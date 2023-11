Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen

Løypa i Refleksløpet merkes kun med refleksbånd på trestammer, og enkelte hvite bånd, og lykt er obligatorisk for å finne frem. Sveipende hodelykter på rekke og rad skaper alltid en helt egen stemning i tussmørket, og deltakerne stor­koste seg i den fine løypen, akkurat den samme som gjennom mange tidligere år.



Deltakelse

120 gjennomførte (59 jenter og 61 gutter), et greit resultat, tett ved de fleste av de seinere årene. Bare fjoråret skilte seg ut med 169, som vi håpet ville gjenta seg. Men vi slo så vidt 2021, som hadde 119.

16 av deltak­erne sto helt uten karusellstarter i innevær­ende sesong, så vi har tydelig en gruppe som tiltrekkes av denne spesielle settingen.



Resultater

De 3 raskeste i løypa (4,1 km) av hvert kjønn, uansett alder, ble de følgende:



Hos jentene vant Elise Sollie Strøm-Olsen (18:13), foran Veslemøy Hanssen (18:47) og Henriette Melsom Pedersen (19:03). Hos guttene ble det (som i fjor) seier til Kristian Gursli (16:19), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (16:26) og Lars Ingemann Sodefjed (16:47).



Løpssjef John Magnus Humborstad sørget for skikkelig julestemning. (Foto: Sverre Larsen)

John Jule­nisse hadde også klementiner til alle ved målgang, samt noen små ekstrapremier på lur i sekken sin, delt ut tilfeldig. I tillegg ble en del utstyrs­premier trukket ut på startnummer. Bål og lys ga deltakerne skikkelig eventyrstemning mellom teltene på Fant Olsen, og selv med den vinterlige temperaturen gikk praten livlig og lenge.



Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av deltakerne.





Vinner Kristian Gursli. (Foto: Sverre Larsen)



- Det var kaldt i dag. Løypa var ikke glatt og heller ikke blaut. Men den var litt kronglete på slutten, sier Kristian mens han smiler.

Kristian sier videre at løpet var ok, og det var godt merket. Underveis løp han i pulje med 3 til 4 andre. Og den siste kilometeren løp han sammen med Jørgen Solli Strøm-Olsen.



F.v.: Andrejs Tihomirovs, Hendrik Janitz og Nina Hopen. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var god stemning og yrende folkeliv her i dag! Det er gode samtaler, latter og hygge. Disse løpene bidrar til at man gjør noe annet enn det man er vant til. Vi spiller ellers kajakkpolo i Kristiansand. Kajakk-klubben foregår så lenge det er sommer og vannet ikke er islagt. Men ellers driver vi med andre ting. Og løpene her er et godt avbrekk fra hverdagen, sier de tre engasjert og smiler.

- Det har vært en god sesong for alle tre. Vi har spilt mye polo i det siste. Og den 1. turneringen hadde vi i sommer. Dette er 2. året som vi holder på med dette. Vi har vært med i en del løp i karusellen, men langt fra alle, og noen av oss har holdt på med karusellen i flere år, sier de tre og ler.

Refleksløpet synes de tre er en god idé. Det samler folk, og så kommer man seg ut i naturen, og det er vel og bra. Og folk får et løp når mange forbereder seg til julen og slapper av.



Marit Oseland. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg har det trivelig og moro i karusellen. Jeg har ikke løpt den i år, og det er 4 år siden sist. Karusellen er bra av flere grunner. Det er varierte løyper, man kommer seg ut, det er sosialt og man kan løpe sammen med andre. Det er også en fin introduksjon for nye løyper, forteller Marit med et smil.

Hun liker Banheia på grunn av skogen. Man får oppleve mye fint og variert terreng med stier, kratt, røtter, oppfor- og nedoverbakker. Man løper på mange kjente steder. Og man kan løpe så kort eller langt som man vil. Det er nært til hjem og jobb, og man kan bade - når vannet ikke er for kaldt.



Øyvind Gundersen, arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)



- Refleksløp foregår flere steder i Norge, men vi har det på høsten når det går mot jul og nytt år. Det er ikke merkebånd i dette løpet. Løpet går i mørket, og det er refleksbånd på trærne i løypa ute i skogen. Slik at man ser hvor man vil gå eller løpe. Man må ha med lykt. Og så kommer vi i julestemning med bål, mandariner og gløgg, forteller Øyvind.

- Hvis man går tom for strøm på lykta kan man gå etter lukta på bålet, sier Øivind og ler.





