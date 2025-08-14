Søndag 24. august arrangeres Eidsvoll 6-timers – 20 år etter det første norske 6-timersløpet – løpet som var starten på ultraløpsbølgen i Norge.

Det er ordinær påmelding til løpet og godt med plass, men løpsleder Bjørn Hytjanstorp ønsker også å få med flest mulig av «pionerene» fra 20 år tilbake – se etterlysningen lenger ned.

Per 13. august er nøyaktig 100 påmeldt til løpet som arrangeres fra Eidsvoll Verk skistadion om 11 dager. Målet er å få med minst 133 startende – som er rekorden fra 6-timersløp i Norge (Romerike 6-timers 2011).

-Vi har 150 unike jubileumsmedaljer, som det ikke står Eidsvoll Verk 6-timers på, men «Eidsvoll 6-timers 2005 - 2025». Det betyr at de 150 første får denne medaljen – der er ergo ca. 50 igjen, sier Hytjanstorp.

Fra starten på Eidsvoll Verk 6-timers 2022 - på samme stadion som løpet arrangeres i år. (Foto: Kjell Vigestad)

UFARLIG

6-timersløp er noe av det mest ufarlige man kan bli med på, og alle som fullfører en eneste runde får et resultat. Et 6-timersløp er til og med så ufarlig at til og med Ingrid Kristiansen kan bli med (gå så langt du gidder, orker, klarer eller har tid til).



Jørn Hoel kommer for å underholde 6-timersløperne. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

JØRN HOEL KOMMER

Det høres kanskje ut som en spøk, men det er det ikke: Under Eidsvoll 6-timers søndag 24. august skal selveste Jørn Hoel synge og spille for deltagerne - og selvsagt publikum.

- Jeg får ikke spilt i seks timer, men det håper jeg går bra, sier Jørn med et smil.



Bjørn Hytjanstorp har sluttet å konkurrere, men her er han på tur ved Sessvollmoen i 2024. (Foto: Olav Engen)

LITT AV HVERT FRA LØPSLEDEREN:

-Alle som deltok i 2005 får status som «Hedersdeltagere» og gratis påmelding. I tillegg får alle disse en unik t-skjorte. Denne har vi kun 59 stykker av – nettopp med tanke på pionerene.

-Det vil nok komme uvant mye publikum under løpet, ikke minst på grunn av at Jørn Hoel skal synge og spille for løperne underveis. Dette er det nok mange som er nysgjerrige på. I tillegg vil det dukke opp noen overraskelser når det begynner å røyne på for deltagerne. Det er bare å glede seg.

-Det blir kun to premier i løpet. Rett og slett to digre pokaler, én til vinneren i kvinneklassen og én til vinneren i herreklassen.

-Deltagerne kan vinne flotte premier på startnummerets sitt. Vi har nemlig nok en gang vært å heldige å få Aktiv mot kreft med på laget, og det stiller med flere flotte gavepremeier

-Speaker blir som vanlig Rune Østby Hansen, men jeg ønsker meg veldig et besøk av speakeren i 2005 Heming Leira. Men han har jeg ikke fått tak i, så hvis Heming leser dette – du inviteres som heders-speaker!



ULTRALØP SOM MOSJONSLØP

6-timersløpet i 2005 gjorde ultraløp til mosjonsidrett – i tillegg til å være «ekstremidrett» for de seigeste av langdistanseløperne – ble arrangert for 20 år siden; 27. august 2005.



Med 59 startende i Norges første 6-timersløp bidro gründer og løpsleder Bjørn Hytjanstorp fra Eidsvoll til å ufarliggjøre distanser lenger enn maraton – en posisjon som i disse dager er delvis tatt over av de mange backyardløpene.



Dette var ett av tre ultraløp i Norge i 2005, og for første gang var det over 100 startende i norske ultraløp. Utviklingen deretter kan du lese av grafen nedenfor.



Etter nedgang i pandemiårene har veksten vært aksellererende…. Hvem hadde trodd dette i 2005?

ETTERLYSNING FRA LØPSLEDEREN:

Jeg er på jakt etter pionerene som deltok i Norges første 6-timersløp i 2005. Jeg vet med sikkerhet at to deltagere har falt bort, og at noen av naturlige grunner er forhindret fra å komme. Men alle som deltok for 20 år siden, og som fremdeles kan jogge, gå, krype eller krabbe, tilbys følgende: gratis start, en helt unik t-skjorte (som det er laget 59 av) og ikke minst får pionerene betegnelsen "Hedersdeltagere"!

Som alle disse vet (og sikkert aller dere andre også) er det kun ett krav for å få notert deltagelse i et 6-timersløp, og det er å fullføre minst en runde. I rundløypa på Eidsvoll Verk skistadion søndag 24. august betyr det rett i overkant av 500 meter.

Så hvis noen som leser dette kjenner deltagere som var med i 2005 (se listen lenger ned), og som av ulike grunner ikke ser dette innlegget, gi de et hint om at de er etterlyst i forbindelse med jubileumsløpet for Eidsvoll 6-timers.

Be de ta kontakt med Bjørn Hytjanstorp, enten på mobil: 40856163 eller e-post: post@ev6t.no.



Starten har gått i 2005. Vi ser blant annet 36 Gjermund Sørstad - en av Norges beste ultraløpere for 15-20 år siden. Undertegnede har startnummer 1, det samme i år - uten ambisjon om mer enn å være med. (Foto: Arne Halvorsen)

Hvem var de 59 pionerene som løp det første Eidsvoll 6-timers fra Letohallen i 2025?



Eidsvoll 6-timers har levd et omflakkende liv. Fra starten ved Letohallen i Eidsvoll 2005 og Trandum leir de neste fire årene før Romerike Ultraløperklubb overtok løpet 2010-15 og arrangerte det fra Fedrelandet i Fet og senere Jessheim friidrettsstadion. I 2022-23 var løpet tilbake med løp fra Eidsvoll Verk skistadion – og i år er det altså 20-årsjubileum med den 14. utgaven av løpet.