26 år gamle Mulugeta Asefa Uma fra Etiopia vant herreklassen med tiden 2.05.33. Han har hatt en jevn progresjon år for år. I 2022 løp han på 2.07.56 under Amsterdam maraton. I fjor klarte han 2.06.07 i Sevilla, og nå ble det altså enda en forbedring i Paris.

Asefa Uma vant 15 sekunder foran kenyanske Titus Kipruto. Elisha Rotich fra Kenya kom på tredjeplass med 2.06.54. Det ble kenyansk også på fjerde- og femteplass, etopisk på sjette, mens sveitsiske Matthias Kyburz ble beste europeer med sin syvendeplass på tiden 2.07.44. Det var hans debut på maraton.



En annen løper som debuterte i Paris var Mestawut Fikir som vant kvinneklassen. Hun leverte et godt løp og vant på tiden 2.20.45. Den 24 år gamle etioperen har tidligere løpt halvmaraton i England på 1.06.44, og har personbeste på 10 kilometer gate på 31.45. For under to år siden hadde hun 1.13 på halvmaraton (Rio, Brasil).



På andreplass kom landskvinnen Enatesh Alamrew Tirusew. Hun ble slått med kun tre sekunder. Videre ble det tredjeplass til kenyanske Vivian Jepkemei Cheruiyot.



De tre beste norske

Silje Røynstrand ble beste norske løper i kvinneklassen. Hun plasserte seg på en fin 21. plass og løp på 2.50.13.

- Startet for raskt, var innom en busk og fikk det veldig fra 25 km og til mål. Største problemet var et svakt hode som var redd for å bli sliten. Kjempefornøyd med at jeg klarte å karre meg inn til en tid som er litt dårligere enn ønsket, men som jeg er veldig fornøyd med, skriver hun på sin Stravaprofil.



Mariann Haugerød Hafredal ble nummer 373 med 3.21.00, og Ashild Falch ble nummer 655 med 3.28.41.

I herreklassen ble Truls Follesø vår beste med 336. plass og 2.42.06. Henning Hellebust ble nummer 374 med 2.43.21 og Tomas Langgard nummer 430 med 2.44.24. Vår bestemann Follesø oppsummerer kort på Strava med "Gøy, veldig gøy".



Du kan se flere norske resultater her



20 beste i herreklassen

Plass Navn Født Nasjon Tid 1. Mulugeta Asefa UMA 12.mar.98 ETH 02:05:33 2. Titus KIPRUTO 25.jun.98 KEN 02:05:48 3. Elisha ROTICH 12.apr.90 KEN 02:06:54 4. Bethwell KIPKEMBOI 06.apr.93 KEN 02:07:08 5. Cosmas Matolo MUTETI 16 MAY 1991 KEN 02:07:37 6. Chalu DESO 14 DEC 1997 ETH 02:07:39 7. Matthias KYBURZ 05.mar.90 SUI 02:07:44 8. Dejene MEGERSA 24.jan.05 ETH 02:08:41 9. Gizealew AYANA 11.feb.03 ETH 02:09:04 10. Edwin KIBICHIY 02.apr.92 KEN 02:10:41 11. Stepan KISELYOV 03.nov.86 RUS 02:14:30 12. Adrien TOUCAS 22 OCT 1990 FRA 02:17:07 13. Antoine VILLECHENAUD 1995 FRA 02:18:37 14. Aki NUMMELA 30 MAY 1985 FIN 02:20:12 15. Benjamin GRENETIER 05.jul.81 FRA 02:20:21 16. Ketema BEHAILU 19.mar.94 ETH 02:20:48 17. Louis-Marie KERRAND 1990 FRA 02:21:28 18. Bereket ZELEKE 07.nov.04 ETH 02:21:41 19. Edouard DUPAS 1996 FRA 02:21:47 20. Pierre CARON 1996 FRA 02:22:12

21 beste i kvinneklassen

Plass Navn Født Nasjon Tid 1. Mestawut FIKIR 02.mar.00 ETH 02:20:45 2. Enatnesh Alamrew TIRUSEW 1995 ETH 02:20:48 3. Vivian Jepkemei CHERUIYOT 11.sep.83 KEN 02:21:46 4. Valentine Chepkwemoi MATEIKO 06.sep.96 KEN 02:24:21 5. Rahma TUSA 14.sep.93 ETH 02:24:48 6. Yenenesh TILAHUN DINKESA 22.sep.94 ETH 02:26:00 7. Medina Deme ARMINO 22 OCT 1997 ETH 02:26:01 8. Ethlemahu SINTAYEHU 23.feb.01 ETH 02:26:03 9. Emily Chepkemoi ARUSIO 01.apr.99 KEN 02:26:08 10. Adanech ANBESA 23.jan.98 ETH 02:30:51 11. Loreta KANČYTĖ 20.jul.94 LTU 02:33:53 12. Risper GESABWA 10.feb.89 MEX 02:33:59 13. Catalina LANGLOIS 1980 CHI 02:44:55 14. Laurie MALEYSSON 19.aug.91 FRA 02:46:37 15. Camille MASSOL 1994 FRA 02:46:57 16. Elisa RAVET 1996 FRA 02:47:18 17. Maelle LACROIX 19.apr.96 FRA 02:49:01 18. Jane FARDELL 07.feb.80 AUS 02:49:18 19. Alice MICHEL 29.mar.97 FRA 02:50:02 20. Emmanuelle MOILLARD 1989 FRA 02:50:14 21. Silje RØYNSTRAND 1992 NOR 02:50:31