg selv som sprinter: - Jeg liker meg best i skogen, sier hun selv – og legger til: - Jeg håper å vise det i morgen.

I dag viste hun seg i hvert fall som den beste, med en seier på 14 sekunder ned til Helene Scheele. Jenny Danevad ble nummer 3.

Karakteristikken sprinter «kjøper» Ola Dåsnes, og Vangløperen viste i dag at han lever opp til dette:

- Jeg løser det bra teknisk, men jeg merker at jeg har litt å gå på fysisk. I vinter har det blitt mye langrenn fordi jeg ikke har kunnet løpe så mye som jeg skulle ønske. Men nå skal jeg bruke tiden godt frem til NM-sprint, sa han etter dagens seier. En seier han tok 10 sekunder foran juniorladslagsløper Jone Valdal. Markus Hirsch løp inn til 3. plass.



Der Dåsnes har brukt vinteren til mye langrennstrening, har Ingeborg Roll Mosland gått mye ski-o. Forrige lørdag tok hun sølv på junior-VM i den grenen, i går var det sølv under NM-natt og allerede i dag er hun på toppen av pallen i konkurranse med resten av norgeseliten i eldste juniorklasse for jenter:

- Skiorientering har mye likt som sprintorientering, med høyre-venstre valg, sier hun selv forklarende.



I Dyreparken var det også litt «over-under», som skapte problem for flere løpere. Men Ingeborg holdt hodet kaldt hele veien:

- Jeg har gjort mye rett, selv om jeg også har noe å «hente». Uansett er jeg fornøyd. Med god grunn da hun vant med over halvminuttet ned til den norske mester fra fredag kveld – Anna Taksdal. Sigrid Haugskott var 3. best i denne klassen.



I yngste juniorklasse for herrer kom dagens mest suverene seier Mathias Reinertsen Leroyer var over minuttet bedre enn Magnus Sigurdsson.Idar Elias Jongenburger – på 3. plass – var over halvannet minutt bak førsteårsjunioren fra Freidig – som var dagens kjappeste hos de yngste juniorene.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D21E, 3 040 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 19.31,

2) Venla Taulavuori, NTNUI, 20.31,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 20.32,

4) Oda Scheele, NTNUI, 20.38,

5) Emma Arnesen, Nydalens SK, 20.54,

6) Ana Toledo, Halden SK, 21.01.

H21E, 3 230 m:

1) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 18.56,

2) Henry McNulty, Bækkelagets SK, 18.58,

3) Mats Eidsmo, NTNUI, 19.01,

4) Isak Jonsson, NTNUI, 19.17,

5) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 19.20,

6) Elias Jonsson, Nydalens SK, 19.51.

H17-18E, 2 980 m:

1) Mathias Reinertsen Leroyer, Freidig, 18.40,

2) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 19.52,

3) Idar Elias Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 20.14,

4) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 20.25,

6) Ludvig Langøygard, Frol IL, 20.41.

D17-18E, 2 840 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 19.50,

2) Helene Scheele, Nydalens SK, 20.04,

3) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 20.18,

4) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 21.49,

5) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 21.52,

6) Emma Imsland, Wing OK, 22.22,

6) Elise Renard, Kongsberg OL, 22.22.

H19-20E, 3 160 m:

1) Ola Dåsnes, Vang OL, 19.53,

2) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 20.03,

3) Markus Hirsch, Bækkelagets SK, 20.13,

4) Fredrik Fet Andersen, Konnerud IL, 20.51,

5) Alf Petter Lynum, Freidig, 21.15,

6) Filip Mitchell Iversen, Frol IL, 21.24.

D19-20E, 2 840 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 18.58,

2) Anna Taksdal, Ganddal IL, 19.33,

3) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 19.38,

4) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 20.13,

5) Marie Scheele, Halden SK, 20.17,

6) Maria Strømdal Wik, Freidig, 20.27.