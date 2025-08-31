Hareidsdølen triatlon arrangert søndag den åttende utgaven av Hareidsdølen Triatlon.



Samhald - Meistring - Begeistring

Dagen starta med informasjon til alle deltakere. Først ut var dei yngste før sprintdistansen i samlet tropp gikk ut i Snipsøyrvatnet for 750 meter i vannet, 20 km sykkel og 5,5 km løping.



Resultater RaceTracker- alle resulater her - inkludert stafett.



Topp 3 herre og dame

Plass Navn Klubb Tid 1. Even NESGÅRD [296] Fjellhug/Vereide IL 1:11:07 2. Knut VIKEBAKK [102] Hareidlandet triatlon 1:12:32 3. Martin FLÅTEN [290] Trollveggen triathlonklubb 1:13:28 1. Ingrid Linn NORDAHL [289] 1:17:16 2. Hege HOLSTAD [272] Hareidlandet triatlon 1:33:39 3. Rakel GANGSTØ [281] 1:34:06



Flere bilder på facebooksida til Kondis Møre & Romsdal og og til arrangøren Hareidlandet Triatlon.

De yngste først. Foto: Martin Hauge-Nilsen.

Klar, ferdig og gå!! Foto: Martin Hauge-Nilsen.

Ferdig med svømmedelen. Foto: Maria T. Aambakk

Første dame ble Ingrid Linn Nordahl. Foto: Maria T. Aambakk

En glad kar og det med god grunn. Arrangør Daniel Slettebakk, teamet og dei mange frivillige gjør en super innsats for felleskapet. Det lyser Samhald - Meistring - Begeistring. Foto: Maria T. Aambakk.