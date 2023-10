- Jeg har løpt bra, men gjort et par småfeil og da holder det ikke til å gå helt til topps på denne type sprint, sa Kasper Fosser like etter at han løp i mål under dagens EM-sprint i sentrum av Verona i Italia. Fosser som er verdensmester på distansen fra Danmark i fjor sommer var i dag 4 sekunder bak Matthias Kyburz i dagens konkurranse.



- Når det er såpass enkelt, blir det høy fart, og hver enkelt feil blir «skjebnesvanger». To steder tapte jeg tid. Et sted løp jeg forbi en undergang, og ved en annen anledning tok jeg feil veivalg, fortsatte Fosser – som dermed måtte konstatere at Kyburz – som jager ham i den sammenlagte verdenscupen – tok seieren og EM-gullet i dag. Og nettopp den sammenlagte verdenscupen er viktig for Fosser, som har vunnet to år på rad:

- Med Matthias (Kyburz) på toppen av pallen i dag, blir det tøft å slå ham sammenlagt. Han er regjerende mester på knockout sprint – som avslutter verdenscupen på søndag. Men samtidig; alt kan skje på en knockout sprint.



I dag holdt i hvert fall Fosser unna for Tuomas Hëikkila – på 3. plass med ett lite sekund. Martin Regborn og Ralph Street – som delte 4. plassen – var 2 sekunder bak Fosser på dagens løype: - Vi må være fornøyde med medalje når det er såpass tett i toppen som i dag. Det kunne fort blitt en 4.-, 5.- eller 6. plass, sa landslagssjef Janne Salmi.



I dameklassen var det dobbelt svensk på toppen, med Sara Hagström foran Tove Alexandersson. Simona Aebershold ble nummer 3. Victoria Hæstad Bjørnstad var best av de norske damene med 15. plass: - Jeg gjør en feil til 1. post, hvor jeg tar dårlig veivalg. I tillegg åpner jeg litt svakt, men jeg er nok bare en «slow starter». Etter hvert løper jeg bedre, og er fornøyd, oppsummerte hun.



Cornelius Bjørk (17), Eirik Langedal Breivik og Marie Olaussen (20) løp seg også inn blant de 20 beste på den første distansen av EM i orientering i Italia.



EM fortsetter med sprintstafett på fredag, før det avsluttes med knockout sprint på søndag. Dette er også det siste løpet i årets verdenscup.Etter dagens løp leder Kasper Fosser verdenscupen sammenlagt med 23 poeng foran Matthias Kyburz, med andre ord; det er spenning helt til siste løp!

Kilde: Norges orienteirngsforbund