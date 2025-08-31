- Dette var utrolig moro, sa Pia Young Vik etter å ha løpt inn til sølv på dagens EM i knockout sprint i sentrum av Geel i Belgia.

Da hadde jenta som er orienteringsfostret i Nydalens SK tatt seg i tur og orden gjennom kvart- og semifinale før hun kunne kjempe sammen med de 5 andre jentene i finalen om medaljene på dagens EM-øvelse.

- Jeg følte meg sterk hele veien, og i heatene hadde jeg god kontroll.

I finalen var det Simona Aebersold som hadde kommandoen en stund, før franske Cecile Calandry tok et bedre veivalg og overtok ledelsen mot slutten. En ledelse hun behold til mål, og kunne juble for gullet foran Young Vik:

- Jeg vet at alt kan skje på knockout sprint, og jeg skjønte at Cecile (Calandry) hadde fått en luke.



Er du litt skuffet over at du blir slått av henne, eller bare veldig glad for sølv?

- Jeg er veldig glad for et EM-sølv, og som sagt, på knockout sprint kan alt skje.

I dag var hun nest best, etter å ha levert strålende gjennom hele dagen, og på søndag venter den individuelle sprinten på EM:

- Jeg er i god form, og vet at jeg kan orientere bra også på egen hånd, så målet er en topp 10 plassering.

I dag var hun nest best, og kunne holde Simona Aebersold som tok bronse bak seg.



I herreklassen ble det dobbelt svensk ved August Mollen foran Jonatan Gustafsson. Bronsen her gikk til finske Akseli Ruohola.

Ved innledningen av dagens knockout-heat, med kvartfinaler, hadde vi 11 løpere fra Norge representert, men allerede i kvartfinalen forsvant Ingrid Lundanes, Gjendine Gjelstad Rebård, Emma Arnesen, Ane Dyrkorn, Kasper Fosser, Mats Eidsmo, Eirik Langedal Breivik og Isak Jonsson. I semifinalen ble det for tøft å ta seg til finalen for Victoria Hæstad Bjørnstad og Alfred Bjørnerød. Dermed ble sølvet til Pia Young Vik dagens beholdning for de norske fargene i gatene i Geel.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Damer:

1 (9) Cecile Calandry France 08:07.2 (1) +00:00.0

2 (3) Pia Young Vik Norway 08:09.9 (2) +00:02.7

3 (4) Simona Aebersold Switzerland 08:14.6 (3) +00:07.4

4 (34) Elli Punto Finland 08:17.8 (4) +00:10.6

5 (27) Natalia Gemperle Switzerland 08:19.2 (5) +00:12.0

6 (7) Alva Sonesson Sweden 08:30.7 (6) +00:23.5

Herrer:

1 (124) August Mollen Sweden 07:42.8 (1) +00:00.0

2 (102) Jonatan Gustafsson Sweden 07:45.4 (2) +00:02.6

3 (107) Akseli Ruohola Finland 07:45.5 (3) +00:02.7

4 (101) Tomas Krivda Czech Republic 07:46.5 (4) +00:03.7

5 (119) Timo Suter Switzerland 07:48.9 (5) +00:06.1

6 (128) Axel Granqvist Sweden 07:52.0 (6) +00:09.2

7 (116) Martin Regborn Sweden 07:56.6 (7) +00:13.8