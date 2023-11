Gabriel Geay fra Tanzania (2:03:00) er løperen med den nestbeste personlige rekorden på startlisten til Valencia Marathon Trinidad Alfonso, som er begivenhetens fulle navn.

Arrangørene av Valencia Marathon har kunngjort de første listene over elitefeltene og de tar sikte på å opprettholde sitt ambisiøse mål for arrangementet 3. desember. Valencia er pr. dato det tredje raskeste maratonløpet i verden både for menn og kvinner takket være løyperekordene som begge ble oppnådd i fjor og lyder på 2:01:53 og 2:14:58.

Menn elite

Den annonserte maratondebuten til Ugandas Joshua Cheptegei vil bli løpsdagens store spenningsmoment og utfordring ikke bare for ham, men også for de beste kenyanske og etiopiske favorittene. Det er ti løpere med tider under 2:05 som alle vil prøve å forbedre sine prestasjoner i en løype som er skapt for personlige rekorder:

NAME COUNTRY PB

Kenenisa Bekele ETH 2h01:41

Gabriel Geay TAN 2h03:00

Alexander Mutiso KEN 2h03:29

Getaneh Molla ETH 2h03:34

Sisay Lemma ETH 2h03:36

Leul Gebreselassie ETH 2h04:02

Dawit Wolde ETH 2h04:27

Daniel do Nascimento BRA 2h04:51

Chalu Deso ETH 2h04:53

Titus Kipruto KEN 2h04:54

Startliste menn elite

En som allerede har erfaring med å få mest mulig ut av de raske gatene i Valencias gater er trippelvinneren av Valencia halvmaraton (2020-22-23), Kibiwott Kandie fra Kenya (57:32-58:10-57:38,) som vil prøve følge opp de imponerende rekordene han har oppnådd i byen når han løper den doble distansen.

Kvinner elite

I kvinnenes elitefelt finner vi tre etiopiere med de beste personlige rekordene, Tsegay Gemechu (2:16:56), Almaz Ayana (2:17:20) og Worknesh Degefa (2:17:41). De forventes å få tøff kamp av landskvinnen Bosena Mulaties som gjør en spennende maratondebut med en pers på den halve distansen på 1:05:46. Seks kvinner stiller til start med personlige bestenoteringer under 2:20:

NAME COUNTRY PB

Tsehay Gemechu ETH 2h16:56

Almaz Ayana ETH 2h17:20

Worknesh Degefa ETH 2h17:41

Joan Chelimo Melly ROM 2h18:04

Genzebe Dibaba ETH 2h18:05

Hiwot Gebrekidan ETH 2h19:10

Startliste kvinner elite

Løperbyen Valencia

Det forventes sterkere prestasjoner i et før-olympisk år i en av årets største maratonbegivenheter. Et kobbel av løpere ønsker å sikre seg en billett til Paris i 2024, og mange går for nasjonale rekorder. Den aller ypperste eliten både på kvinne- og herresiden vil prøve seg mot løyperekordene. Valencia er nok en gang «ciudad del running» - løperbyen.

Fire norske i eliten

Erik Lomaas er eneste nordmann i herrenes elitefelt. På kvinnesiden har vi tre løpere i eliteklassen hvor Hanne Mjøen Maridal, Ida Bergsløkken og Kristin Waaktar Opland stiller til start.

Kondis kommer med mer om den norske deltakelsen Valencia.