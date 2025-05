Emma Julie Dyrhovden var eneste kvinnen som var med den første og beste puljen i årets Skjærgårdsritt, hele veien til mål. Da ble det selvsagt seier i kvinneklassen, bare noen sekunder etter beste mann.

– Var det målet ditt å slå alle mennene også?

– Nei, jeg hadde ikke noe å stille opp med i sluttspurten, og det visste jeg at jeg ikke hadde, smiler Emma Julie Dyrhovden når Kondis spør henne etter målgang.

Emma Julie Dyrhovden er etter hvert vant med å vinne turritt på vestlandet, hun har flere seire i sykkelrittet Bergen – Voss, og også andre ritt har hun et godt grep om. Hun tok også sølvmedaljen under fjorårets landevei-NM. Og ikke minst kjenner vi henne som de siste årenes vinner av Stoltzekleiven Opp.

Emma Julie Dyrhovden forteller at dagens ritt hadde full fart, og var egentlig ganske hektisk og hardt hele veien:

– Rittet er såpass kort at alle kjører fort for å få litt splitt i feltet. Jeg begynte litt langt bak, så det var å jobbe seg frem i feltet. Så gikk det ganske hardt i noen bakker på vei til vending, der sprakk det opp og feltet ble litt mindre, sier Emma.

Alle resultater i EQtiming

Resultater kvinner Skjærgårdsrittet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8 Emma Julie Dyrhovden Åsane CK / Framo BIL K30-39 1:10:24 2 56 Iris Marie Stølan Nordhordland SK K45-49 1:18:30 3 103 Marita Neset Åsane CK / Bergen Kommune B.I.L K25-29 1:23:41 4 84 Therese Berntsen Bergen CK K40-44 1:23:51 5 105 Nina Nygaard Rådal K30-39 1:33:39 6 150 Marie Davidsen Arna SK K30-39 1:50:22 8 148 Jannicke Sandøy Arna SK K40-44 1:50:22 7 149 Catharina Varchmin Team Rynkeby Vestland K45-49 1:50:22 9 152 Katrine Høiaas Arna SK / Team Rynkeby Vestland K50-54 1:50:22 10 130 Martine Gjelsvik Hansen Bergen K30-39 1:51:51 11 161 Cesilie Frøland Bergen K45-49 2:43:19 12 167 Karoline Skoge CK Sotra K45-49 2:43:19

Oskar Mjelde Mork ble beste mann

Oskar Mjelde Mork, Bergen CK

I innspurten mot mål var det Oskar Mjelde Mork fra Bergen CK som kom seg først over målstreken. Han opplevde innspurten slik:

– Det ble en spurt på slutten her, og så var det noen som gikk litt tidlig fra i bakken opp mot mål. Da fikk jeg et fint hjul å ligge på, så da jeg så målseilet så var det bare å trykke på.

Oskar Mjelde Mork forteller at det er lenge siden han syklet aktivt, men at han begynte på an igjen i fjor. Neste helg blir det å kjøre Norgescup i Oslo.

Men han skal delta i sykkelrittet Bergen – Voss, som går 31. mai.

– Er du favoritt der da?

– Nei, det er mange sterke med der, som ikke er her i dag. Men jeg har lyst til å være med å kjøre et hardt ritt der også, sier Oskar Mjelde Mork.

Skjærgårdsrittet hadde en litt forkortet løype i år, på grunn av alle veiarbeidene i forbindelse med ny sotrabro. I fjor ble rittet avlyst nettopp på grunn av disse veiarbeidene, men i år gikk løypen med start fra Sartor Senter og deretter en runde ned til sørspissen av Sotra, med målgang på toppen av Bildøybakken.

Det deltok 131 menn og 12 kvinner i dagens Skjærgårdsritt. Det var nydelige værforhold med sol og varme.

Første puljen er på vei sørover på Sotra.

