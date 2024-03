I 17-årsklassen var det i høy grad Skjalg som fulgte opp feltet med fire av de seks jentene på start. Stavangerklubbens Mathea Lægran som tok gullet i 17-årsklassen i et fellesheat på 1500 m fredag, førte an på de to første rundene.

Da det dro seg til var det imidlertid klubbvenninnen og forhåndsfavoritten Astrid Cecilie Berntsen som var best også denne dagen og vant på 2:13.90. Mathea løp inn til en sikker sølvmedalje på 2:17.61. Alexandra Tunes Lund fra AKS sørget for at seierspallen ikke ble helrød med sin bronsemedalje.

De tre beste, Astrid Cecilie Berntsen, Mathea Lægran og Alexandra Tunes Lund, i kronologisk rekkefølge tidlig i løpet. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Astrid Cecilie Berntsen inn til en sikker UM-tittel. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater 800m J17: Nr Namn Klubb Resultat 1 Berntsen, Astrid Cecilie Skjalg 2:13.90 2 Lægran, Mathea Skjalg 2:17.61 3 Lund, Alexandra Tunes FIL AKS-77 2:21.20 4 Bergsvik, Inger Risholt Skjalg 2:22.55 5 Bø, Mia Austevik Skjalg 2:28.76 6 Gallis, Malin Tønsberg 2:38.86

Reportasje fra fredagens 1500 m: Suveren seier til Marte Hovland på 1500 meter i UM