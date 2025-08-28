- Jeg følte meg i bra form, og fikk gode bekreftelser da jeg begynte å ta igjen løpere. Og etter hvert skjønte jeg at vi var i teten, sa Andrine Benjaminsen om innledningen av sin sisteetappe.

Da hadde i tur og orden Victoria Hæstad Bjørnstad, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser gjort unna de tre første etappene under dagens EM-sprintstafett i belgiske Hasselt. Hæstad Bjørnstad og Langedal Breivik tok Norge helt til teten etter 2 etapper, men Kasper Fosser måtte gi et lite halvminutt og noen plasseringer på den 3. etappen.



- Dessverre mangler jeg litt fysisk på det Heikkelä og Regborn – for henholdsvis Finland og Sverige – har «å gå med» i dag, sa Fosser etter å ha sendt ut Benjaminsen som 3. kvinne på den siste etappen.

Hun var offensiv fra start – og som hun selv uttrykte det – plukket løpere. Landslagssjef Janne Salmi sparer ikke på superlativene i sin omtale av ankerkvinnen:

- Hun er helt rå i slike situasjoner på slutten av sisteetappe, sa han da gullet var et faktum.

For Benjaminsen tok kommandoen i siste del av etappen, med den finske ankerkvinnen Majia Sianoja på «bakhælene», men inn mot sistepost var det Sianoja som var først – og hun løp faktisk også først over mål. Men det viste seg at hun aldri var på nest siste post, og dermed ble det gull til Norge – og Victoria Hæstad Bjørnstad, Eirik Langedal Breivik, Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen på den første distansen av årets EM-sprint i Belgia:

- En utrolig fin start på mesterskapet, sa landslagssjef Janne Salmi.

Andrine Benjaminsen løper inn til det som skal bli EM gull til Norge (Foto: Silke Van Rooy)



For Benjaminsen var det noe «merkelig» å løp i mål som nummer 2, men å vinne gullet etter at Finland aldri var på stafettens nest siste post:

- Jeg «mistenkte» at hun ikke hadde vært på posten, men jeg våget ikke å juble ved målpassering.

Den norske kvartetten kunne imidlertid juble for gull til slutt. Og kanskje kan det også bli mer å juble for når mesterskapet fortsetter med de individuelle øvelsene – knockout sprint og sprint:

- Vi får håpe på det, sa Benjaminsen med et smil like før hun skulle opp på pallen sammen med sine lagkamerater.

Resultater

1 Norway 61:13.2 (1) +00:00.0

2 Switzerland 61:33.2 (2) +00:20.0

3 Sweden 61:37.5 (3) +00:24.3

4 Czechia 63:23.6 (4) +02:10.4

5 Great Britain 64:11.0 (5) +02:57.8

6 Hungary 64:15.6 (6) +03:02.4

Kilde: Norsk orientering

IOFs live side

EMs hjemmeside