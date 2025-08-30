Eskil Eskil Evensen-Lie er alltid med i teten i Birkebeinerrittet, og på de seks siste årene har det blitt tre seire, en 2. plass, en 3. plass og en 4. plass på Kloppaoffroad-rytteren. Lagkompisene på Team Hunton Hardrocx, Emil Hasund Eid og Østen Midtsundstad, kom inn fire og fem sekunder bak etter at de som kom løs allerede etter terrengpartiet ved Djuposet og var nesten fem minutter foran forfølgergruppa på fem mann. 

Birkebeinerrittet - ti beste menn:

PlassNavnKlasseKlubb/LagMålDiff
1Evensen-Lie, Eskil (NOR)Elite SrTeam Hunton Hard Rocx / Kloppaoffroad klubb2:29:38+00:00
2Eid, Emil Hasund (NOR) Elite SrTeam Hunton Hard Rocx / Kloppaoffroad klubb2:29:42+00:04
3Midtsundstad, Østen (NOR)Elite SrTeam Hunton Hard Rocx / Solør SK2:29:43+00:05
4Omdahl, Martin Røste (NOR)Elite SrTeam Hunton Hard Rocx / Raufoss og Gjøvik SK2:34:26+04:48
5Gjeldnes, Håvard (NOR)Elite SrTrollheimen Sk2:34:29+04:51
6Mehl, Vidar (NOR)Elite SrTeam Hunton Hard Rocx / Raufoss og Gjøvik SK2:34:38+05:00
7Martinsen, Georg Rydningen (NOR)Elite SrLillehammer CK Continental Team2:34:44+05:06
8Holstad, Ludvik Aspelund (NOR)Elite SrLillehammer CK/ Lillehammer CK Continental Team2:34:54+05:16
9Hjemsæter, Olav (NOR)Elite SrSandvika Cycle Club2:38:43+09:05
10Skjerping, Kristoffer (NOR)Elite SrLillehammer CK / Lillehammer CK Continental Team2:38:43+09:05

I kvinneklassen var det jevnt bak suverene Tiril Jørgensen, Team Coop Repsol / Harstad CK som med 03:03:56 var over ti minutter foran junioren Ida Østbye Støvern, Aaby CK/NTG og tsjekkiske Aneta Grabmüller Soldati som begge fikk 3:14:32 med junioren dømt foran over streken. Også ett minutt bak de to var det jevnt mellom tre ryttere.

Tiril Jørgensen får laurbærkransen over hodet av daglig leder Josten Buraas i Birken AS. (Foto: arrangøren)

Birkebeinerrittet - ti beste kvinner:

PlassNavnKlasseKlubb/LagMålDiff
1Jørgensen, Tiril (NOR)Elite SrTeam Coop Repsol / Harstad CK3:03:56+00:00
2Støvern, Ida Østbye (NOR)Elite JrAaby ck / NTG3:14:32+10:36
3Soldati, Aneta Grabmüller (CZE)Elite SrRouvy MTB Team3:14:32+10:36
4Reiten, Anne Helene (NOR)Elite SrSagene IF Sykkel3:15:27+11:31
5Dring, Sunniva (NOR)Elite SrSagene IF Sykkel3:15:31+11:35
6Jacobsen, Johanna (NOR)TandemTeam Olympia Sport3:15:33+11:37
7Holte, Siri Nordaune (NOR)TandemFannefjord SK3:16:34+12:38
8Olsen, Cathrine Årstad (NOR)50-54Fjellfoten SK3:17:34+13:38
9Vanberg, Ingvild Olea Sollid (NOR)20-24Fossum IF3:17:32+13:36
10Bøthun, Ida (NOR)40-44Nordlysbyen sykkel3:19:13+15:17

Årets utgave av SykkelBirken hadde alt av vær fra overskyet oppholdsvær, til styrtregn, blå himmel og sol, og det var mange møkkete men likevel blide ryttere å se ved Håkon Hall. 

Økning takket være GravelBirken

Mest søle kjempet deltakerne i den nye GravelBirken seg gjennom med 200 km som den lengste utfordringen med start fra Birkebeineren skistadion i grålysningen lørdag morgen. Anton Stensby fra Nanset IF Sykkel/Team Coop-Repsol ble tidenes første vinner av GravelBirken200 etter 5:40:17 tett fulgt av Ole Bjørn Smisethjell fra Molde og Amund Ferl-Runningshaugen fra Lillehammer. Åshild Tovsrud fra Asker var beste kvinne på 7:36:43. 

GravelBirken200 - ti beste menn:

PlassNavnKlasseKlubb/LagMålDiff
1Stensby, Anton (NOR)MGRMNanset IF Sykkel/Team Coop-Repsol5:40:17+00:00
2Smisethjell, Ole Bjørn (NOR)MGRMMOLDE5:41:29+01:12
3Ferl-Runningshaugen, Amund (NOR)MGRMLillehammer CK/ Lillehammer CK Continental Team5:42:08+01:51
4Tvedt, Ulrik (NOR)MGRMGJERDRUM6:11:58+31:41
5Orset, Jonas (NOR)MGRM6:16:12+35:55
6Åberg, Emil (NOR)MGRMIL Skarphedin6:16:59+36:42
7Torgersen, Sebastian (NOR)MGRMSandvika Cykle Club6:18:22+38:05
8Michalski, Karol (NOR)MGRM6:22:09+41:52
9Enoksen, Sebastian-Mikal Molund (NOR)MGRMLillehammer ck6:31:28+51:11
10Nordbakken, Karl Henrik (NOR)MGRMRomeriksåsen SK6:33:11+52:54

GravelBirken200 - kvinner:

PlassNavnKlubb/StedMålDiff
1Tovsrud, Åshild (NOR)Asker Ck7:36:43+00:00
2Sandaker, Marianne (NOR)Morsa Sykkelklubb8:07:41+30:58
3Lome, Kristin Brandtsegg (NOR)SOGNDAL8:43:30+01:06:47
4Mauritzen, Sara Wulff (NOR)9:20:28+01:43:45
5Reme, Anne Kathe (NOR)Soon CK9:25:06+01:48:23
6Skovly, Vibeke (NOR)OSLO9:47:36+02:10:53

ALLE RESULTATER SYKKELBIRKEN 2025
Birkens nettsider
Birkens facebookside