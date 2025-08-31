Hareidsdølen triatlon arrangert søndag den åttende utgaven av Hareidsdølen Triatlon. 

Samhald - Meistring - Begeistring

Dagen starta med informasjon til alle deltakere. Først ut var dei yngste før sprintdistansen i samlet tropp gikk ut i Snipsøyrvatnet for 750 meter i vannet,  20 km sykkel og 5,5 km løping.

Resultater RaceTracker- alle resulater her - inkludert stafett. 

Topp 3 herre og dame 

PlassNavnKlubbTid
1.
Even NESGÅRD [296]
 Fjellhug/Vereide IL1:11:07
2.
Knut VIKEBAKK [102]
 Hareidlandet triatlon1:12:32
3.
Martin FLÅTEN [290]
 Trollveggen triathlonklubb1:13:28
     
1.
Ingrid Linn NORDAHL [289]
  1:17:16
2.
Hege HOLSTAD [272]
 Hareidlandet triatlon1:33:39
3.
Rakel GANGSTØ [281]
  1:34:06


 Flere bilder på facebooksida til Kondis Møre & Romsdal og og til arrangøren Hareidlandet Triatlon

Foto_Martin_Hauge-Nilsen1.jpg
De yngste først. Foto: Martin Hauge-Nilsen. 
Foto_Martin_Hauge-Nilsen2.jpg
Klar, ferdig og gå!! Foto: Martin Hauge-Nilsen.
Foto_Martin_Hauge-Nilsen3.jpg
Ferdig med svømmedelen. Foto: Maria T. Aambakk
Foto Maria_T_Aambakk2.jpg
Første dame ble Ingrid Linn Nordahl. Foto: Maria T. Aambakk
Foto Maria_T_Aambakk3.jpg
En glad kar og det med god grunn. Arrangør Daniel Slettebakk,  teamet og dei mange frivillige gjør en super innsats for felleskapet. Det lyser Samhald - Meistring - Begeistring.  Foto: Maria T. Aambakk.
Foto_Martin_Hauge-Nilsen4.jpg
Nok en jublende deltaker, med god grunn. Foto: Martin Hauge-Nilsen. 