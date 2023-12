Rennet starter på over 800 høydemeter over havet og løypene slingrer seg i deler av Venosta-dalen i Nord-Italia. Byen ligger rett ved grensa til Østerrike og Sveits. Området er et svært populært treningssted for langløpere og ivrige mosjonister.

Løpet skiller seg noe ut fra de resterende rennene med sine 6 runder i stedet for et A til B renn. Løypeprofilen er tøff med flere bratte bakker, og der selve melet er lagt til en solid motbakke på et par hundre meter. La Venosta Criterium gir også utøverne solid utfordring med topp-punkt på 1900 høydemeter over havet.

Duell om seieren i kvinneklassen

Emilie Fleten som går for det svneske teamet, Team Ramudden og Ida Dahl fra Team Encom gikk sammen i tet hele løpet. Duoen fikk tidlig en luke og det hele ble avgjort med en solid langspurt der Emilie Fleten viste seg sterkest, og tok med det sin andre strake seier i årets sesong.

Det var tre løpere i den jagende gruppa, og det ble tett inn mot mål blant forfølgerne. Sofie Elebro klatret opp på pallen for første gang og sikret seg tredjeplassen.

Svenske Hedda Bångman som også har vist seg som en sterk løper med løpesko på beina var dessverre innblandet i et fall etter 10 minutters gåing. Jenta brakk dessverre beinet i uhellet og ble kjørt til sykehus.

Sju løpere fra to forskjellige team samlet inn mot mål

Herreklassen var en tett og hard fight. Da det gjenstod 12 kilometer var det en gruppe på 12 løpere som stakk fra resten av feltet. Noe uvanlig var det flere løpere fra samme team samlet og den siste kilometeren var det fire utøvere fra Team Eksjöhus og tre Team Ragde Charge løpere som lå i tet, og som måtte kjempe om seieren. Det ble en ren norsk duell mellom Andreas Nygaard og Kasper Stadaas på oppløpet. Andreas Nygaard var knappe sekundet foran, og tok seieren foran lagkamerat Kasper Stadaas. Enda en Ragde Charge-løper viste seg god på oppløpet. Johan Hoel tok tredjeplassen før fire utøvere fra Team Eksjöhus.

Hjemmesiden til Ski Classics med all informasjon om årets sesong

Alle resultater