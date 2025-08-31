Even Nesgård og Ingrid Linn Nordahl vant Hareidsdølen triatlon
Totalt 62 deltakere og derav 41 deltakere på sprintdistansen individuelt. 7 lag stilte i stafettklassen.
Hareidsdølen triatlon arrangert søndag den åttende utgaven av Hareidsdølen Triatlon.
Samhald - Meistring - Begeistring
Dagen starta med informasjon til alle deltakere. Først ut var dei yngste før sprintdistansen i samlet tropp gikk ut i Snipsøyrvatnet for 750 meter i vannet, 20 km sykkel og 5,5 km løping.
Resultater RaceTracker- alle resulater her - inkludert stafett.
Topp 3 herre og dame
|Plass
|Navn
|Klubb
|Tid
|1.
Even NESGÅRD [296]
|Fjellhug/Vereide IL
|1:11:07
|2.
Knut VIKEBAKK [102]
|Hareidlandet triatlon
|1:12:32
|3.
Martin FLÅTEN [290]
|Trollveggen triathlonklubb
|1:13:28
|1.
Ingrid Linn NORDAHL [289]
|1:17:16
|2.
Hege HOLSTAD [272]
|Hareidlandet triatlon
|1:33:39
|3.
Rakel GANGSTØ [281]
|1:34:06
Flere bilder på facebooksida til Kondis Møre & Romsdal og og til arrangøren Hareidlandet Triatlon.
Siste medlemssaker
Annonse