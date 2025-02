Filip Ingebrigtsen viste at formen er i anmarsj da han søndag løp 3000 meter på 7.39,97 under Nordenkampen i Esbo, Finland. Med det ble han nummer to i løpet, kun slått av islandske Baldvin Magnusson. Tiden er godt under EM-kravet på 7.43,00, og han kan dermed forberede seg på en spennende duell med lillebror Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i innendørs-EM i Nederland i mars.

Tiden til Filip var dessuten bare 0,92 sekunder bak den norske innendørsrekorden til Narve Gilje Nordås, som fredag løp inn til 7.39,05 i Karlsruhe. Med dette løpet ble Filip også den andre nordmannen i historien til å løpe under 7.40 på distansen innendørs.



- En solid prestasjon

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal var imponert over prestasjonen til 31-åringen.

- Solid prestasjon. Det er godt nok som en bekreftelse på at han har vært frisk og skadefri i store deler av sesongoppkjøringen, sier Rodal til NRK.

Filip selv var fornøyd med løpet og understreker at han har hatt en god treningsperiode.

- Kroppen kjennes bra ut, og jeg har hatt en god treningsperiode i høyden. Det var gøy å løpe i dag, og dette er et greit resultat å bygge videre på, sier han til NRK gjennom pressetalsmann Espen Skoland.

Sterk sesongåpning i norsk mellom- og langdistanse

De norske løperne har vist solid form på 3000 meter innendørs denne sesongen. Fredag løp altså Narve Gilje Nordås inn til 7.39,05 og slettet dermed Jakob Ingebrigtsens tidligere norske rekord på 7.40,32. Filip Ingebrigtsen var bare sekunder fra å hente norgesrekorden tilbake til familien.

Utendørs har Jakob fortsatt både den norske rekorden og verdensrekorden på distansen, med sterke 7.17,55. Filip har på sin side en personlig rekord utendørs på 7.34,00.

Samtidig som Filip løp i Finland, ble det også satt verdensrekord på 3000 meter innendørs. USAs Grant Fisher stormet inn til 7.22,91 i Millrose Games i New York.