Det ble en oppløftende sesongavslutning for fjelløperen Eli Anne Dvergsdal da hun deltok i det tyrkiske løpet Ida Ultra. Dette er et løp med flere forskjellige distanser, der alle går gjennom fjellterreng. Eli Anne vant her en av de kortere distansene, løypen var på 15 kilometer. Hun opplyser på sin Facebook-konto at vinnertiden hennes var ny løyperekord, og på resultatlisten ser vi at det kun var 1 mann som løp fortere enn henne.

Det var også tre lengre distanser i Ida Ultra, på 36, 66 og 114 kilometer.

Eli Anne sier at dette er et godt utgangspunkt for å se inn mot neste sesong:

– Jeg er glad for å avslutte sesongen med dette løpet og turen sammen med en god tropp. Etter litt hvile ser jeg frem til å begynne å legge ned alt det harde arbeidet som kreves mot et sterkt 2024.



Herrevinner Gabriele Pace var den eneste løperen som hadde bedre tid enn Eli Anne Dvergsdal i den 15 km lange løypen i Ida Ultra. (Foto: Arrangør)

