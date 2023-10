Starten på Ringreven. (Foto: Anders Skjeset)

Familielaget Tonjer Fingarsen løp jevnt og godt, vekslet som 3, 2, 2, 1 og 1 og kom i mål til en klar seier. På andreplass kom Hadeland OL som hadde Håvard Lucasen på siste etappe som hadde suverent bestetid på det etappen. Tredjeplassen gikk til Lillehammer OK. Her var det 33 startende lag.



Det var også stafett for D/H 11-12, de hadde 2 etapper på 1,9 km her vant Oda Mørk Furunes og Mari Sørlien Stenberg, Gjø-Vard/Vang OL. Her var det 6 startende lag.

Starten på Ringreven DH11-12 (Foto: Anders Skjeset)

Kart og terreng:

Kartet var tegnet med sprintkartnormen og var i målestokk 1:4 000 med ekvidistanse 2,5 m. Kartet var nytt høsten 2021 og revidert noe i 2023. Enkelte små stier og tråkk var ikke med på kartet. Terrenget hadde mange stier og god løpbarhet. Det var imidlertid enkelte områder med ujevn bunn, tett skog eller undervegetasjon. Postene hang tett, og stafettene var gaflet. Det var derfor viktig å sjekke koder.

Det var tilbud om individuelle klasser, N-åpen 1,9 km og Åpen-A 3,1 km. Her var det 36 løpere. De som løp Ringreven stafett fikk en anbefaling når de skulle veksle: «Veksling foregår ved berøring mellom innkommende og utgående løper, gjerne en klem» Det var det enkelte som prøvde med vekslende hell da det var meget sleipt i vekslingsområdet, endte det med knall og fall.

Kenneth Bilstad legger ut på siste etappe med Håvard Lucasen ventende rett bak. (Foto: Stein Arne Negård)

Håvard Lucasen med dagens beste tid på siste etappe. ​(Foto: Stein Arne Negård)

De tre beste lagene i DH11-12. (Foto: Stein Arne Negård)



Litt kliss-kluss i vekslingene. (Foto: Hanne Holmen/Erik Haugen/Stein Arne Negård)

De beste i Ringreven 01.10.2023: Arr.: Ringsaker OK Plass Navn Tid Diff 1 Elverum OK / Ås-NMBU Orientering 1.58.31 2 Hadeland OL 1 2.02.47 +4.16 3 Lillehammer OK 1 2.04.28 +5.57 4 Vang OL 1 2.06.11 +7.40 5 Kongsberg OL 3 2.12.50 +14.19 6 OL Toten-Troll 1 2.14.21 +15.50 7 Gjø-Vard OL 1 2.14.31 +16.00 8 Vang OL 3 2.20.15 +21.44 9 Heming Orientering 1 2.20.25 +21.54 10 Ringsaker OK 2 2.29.48 +31.17 D/H 11-12 1 Vang OL 3 30.21 2 Vang OL 2 35.59 +5.38 3 Vang OL 1 38.04 +7.43 4 Ringsaker OK 1 40.20 +9.59 5 Løten o-lag 2 50.56 +20.35 6 Løten o-lag 1 56.47 +26.26

Resultater stafett, kart og løyper i Livelox

Resultater individuelt, kart og løyper i Livelox