De som sykler for CK Sotra er jo på hjemmebane i Skjærgårdsrittet, og her er det en gjeng fra denne klubben som leder an i feltet.

Resultatliste menn Skjærgårdsrittet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 37 Oskar Mjelde Mork Bergen CK M25-29 1:10:11 2 75 Hallvard Folkedal Fana IL Sykkel / Velonor CK M25-29 1:10:11 3 74 Magnus Brandseth Rå CK M40-44 1:10:11 4 13 Andreas Hannevik Fyhn Åsane CK M17-19 1:10:11 5 72 Fredrik Borge Minde Åsane CK M30-39 1:10:11 6 54 Anders Stensaker 5071 Ck M30-39 1:10:11 7 10 Marius Flatebø Vossevangen CK M20-24 1:10:11 8 20 Stian Heggøy CK Sotra M45-49 1:10:11 9 47 Simen Paulsen CK Sotra M25-29 1:10:11 10 34 Kristoffer Madsen 5071 CK M25-29 1:10:11 11 43 Sjur Nordøen Åsane CK M17-19 1:10:11 12 24 Andreas Hosøy Fana IL Sykkel / Framo BIL M50-54 1:10:11 13 61 Sondre Rygh Trodal Ulriken Velocipedklubb / Sparebanken Norge M30-39 1:10:11 14 6 Anders Dalland Åsane CK M30-39 1:10:11 15 33 Øyvind Macody Lund Ulriken Velocipedklubb / Team Macody M30-39 1:10:11 16 45 Øivind Nyhammer Bergen CK M40-44 1:10:11 17 46 Joachim Olsen Fana IL Sykkel M30-39 1:10:11 18 68 Andreas Økland Amundsen Bergen CK M30-39 1:10:24 19 53 Eirik Spurkeland Askøy STK Sykkel M45-49 1:10:24 20 27 Aksel Kalgraff Håkonsund CK Sotra / Team Coop-Repsol U19 M17-19 1:10:29 21 5 Jens Bøhmer 5071 CK M30-39 1:10:34 22 26 Bjarte Høydal CK Sotra M40-44 1:10:37 23 11 Fredrik Foldnes CK Sotra / Equinor BIL M40-44 1:10:50 24 30 Mads Leander Telle CK Sotra M20-24 1:10:57 25 2 Miguel Angel Bergen CK M30-39 1:14:04 26 73 Nikolai Sele Sandane SK M40-44 1:14:04 27 59 Lars-Fredrik Sæthre Nordhordland SK M50-54 1:14:04 28 42 Samund Nordang CK Henie M45-49 1:14:04 29 4 Sverre Olav Botnen Hardanger SK M30-39 1:14:04 30 52 Odd Skibenes Nymark IL M40-44 1:14:04 31 39 Espen Nilsen 5071 CK M30-39 1:14:04 32 40 Kjetil Eugen Nilsen CK Sotra M50-54 1:14:04 33 16 Stig Gjerstad CK Sotra M45-49 1:14:04 34 14 Richard Fyhn Åsane CK M45-49 1:14:15 35 1 Stian Andersen 5071 CK M30-39 1:14:34 36 21 Kent Ove Heimdal Vossevangen CK M45-49 1:14:34 37 64 Thomas Vethe Vossevangen CK M20-24 1:17:39 38 41 Christoffer Nistad Fana IL Sykkel M30-39 1:17:43 39 35 Daniel Miljeteig Nordhordland SK M17-19 1:17:43 40 63 Bjarte Vethe Vossevangen CK M55-59 1:17:46 41 70 Bjørn Årdal Sparebanken Norge M55-59 1:17:46 42 38 Kristoffer Nielsen Myrjord Nordhordland SK M30-39 1:17:46 43 17 Robin Gulseth Bergen Dawn Patrol M30-39 1:17:51 44 76 Øystein Kalve Sunde Bergen M30-39 1:18:30 45 36 Dan Inge Aksnes