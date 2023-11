Tradisjonelt har vi hatt mange flere herrer enn kvinner på ultraløpsmesterskapene, men de senere årene har bredden på kvinnesiden på 24-timersløp utviklet seg voldsomt, mens bredden er midre enn tidligere på herresiden.

Vi mangler både Therese Falk - vår suverent sterkeste løper på 24-timers de foregående årene - og Ranveig Hansen som imponerte med 8. plass i fjorårets EM i den norske troppen. Likevel stiller Norge med det antatt sterkeste kvinnelaget vi noen gang har hatt med i et mesterskap. Kvartetten Annette Velde Sande, Line Caliskaner, Ida Slorafoss og Else Overvik har både ambisjoner på egne vegne, og ikke minst med tanke på lagkonkurransen der de tre beste teller.

Det minst overraskende er at Bjørn Tore Taranger (44) nok en gang er med i en mesterskapstropp, dette blir hans 15. løp i EM eller VM (24 timers og 100km). Litt mer overaskende er det at han er den eneste herreløperen som har kvalifisert seg til årets VM. Så sent som i NM 24-timers i Stjørdal i juni løp han imponerende 250,160 km. Fra før har han topp-10 plasseringer både i EM og VM.

Vi har riktignok med en løper til, siden tidligere VM-deltaker Jo Inge Norum stiller i veteranmesterskapet. Skader har ødelagt for kvalifisering til seniormesterskapet for Jo Inge som i 2019 løp inn til 26. plass i VM.

Mer fra VM

Kondis kommer med mer fra VM neste helg. Starten er fredag 1. desember kl 03:00 norsk tid, med målgang samme tid lørdag.

I en tidligere omtale kan du lese mer om løperne og reaksjonene etter at uttaket var klart. Av de opprinnelig uttatte har Ranveig Hansen meldt forfall, og inn på laget har Else Overvik kommet for å utfylle et sterkt norsk kvinnelag. Fem løpere tatt ut til VM 24-timers i Taiwan, fire kvinner og en mann

Nedenfor har vi bedt løperne si litt om forventningene noen dager før de reiser til Taiwan (Chinese Taipei).