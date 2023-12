Onsdag var det igjen mulighet til å få av seg noen kalorier med julemat i det tradisjonsrike 3. juledagsløpet i Mandal som også er det første i sesongen 2024. Forholdene var utmerket og mange møtte opp for å få løpt enten det var for å slå seg selv, naboen, dattera eller sønnen eller hvem som var best av søsken.