Augnæs Mjelde Bergen CK M40-44 1:18:30 46 9 Hallvar Fjell CK Sotra M45-49 1:18:30 47 19 Torgeir Heggelund Åsane CK / NCC BIL M55-59 1:18:30 48 69 Frank Aadland Åsane CK M65-69 1:18:30 49 25 Terje Husa Nordhordland SK / Equinor M45-49 1:18:30 50 100 Olav Midttun Vossevangen CK M50-54 1:18:36 51 49 Birger Rye Fana IL Sykkel / Equinor M55-59 1:18:38 52 31 Christer Lieske Nordhordland SK M45-49 1:18:38 53 81 Trond Austrheim Nordhordland SK M50-54 1:18:42 54 71 Kristian Fauskanger Hylkje M45-49 1:20:13 55 65 Alexandre Vial Bergen CK / Equinor M30-39 1:22:51 56 110 Bjarte Skår Mathopen M50-54 1:23:12 57 109 Morten Sivertsen CK Sotra M55-59 1:23:16 58 108 Marius Samuelsen Bergen MTB Klubb M30-39 1:23:16 59 104 Frode Nilsen Fana IL Sykkel / 5071 CK M55-59 1:23:16 60 122 Rune Sævareid CK Henie / CK Henie / Framo BIL M50-54 1:23:16 61 123 Ronny Tolleshaug CK Henie / Framo BIL M50-54 1:23:16 62 82 Alexander Sande Bartz Falske Reker Cykkelklubb M30-39 1:23:16 63 101 Halvard Miljeteig Nordhordland SK / Nordhordland sk. M55-59 1:23:16 64 124 Mathias Njåstad Austevoll SK M30-39 1:23:26 65 117 Atle Vaage Nordhordland SK M50-54 1:23:28 66 85 Helge Bjelkarøy 5071 CK M60-64 1:23:28 67 102 Joachim Nicolay Mowinckel 5071 CK M30-39 1:23:28 68 120 Tore Solsvik CK Sotra M40-44 1:23:35 69 87 Aleksander Morvik Brandt Arna SK / 5071 CK M30-39 1:23:35 70 121 Atle Austrheim Nordhordland SK M60-64 1:23:41 71 62 Kris Urheim Bergen M40-44 1:23:41 72 115 Jon Inge Telle CK Sotra M55-59 1:23:51 73 106 Edvard Ramsvik CK Henie M45-49 1:23:51 74 83 Stig Otto Berntsen Bergen CK M30-39 1:23:51 75 119 Efrem Kidanemariam Ck Sotra M40-44 1:23:51 76 91 Haile Gebrezgi CK Sotra M45-49 1:23:56 77 99 Ole- Michelsen Åsane CK M50-54 1:23:56 78 113 Tor Gudbrand Stoen CK Sotra / TB Gruppen M60-64 1:23:56 79 29 Lars Andreas Larsen Bergen Politiidrettslag M30-39 1:24:34 80 23 Martin Hjørnevik Åsane CK M20-24 1:24:41 81 66 Morten Vågenes CK Sotra M40-44 1:24:50 82 3 Jaromir Bernekier Olsvik M30-39 1:24:55 83 48 Svein Reidar Rasmussen Åsane CK M45-49 1:24:55 84 44 Ola Norheim Bergen CK M30-39 1:25:00 85 12 Pål Alexander Fossan Ulriken Velocipedklubb M30-39 1:25:00 86 50 Per Arne Rønnestad Nordhordland SK / Bergen Engines BIL M40-44 1:25:09 87 32 Petter Lund BPI M30-39 1:25:19 88 55 Frank Storlid Åsane CK / Lørdagsrunden åck M55-59 1:28:28 89 22 Roy Hestad Bergen Triathlon Club / BTC - Sweco Bergen M45-49 1:28:35 90 111 Arne Solli Bergen CK M60-64 1:30:32 91 97 Nils Asbjørn Lie Vossevangen CK M55-59 1:30:32 92 