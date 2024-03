- Det viktigste for meg i helgen var å ta to gull. 1500 er min distanse. Der hadde jeg nok håpet å løpe litt fortere. Men også her var det viktigste å vinne, sier han etter 4:02.34 fredag kveld og nesten pers lørdag. Persen på 1500 er 3:58, og U-18 EM-kravet 3:55.

- Jeg har hatt en god vinter. Det er første gang jeg tar to gull på et nasjonalt mesterskap. I fjor ble det et gull og et sølv både ute og inne, oppsummerer han. Endre hadde 4.10 som pers på 1500 meter i fjor.

- Dette sammen med fremskrittene på 800 meter gjør meg til optimist med tanke på fremtiden. Det skal bli gøy når utendørssesongen virkelig setter i gang, sier Endre som er sterk i troen på at han tar U-18 EM-kravet.

-Det er et mål i seg selv. Så får vi se om det blir Slovakia-tur eller ikke, avslutter han.

Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad sørget for god fart i feltet på to av rundene. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

I det tredje og best seedete heatet var det først Henrik Graver Odden fra Kargerø og deretter Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad fra Ullensaker/Kisa IL som satte bra fart i feltet. Fredagens vinner på 1500 m Endre Hartvedt Haugen fra Fyllingen viste seg ikke fram før på siste runde lørdag ettermiddag. Da var han igjen sterkest og vant på 1:59.07, mens Haakon og Henrik tok de to andre medaljene. Alle de tre satte ny personlige rekorder under to minutter.

I det nest beste heatet disponerte Leif-Andreas Borgersen fra Hind best og tok føringen da en runde gjenstod og sikret seg heatseieren på 2:04.39.

I det første heatet i klassen holdt Iver Jebsen Hoem fra Øygarden unna for sin eneste utfordrer Aron Alexander Rotmo fra Verdal og vant på 2:08.40.

Resultater 800m G16: Heat 3 Nr Namn Klubb Resultat 1 Haugen, Endre Hartvedt Fyllingen Idrettslag 1:59.07 2 Sørstad, Haakon Kamlesh Heltzer Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:59.82 3 Odden, Henrik Graver Kragerø IF Friidrett 1:59.90 4 Hitland, Christian Magnus Lothe Idrottslaget Gular 2:02.15 5 Tjelle, Martin Sølvberg Nittedal Idrettslag 2:02.31 6 Svanæs, Haakon Røvik Koll 2:04.62 Heltne, Tomas Digernes Ranheim Idrettslag DQ Heat 2 1 Borgersen, Leif-Andreas IK Hind 2:04.39 2 Hilleren, Jan-Olav Gullbrå Ask Friidrett 2:04.94 3 Monkvik, Adrian Sarpsborg 2:06.23 4 Halmøy, Jørgen Bækkelagets Sportsklub 2:07.30 5 Markussen, Eirik Fyllingen Idrettslag 2:07.79 6 Andresen, Johan Engelien Søndre Land 2:08.59 Heat 1 1 Hoem, Iver Jebsen Øygarden Idrettslag 2:08.40 2 Rotmo, Aron Alexander Verdal Friidrettsklubb 2:08.71 3 Borgersen, Karl-Henrik IK Hind 2:12.38 4 Kottum, Kristoffer Ansteensen Sarpsborg 2:12.86 5 Wasbø, Daniel Gneist 2:13.92 6 Haug, Anders Granum Gausdal Friidrettsklubb 2:14.03 7 Hovdet, Alfred Lauvsnes Skjalg 2:16.32

Medaljørene på 800 m i 16-årsklassen (fra venstre): Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, Endre Hartvedt Haugen og Henrik Graver Odden. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

