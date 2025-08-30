Eskil Eskil Evensen-Lie er alltid med i teten i Birkebeinerrittet, og på de seks siste årene har det blitt tre seire, en 2. plass, en 3. plass og en 4. plass på Kloppaoffroad-rytteren. Lagkompisene på Team Hunton Hardrocx, Emil Hasund Eid og Østen Midtsundstad, kom inn fire og fem sekunder bak etter at de som kom løs allerede etter terrengpartiet ved Djuposet og var nesten fem minutter foran forfølgergruppa på fem mann.

Birkebeinerrittet - ti beste menn:

Plass Navn Klasse Klubb/Lag Mål Diff 1 Evensen-Lie, Eskil (NOR) Elite Sr Team Hunton Hard Rocx / Kloppaoffroad klubb 2:29:38 +00:00 2 Eid, Emil Hasund (NOR) Elite Sr Team Hunton Hard Rocx / Kloppaoffroad klubb 2:29:42 +00:04 3 Midtsundstad, Østen (NOR) Elite Sr Team Hunton Hard Rocx / Solør SK 2:29:43 +00:05 4 Omdahl, Martin Røste (NOR) Elite Sr Team Hunton Hard Rocx / Raufoss og Gjøvik SK 2:34:26 +04:48 5 Gjeldnes, Håvard (NOR) Elite Sr Trollheimen Sk 2:34:29 +04:51 6 Mehl, Vidar (NOR) Elite Sr Team Hunton Hard Rocx / Raufoss og Gjøvik SK 2:34:38 +05:00 7 Martinsen, Georg Rydningen (NOR) Elite Sr Lillehammer CK Continental Team 2:34:44 +05:06 8 Holstad, Ludvik Aspelund (NOR) Elite Sr Lillehammer CK/ Lillehammer CK Continental Team 2:34:54 +05:16 9 Hjemsæter, Olav (NOR) Elite Sr Sandvika Cycle Club 2:38:43 +09:05 10 Skjerping, Kristoffer (NOR) Elite Sr Lillehammer CK / Lillehammer CK Continental Team 2:38:43 +09:05

I kvinneklassen var det jevnt bak suverene Tiril Jørgensen, Team Coop Repsol / Harstad CK som med 03:03:56 var over ti minutter foran junioren Ida Østbye Støvern, Aaby CK/NTG og tsjekkiske Aneta Grabmüller Soldati som begge fikk 3:14:32 med junioren dømt foran over streken. Også ett minutt bak de to var det jevnt mellom tre ryttere.

Tiril Jørgensen får laurbærkransen over hodet av daglig leder Josten Buraas i Birken AS. (Foto: arrangøren)

Birkebeinerrittet - ti beste kvinner:

Plass Navn Klasse Klubb/Lag Mål Diff 1 Jørgensen, Tiril (NOR) Elite Sr Team Coop Repsol / Harstad CK 3:03:56 +00:00 2 Støvern, Ida Østbye (NOR) Elite Jr Aaby ck / NTG 3:14:32 +10:36 3 Soldati, Aneta Grabmüller (CZE) Elite Sr Rouvy MTB Team 3:14:32 +10:36 4 Reiten, Anne Helene (NOR) Elite Sr Sagene IF Sykkel 3:15:27 +11:31 5 Dring, Sunniva (NOR) Elite Sr Sagene IF Sykkel 3:15:31 +11:35 6 Jacobsen, Johanna (NOR) Tandem Team Olympia Sport 3:15:33 +11:37 7 Holte, Siri Nordaune (NOR) Tandem Fannefjord SK 3:16:34 +12:38 8 Olsen, Cathrine Årstad (NOR) 50-54 Fjellfoten SK 3:17:34 +13:38 9 Vanberg, Ingvild Olea Sollid (NOR) 20-24 Fossum IF 3:17:32 +13:36 10 Bøthun, Ida (NOR) 40-44 Nordlysbyen sykkel 3:19:13 +15:17

Årets utgave av SykkelBirken hadde alt av vær fra overskyet oppholdsvær, til styrtregn, blå himmel og sol, og det var mange møkkete men likevel blide ryttere å se ved Håkon Hall.

Økning takket være GravelBirken

Mest søle kjempet deltakerne i den nye GravelBirken seg gjennom med 200 km som den lengste utfordringen med start fra Birkebeineren skistadion i grålysningen lørdag morgen. Anton Stensby fra Nanset IF Sykkel/Team Coop-Repsol ble tidenes første vinner av GravelBirken200 etter 5:40:17 tett fulgt av Ole Bjørn Smisethjell fra Molde og Amund Ferl-Runningshaugen fra Lillehammer. Åshild Tovsrud fra Asker var beste kvinne på 7:36:43.

GravelBirken200 - ti beste menn:

Plass Navn Klasse Klubb/Lag Mål Diff 1 Stensby, Anton (NOR) MGRM Nanset IF Sykkel/Team Coop-Repsol 5:40:17 +00:00 2 Smisethjell, Ole Bjørn (NOR) MGRM MOLDE 5:41:29 +01:12 3 Ferl-Runningshaugen, Amund (NOR) MGRM Lillehammer CK/ Lillehammer CK Continental Team 5:42:08 +01:51 4 Tvedt, Ulrik (NOR) MGRM GJERDRUM 6:11:58 +31:41 5 Orset, Jonas (NOR) MGRM – 6:16:12 +35:55 6 Åberg, Emil (NOR) MGRM IL Skarphedin 6:16:59 +36:42 7 Torgersen, Sebastian (NOR) MGRM Sandvika Cykle Club 6:18:22 +38:05 8 Michalski, Karol (NOR) MGRM – 6:22:09 +41:52 9 Enoksen, Sebastian-Mikal Molund (NOR) MGRM Lillehammer ck 6:31:28 +51:11 10 Nordbakken, Karl Henrik (NOR) MGRM Romeriksåsen SK 6:33:11 +52:54

GravelBirken200 - kvinner:

Plass Navn Klubb/Sted Mål Diff 1 Tovsrud, Åshild (NOR) Asker Ck 7:36:43 +00:00 2 Sandaker, Marianne (NOR) Morsa Sykkelklubb 8:07:41 +30:58 3 Lome, Kristin Brandtsegg (NOR) SOGNDAL 8:43:30 +01:06:47 4 Mauritzen, Sara Wulff (NOR) – 9:20:28 +01:43:45 5 Reme, Anne Kathe (NOR) Soon CK 9:25:06 +01:48:23 6 Skovly, Vibeke (NOR) OSLO 9:47:36 +02:10:53