92 Andreas Hallseth 5071 CK M45-49 1:30:45 93 114 Jøran Stokke Mjelstad Og Stokke Rlf AS M25-29 1:33:10 94 86 Lars-Kristian Borlaug Erdal M40-44 1:33:12 95 18 Gunnar Halland Mjelstad og Stokke Rlf AS M50-54 1:33:16 96 98 Harald Lunde CK Sotra M50-54 1:33:22 97 116 Ivar Tveiten Hardanger SK M70+ 1:33:22 98 90 Knut Erik Fredriksen CK Sotra / Odfjell BIL M60-64 1:33:29 99 118 Stein otto Johannessen CK Sotra M55-59 1:33:36 100 96 Kenneth Klever Åsane ck M45-49 1:33:39 101 88 Christian Endregaard DNB M60-64 1:33:39 102 107 Kjetil Rødder Askøy STK Sykkel M50-54 1:33:39 103 95 Karar Kalal 5071 Ck M30-39 1:33:39 104 132 Tor Christian Korten Godvik M55-59 1:37:04 105 129 Arild Ove Halland Vest CK M60-64 1:37:42 106 125 Gøte Andre Tveit Vest CK M45-49 1:37:42 107 127 Arne Fjeldstad Vest CK M65-69 1:37:42 108 128 Magnus Fjeldstad Vest CK M65-69 1:37:42 109 131 Frode Jakobsen Vest CK M60-64 1:37:42 110 137 Arne Færøvik Bergen CK / Tirsdagsklubben M70+ 1:40:26 111 89 Roderick Esparagoza CK Sotra M50-54 1:42:26 112 112 Jon-Atle Spilde Bergen CK M55-59 1:42:29 113 138 Robet Piekarczyk Bergen Triathlon Club M30-39 1:42:36 114 94 Stein Bergflødt Iversen Bergen CK M65-69 1:42:42 115 80 Lars Angell Tryg Forsirking M55-59 1:44:54 116 136 Øystein Tronstad Rådal M40-44 1:44:54 117 126 Christopher Bjertnes Tryg Bedriftsidrettslag M40-44 1:44:54 118 162 Tommy Iversen Lonevåg M40-44 1:47:00 119 166 Ivan Sjåstad Bergen CK / Telesport M65-69 1:47:45 120 145 Thomas Hernes CK Sotra M40-44 1:50:22 121 146 Halvor L. Brosvik Team Rynkeby Vestland M65-69 1:50:22 122 147 Jørn David Geitrheim CK Sotra M30-39 1:50:22 123 151 Knut Høiaas Team Rynkeby Vestland M55-59 1:50:22 124 133 John Lysen Mathopen M60-64 1:50:29 125 135 Eirik Johnsen Ramstad Langballe Løpe og Sykkelklubb M30-39 1:51:55 126 134 Arne Ramstad Langballe Løpe & Sykkelklubb M65-69 1:52:14 127 168 Arne Aarvik Kalandseidet M55-59 1:56:43 128 160 Odd Steinar Draugsvoll Ågotnes M70+ 1:56:43 129 165 Kjell Magnus Oen Søreidgrend M70+ 2:32:00 130 163 Peter Ledzbor Bergen CK M55-59 2:40:00 131 164 Kim Nordbø CK Sotra M30-39 2:43:19

Iris Marie Stølan fra Nordhordland SK ble nummer to blant kvinnene. Her sitter hun fremdeles i den fremste puljen.

Der er ikke noen store fjell på Sotra, men det finnes da noen bakker.

Her er tetfeltet på vei tilbake mot mål. Marius Flatebø og Sondre Rygh Trodal prøver å stikke av fra feltet.

Rytterne i feltet jobber for å kjøre inn de to utbryterne.

Emma Julie Dyrhovden har plassert seg midt i feltet.