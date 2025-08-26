Kartet Løvbergsmoen er et utsnitt av Stavåsen/Løvbergsmoen i målestokk 1:7500 og ekvidistanse 5 m. Nordre del er en li med mange detaljer og o-teknisk krevende. Ellers i all hovedsak lettløpt, åpen, flat furumo. Den korteste løypa på 1,5 km kom ikke opp i lia, men holdt seg i «lavlandet». Det har vært tynningshogst på furumoen som er meget skånsomt utført slik at det ligger litte kvister igjen. Området er mye brukt til en rekke aktiviteter. Det medfører at det er stier, tråkk og spor etter hogstmaskiner som ikke er på kartet.

I alt stilte 140 løpere til start. Best i langløypa på 4,8 km var Stine Olsen Kirkevik og Asgeir Lium.

Alle klassevinnere:

D 1,6 km: Anne Sørum Mjøs Retail 20:13 12:38

D 2,5 km: Emma Rustadbakken Hagen Hagen VVS og Klima 27:28 10:59

D 3,5 km: Kjersti Rønning Innlandet fylkes 31:16 08:56

D 4,8 km: Stine Olsen Kirkevik Hamar kommune 33:08 06:54



H 1,7 km: Trond Søberg Løten Bedriftsidrettslag 16:36 09:45

H 2,6 km: Pål Hagen Hagen VVS og Klima 21:29 08:15

H 3,5 km: Jan Åsmund Sætaberget Jernbanens Idrettslag 30:45 08:47

H 4,8 km: Asgeir LiumFet O-lag 33:04 06:53

Neste tirsdag går ukas løp på sprintkartet Åkershagan i Ottestad. Det gjenstår fem løp i årets sesong som haddde 20 oppsatte løp, der det siste før ferien ble avlyst.

Terminlista for 2025

Klasser og løyper:

D 1.5 km - 1.6 km 8 poster

H 1.5 km - 1.7 km 8 poster

D 2.5 km - 2.5 km 11 poster

H 2.5 km - 2.6 km 12 poster

D 3.5 km - 3.5 km 13 poster

H 3.5 km - 3.5 km 13 poster

D 4.5 km - 4.8 km 14 poster

H 4.5 km - 4.8 km 14 poster

Resultater, strekktider og div. info på Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget