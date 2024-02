Det konkurreres tidlig og sent i Elverums skoger en hel måned til ende. (Foto: Rolf Bakken)

Selv om det viktigste for de fleste er å delta i dette lavterskel konkurranse-tilbudet, er det samtidig rekordjevnt i toppen av resultatlistene. Magnus Torp Antonsen og Vilde Kvale topper etter halvgått tour bestående av en lett fristiletappe på 1,5 km i Hernes og en tøff klassisk motbakkeetappe på 3 km Stavåsen.

Første runde i gikk i lysløypa på Varden i Hernes hvor det ble satt ny deltakerrekord med 67 registrerte deltakere. I herreklassen var det samtidig tett som hagel i kampen om etappeseieren med Magnus Torp Antonsen sekundet foran Martin Sagen med trioen Marius Osvold, Kjetil Finstad og Amund Sigstad tre sekunder bak.

Rune Gilde er ferdigstaket på 1. etappe. (Foto: Amund Sigstad)

Kondistrener Christoffer Hvammen var ute og luftet de nye skøyteskiene sine i Hernes. (Foto: Amund Sigstad)

Topp 10 menn - 1. etappe 1,5 km fristil:

1 Magnus Torp Antonsen Jan 23, 2024 2:24 /km 03:30 2 Martin Sagen Jan 23, 2024 2:25 /km 03:31 3 Amund Sigstad Jan 23, 2024 2:27 /km 03:34 3 Kjetil Finstad Jan 25, 2024 2:27 /km 03:34 5 Marius Osvold Jan 23, 2024 2:29 /km 03:38 6 Anders Nordhagen Rotneberg Jan 28, 2024 2:36 /km 03:48 7 Sigbjørn Svenkerud Jan 23, 2024 2:37 /km 03:49 7 Jørgen Stensløkken Jan 28, 2024 2:37 /km 03:49 9 Helge Sveen Jan 28, 2024 2:39 /km 03:52 10 Per Sole Luseter Jan 26, 2024 2:40 /km 03:53

I kvinneklassen var det “tittelforsvarer” Vilde Kvale som skøytet inn til en klar seier foran Helene Berger og Thea Wikesland Flaen.

Helene Berger ga alt og fikk nest beste tid på den første skøyteetappen. (Foto: Amund Sigstad)

Topp 10 kvinner - 1. etappe 1,5 km fristil:

Rank Name Date Speed Time 1 Vilde Kvale Jan 23, 2024 2:46 /km 04:02 2 Helene Berger Jan 25, 2024 3:13 /km 04:41 3 Thea Wikesland Flaen Jan 28, 2024 3:17 /km 04:48 4 Berit Schulstad Jan 23, 2024 3:19 /km 04:51 5 Maren Elise Røkaas Jan 25, 2024 3:30 /km 05:06 6 Stine Østbye Jan 25, 2024 3:30 /km 05:07 7 Kristin Sigstad Berge Jan 28, 2024 3:31 /km 05:08 8 Marianne Harviken Jan 25, 2024 3:38 /km 05:18 9 Johanna Brandsegg Jan 25, 2024 3:39 /km 05:20 10 Katarina Køhl Berg Jan 25, 2024 3:41 /km 05:22

Andre etappe var lagt til “monsterbakken” fra lysløypa til toppen av Stavåsen med 140 høydemeter fordelt på 3 km. Her var det 66 løpere som gjennomførte etappen. Den andre uka ble det svært jevnt også i toppen i kvinneklassen hvor Thea Wikesland Flaen dro i land seieren med et sekunds margin på Vilde Kvale. Her tok Ann-Kathrin Wallace den siste plassen på den virtuelle seierspallen.

Som i Kondiskarusellene på sommerføre er jentene strekt representert også med ski på beina i “skoghovedstaden” ved inngangen til Østerdalen. Mens kvinneandelen i turrenn som f. eks. i Trysil-Knut rennet tre mil unna var på 10 %, utgjorde kvinnene 35% av deltakerne i begge de to første etappene i Elverums svar på Tour de ski.

Artikkelforfatteren trodde en øyeblikk at det var jaktstart på 2. etappe i Stavåsen. (Foto: Rolf Bakken)

Topp 10 kvinner - 2. etappe 3,0 km klassisk:

1 Thea Wikesland Flaen Feb 4, 2024 5:36 /km 16:54 2 Vilde Kvale Feb 3, 2024 5:36 /km 16:55 3 Ann-Katrin Wallace Feb 1, 2024 6:00 /km 18:07 4 Siv Lena Birkheim Jan 29, 2024 6:15 /km 18:54 5 Johanna Brandsegg Jan 31, 2024 6:19 /km 19:04 6 Berit Schulstad Jan 31, 2024 6:20 /km 19:09 7 lisbeth traaseth Feb 3, 2024 6:31 /km 19:43 8 Helene Berger Feb 4, 2024 6:41 /km 20:13 9 Kristin Sigstad Berge Jan 29, 2024 6:45 /km 20:23 10 Maren Elise Røkaas Jan 31, 2024 7:08 /km 21:34

I herreklassen avgjorde igjen Magnus Torp Antonsen med sin overlegne kapasitet og vant med 22 sekunder på Marius Osvold Bak ble det hard kniving om den siste pallplassen der Simon Langeland og Kjetil Finstad delte 3. plassen.

Topp 10 menn - 2. etappe 3,0 km klassisk:

1 Magnus Torp Antonsen Feb 4, 2024 4:25 /km 13:21 2 Marius Osvold Feb 1, 2024 4:32 /km 13:43 3 Simon V Langeland Jan 29, 2024 4:35 /km 13:52 3 Kjetil Finstad Feb 1, 2024 4:35 /km 13:52 5 Sigbjørn Svenkerud Feb 1, 2024 4:37 /km 13:56 6 David Basteskår Jan 31, 2024 4:40 /km 14:07 7 Jørgen Stensløkken Feb 1, 2024 4:44 /km 14:17 8 Amund Sigstad Jan 31, 2024 4:47 /km 14:28 9 Jan Rune Gilde Jan 30, 2024 4:48 /km 14:31 10 Anders Tønsager Feb 1, 2024 4:52 /km 14:42

Inneværende uke går den 3. etappen i fristil i en 8 km lang og fartsfylt løype i Grundsetmarka. Finalen vil gå i en 7 km klassisk etappe i Svartholtet i uke 7!

Topp 10 kvinner etter 2 av 4 renn:

Topp 10 menn etter 2 av 4 renn:

