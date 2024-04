Halvmaratonløpet samla klart flest løpere med 255 fullførende. Mennene var i solid overtall med 208 løpere. I fjor var det 206 som løp halvmaraton, og økningen var størst på herresida. På 5 km gikk deltakelsen opp fra 149 til 156 fullførende. Her var kjønnsfordelingen atskillig jevnere med 92 menn og 64 kvinner.



Ungdommene løp 3 km, og her var det med 25 gutter og 16 jenter, til sammen 41 løpere noe som var en økning på 3 fra i fjor. Også på det 500 m lange barneløpet var det en oppgang, fra 48 i fjor til 65 i år.



Med tanke på at Fredrikstadløpet i år gikk samme dag som Drammen 10 km og dagen etter Holmestrand Maraton, er det imponerende at økningen ble såpass stor. Det tyder på at østfoldingene slutter godt opp om sitt eget tradisjonsrike løp. Til neste år kan det ganske sikkert bli enda flere når løpet arrangeres for 30. gang.



I likhet med i fjor så var det snø i løypa i forkant av løpet, men også denne gangen rakk snøen å smelte for startskuddet smalt. En ganske frisk sørlig bris fikk det imidlertid til å blafre i merkebåndene, noe effekten av vinden kan både høres og sees i denne videoen som viser starten på 5 kilometeren:







To unge løpere fra Sarpsborg IL var raskest på 5 kilometeren. Adrian Monkvik vant på 15.47 og Malin Søtorp Solberg på 18.27. Mens Malin hadde god klaring bakover til klubbvenninne Klara Helen Homlung Prøitz, fikk Adrian samme tid som toer Fredrik Hesjedal-Tronstad som løper for Spydeberg IL.



Begge de to raskeste guttene i klasse 16-17 år, så her er det snakk om talentfulle ungdommer. Også på damesida bestod pallen av juniorer med to i klasse 18-19 år ei i klasse 14-15 år.



På halvmaraton var det derimot de godt voksne som løp fortest. Herrevinner Pål Oraug som kom i mål på 1.16.14, løper i klasse 45-49 år, mens toer Kim Bertheussen hører heime i 40-årsklassen. Beste mann under 35 år var faktisk helt nede på sjuendeplass.



Mari Gjølberg Ålerud var raskest av damene med 1.24.04, og også hun er veteran og løper i klasse 40-44 år. Anette Hauge var den andre dama som klarte ei tid under 1.30, med et lite minutts margin.



Best tid på 3 km hadde Hennie Fossheim Solberg som løper i klasse jenter 13 år, mens Bo August Fossheim var raskest av guttene til tross for at han er bare 11 år.



Halvmaraton kvinner Pl Navn Klubb Klasse Tid Etter Netto 1 ÅLERUD Mari Gjølberg Rygge IL K40-44 1:24:04 +0:00 (1:24:01) 2 HAUGE Anette Oslo K35-39 1:29:40 +5:36 (1:29:28) 3 SØDAL BREISTRAND Camilla Oslo K23-34 1:31:44 +7:40 (1:31:40) 4 AURDAL Ingvild Fetsund K50-54 1:36:57 +12:53 (1:36:52) 5 HOLSTAD Agnes Trondheim K23-34 1:39:54 +15:50 (1:39:46) 6 LILLE Cecilie Oslo K45-49 1:39:59 +15:55 (1:39:49) 7 HASSELSTRØM Kaja Fredrikstad IF K23-34 1:40:57 +16:53 (1:40:50) 8 RASCH JAKOBSEN Marie Oslo K23-34 1:42:21 +18:17 (1:42:13) 9 RANGBERG Anbjørg Tren Saltnes K35-39 1:42:54 +18:50 (1:42:50) 10 NORDBRØDEN Hanna F. Cowi BIL K35-39 1:43:12 +19:08 (1:43:00) 11 GJØLBERG Birgit Rygge IL K40-44 1:45:43 +21:39 (1:45:32) 12 KITTILSEN Hege Bøler IF Friidrett K50-54 1:46:36 +22:32 (1:46:27) 13 DRANGSHOLT Elin Bekkestua K65-69 1:46:49 +22:45 (1:46:41) 14 HOLTEN HJEMDAL Ingeborg Kråkerøy K23-34 1:49:08 +25:04 (1:48:55) 15 KIRKEBØ Stine Skjærhalden K40-44 1:49:15 +25:11 (1:49:01) 16 ÅSHEIM Kristin Osloo K23-34 1:50:31 +26:27 (1:50:20) 17 EVENSEN Anette Kongsberg RC K45-49 1:50:31 +26:27 (1:50:14) 18 BJØRNSEN Suzanne Skotvedt Oslo K45-49 1:50:47 +26:43 (1:50:31) 19 JANSEN Olivia Oslo K23-34 1:51:37 +27:33 (1:51:23) 20 PATO Ines Oslo K35-39 1:52:26 +28:22 (1:52:07) Halvmaraton menn 1 ORAUG Pål Sarpsborg IL M45-49 1:16:14 +0:00 (1:16:13) 2 BERTHEUSSEN Kim Kristiansand S M40-44 1:17:02 +0:48 (1:17:00) 3 WIUM Magnar Idd Sportsklubb M35-39 1:19:56 +3:42 (1:19:53) 4 ROGNLI Robert Larvik M50-54 1:20:08 +3:54 (1:20:07) 5 JAKOBSEN Ken-Robert Idrottslaget i BUL M45-49 1:21:49 +5:35 (1:21:47) 6 ROSTAD Kristoffer Råde M35-39 1:22:16 +6:02 (1:22:15) 7 WOLTHER Jens Sandbrekke Oslo M23-34 1:22:26 +6:12 (1:22:23) 8 KARLSEN Mathias Skogens_Kongler M23-34 1:22:54 +6:40 (1:22:50) 9 OLSEN Tor Erik Granstangen Skole M50-54 1:23:16 +7:02 (1:23:13) 10 UGLEBAKKEN Steinar Gresvik M40-44 1:23:24 +7:10 (1:23:17) 11 TRONSTAD Egil Spydeberg IL M50-54 1:23:36 +7:22 (1:23:34) 12 VÆRNES Jonathan Storheil Oslo M23-34 1:24:05 +7:51 (1:24:02) 13 BROX Vegard Bøler IF M45-49 1:24:34 +8:20 (1:24:31) 14 KVAM Martin Oslo M23-34 1:24:48 +8:34 (1:24:45) 15 TOKERUD Morten Color Line M40-44 1:25:09 +8:55 (1:25:07) 16 KNUDSEN Jacob Nordstrand IF Tri M50-54 1:25:11 +8:57 (1:25:08) 17 NILSEN Jørn Espen Engelsviken M35-39 1:26:11 +9:57 (1:26:10) 18 JØRGENSEN Mads Oppegård M45-49 1:26:14 +10:00 (1:26:12) 19 BAKKER Robin Triton Lillestrøm M40-44 1:26:20 +10:06 (1:26:17) 20 JOSEFSEN David M23-34 1:26:50 +10:36 (1:26:49) 21 TIDEMANN Mats Sportsklubben Vidar M23-34 1:26:53 +10:39 (1:26:49) 22 ANDERSEN Stein Kamfjord Idrottslaget i BUL M50-54 1:27:36 +11:22 (1:27:29) 23 MITTUN-KJOS Thomas Oslo M50-54 1:27:54 +11:40 (1:27:48) 24 MELLEBY Sverre Nordstrand IF Triathlon M40-44 1:28:11 +11:57 (1:28:07) 25 WETHAL Joakim Idrottslaget i BUL M45-49 1:28:23 +12:09 (1:28:16) 26 ELIASSON Ulf SON M40-44 1:28:33 +12:19 (1:28:29) 27 WESTLUND Anders Folke Oslos Ølglade RC M23-34 1:28:46 +12:32 (1:28:41) 28 NOSSEN Henrik Lund Norconsult BIL M35-39 1:28:58 +12:45 (1:28:56) 29 SELLISETH Tom Fet Friidrettsklubb M55-59 1:29:05 +12:51 (1:29:02) 30 NÆSS Håkon Hokksund M23-34 1:29:22 +13:08 (1:29:17) 31 OLSEN Ulf Roger Torp M55-59 1:29:50 +13:36 (1:29:45) 32 GUTHU Geir Ole Cowi BIL M35-39 1:30:05 +13:51 (1:29:59) 33 KUVENE Mats 151 tar Maran M23-34 1:30:19 +14:05 (1:30:13) 34 NYBORG Thor Erik Spydeberg M45-49 1:30:48 +14:34 (1:30:42) 35 SKAVERN Stian Halden M35-39 1:30:48 +14:34 (1:30:46) 36 SPERNES Øystein Team Banjo M40-44 1:30:51 +14:37 (1:30:44) 37 GRINDAHL Espen Fredrikstad Tri.kl M50-54 1:30:53 +14:39 (1:30:52) 38 PINÅS Tor Christian Fredrikstad IF M50-54 1:31:04 +14:50 (1:31:00) 39 DYRKORN Morten Moss M45-49 1:31:23 +15:09 (1:31:14) 40 OLSEN Alexander Gressvik M23-34 1:31:49 +15:35 (1:31:43) 41 JØRGENSEN Pål Tromsø Løpeklubb M45-49 1:31:50 +15:36 (1:31:45) 42 BIRKELAND Andreas Pæddekommen M23-34 1:32:20 +16:06 (1:32:14) 43 SØLBERG Håvard Granstangen Skole M23-34 1:32:40 +16:26 (1:32:30) 44 SMIDESANG Aadne Lillehammer IF M60-64 1:32:48 +16:34 (1:32:43) 45 HOLSTAD Haavard Haktor Søndre Land IL M55-59 1:32:54 +16:40 (1:32:46) 46 MADEIRA Giovanni Bjørnemyr M23-34 1:32:56 +16:42 (1:32:50) 47 BREVIK Ole-Martin Spil M23-34 1:32:58 +16:44 (1:32:52) 48 KJÆRMANN Audun Oslos Ølglade RC M23-34 1:33:25 +17:11 (1:33:20) 49 RYGG Jone Rivrud Oslo M35-39 1:33:30 +17:16 (1:33:26) 50 TOLLEFSEN Anders Sankthanshaugen LK M50-54 1:33:31 +17:17 (1:33:27) 5 km kvinner 1 SOLBERG Malin Søtorp Sarpsborg IL K18-19 18:27:00 +0:00 (18:25) 2 PRØITZ Klara Helen Homlung Sarpsborg IL K14-15 18:56:00 +0:29 (18:55) 3 FINNESTAD Astrid Sarpsborg IL K18-19 19:10:00 +0:43 (19:09) 4 WEDEGE Amalie Halden løpeklubb K23-34 19:27:00 +1:00 (19:24) 5 WISSTING Jenny Svorkmo NOI K45-49 19:54:00 +1:27 (19:51) 6 BONES Mari Sarpsborg IL K40-44 20:18:00 +1:51 (20:14) 7 FOSSHEIM SOLBERG Ellinor Oslo IL Triatlon K16-17 20:32:00 +2:05 (20:30) 8 FUGLESTEG Ella Fredrikstad IF K12-13 21:13:00 +2:46 (21:09) 9 MARIE Oraug Sarpsborg IL K12-13 21:48:00 +3:21 (21:46) 10 THARALDSEN Maria Fredrikstad K23-34 21:55:00 +3:28 (21:50) 11 GATHEN Hege Fredrikstad IF K55-59 22:39:00 +4:12 (22:33) 12 SMIDESANG Anne Fåberg K50-54 22:46:00 +4:19 (22:42) 13 BRIMSHOLM Hedvig Fredrikstad IF K14-15 23:20:00 +4:53 (23:13) 14 WÅHLBERG Karin Fredrikstad IF K12-13 23:24:00 +4:57 (23:17) 15 VALSTAD Jennifer Bøler IF K16-17 23:31:00 +5:04 (23:20) 16 KRAKELI Anne Kim Gamle Fredrikstad K50-54 23:35:00 +5:08 (23:27) 17 SKARPENES Carine Saltnes K35-39 23:53:00 +5:26 (23:44) 18 JØRGENSEN Tina Gressvik K35-39 25:17:00 +6:50 (25:04) 19 HANSEN Wenche B Bamford1869 K45-49 26:02:00 +7:35 (25:53) 20 BRATSBERG Irina Buer Fredrikstad IF K45-49 26:06:00 +7:39 (25:57) 5 km menn 1 MONKVIK Adrian Sarpsborg IL M16-17 15:47:00 +0:00 (15:46) 2 HESJEDAL-TRONSTAD Fredrik Spydeberg IL M16-17 15:47:00 +0:00 (15:46) 3 HESJEDAL-TRONSTAD Herman Spydeberg IL M18-19 16:24:00 +0:37 (16:22) 4 HUSEBYE AAMODT Emil Fredrikstad Skiklubb M18-19 17:06:00 +1:19 (17:04) 5 HASSELEID Magnus Kragerø IF Friidrett M35-39 17:40:00 +1:53 (17:39) 6 ROTH Thomas Ullensaker/Kisa IL M23-34 17:46:00 +1:59 (17:44) 7 LANDE JOHANSEN Sverre Sarpsborg IL M18-19 17:52:00 +2:05 (17:50) 8 BRUSTAD Jonas Manstad M35-39 18:09:00 +2:22 (18:08) 9 VALSTAD Keino Bøler IF M50-54 18:29:00 +2:42 (18:27) 10 HARSTAD JACOBSEN Herman Fredrikstad IF M14-15 18:54:00 +3:07 (18:52) 11 JORANGER Oliver Stauning Fredrikstad IF M12-13 18:57:00 +3:10 (18:56) 12 JORANGER Alf-Georg Fredrikstad IF M45-49 18:58:00 +3:11 (18:57) 13 NÅVIK Filip Moss IL M16-17 18:58:00 +3:11 (18:57) 14 BERGSHOLM Einar Ås IL M55-59 19:00:00 +3:13 (18:57) 15 BERBU Andreas Svorkmo N.O.I. M45-49 19:04:00 +3:17 (19:01) 16 HAUKELID Ruben Kråkerøy M23-34 19:11:00 +3:24 (19:05) 17 WISSTING Martinus Svorkmo NOI M16-17 19:15:00 +3:28 (19:12) 18 HEIER Andreas Johansen Yven M23-34 19:17:00 +3:30 (19:14) 19 OVERN Karl Erik Fitmen Concepts M35-39 19:26:00 +3:39 (19:24) 20 ANDERSEN Anders Harald Fredrikstad IF M40-44 19:31:00 +3:44 (19:27) 3 km kvinner 1 SOLBERG Hennie Fossheim Oslo IL Triatlon K13 11:18:00 +0:00 2 LEBESBY-GARCIA Gisel Fredrikstad IF K13 13:11:00 +1:53 3 MITTUN-KJOS Paula Lyn K13 14:08:00 +2:50 4 WISSTING Elvira Svorkmo NOI K11 14:48:00 +3:30 5 NYGREN Lydia Fredrikstad IF K12 16:29:00 +5:11 6 KARLSEN Live Aune Kongsberg K12 16:35:00 +5:17 7 NYGREN Ellinor Fredrikstad IF K11 16:38:00 +5:20 8 SOLBERG ROSNES Signe Fredrikstad IF K12 16:40:00 +5:22 9 FURUHEIM Vilma Kråkerøy K11 16:53:00 +5:35 10 KARLSEN Amalie Kongsberg K14 17:04:00 +5:46 3 km menn 1 SOLBERG Bo August Fossheim Ås il M11 11:33:00 +0:00 2 STOKSETH Troy V. Halden Løpeklubb M11 11:49:00 +0:16 3 NÅVIK Didrik Moss IL M12 13:17:00 +1:44 4 SCHAUG Lars Godli Kråkerøy IL M12 13:53:00 +2:20 5 PETTERSEN Kristoffer Fredrikstad M15 13:58:00 +2:25 6 PETTERSEN Karl Fredrikstad M12 14:06:00 +2:33 7 ASTRUP HAUGEN Sverre Fredrikstad IF M11 14:56:00 +3:23 8 FURUHEIM Henri Kråkerøy M11 15:27:00 +3:54 9 KJENNE GAUSTAD Victor Fredrikstad IF M11 15:33:00 +4:00 10 REBNORD-SPERLIN Vetle Kråkerøy M14 15:41:00 +4:08

Etter målgang vanka det medaljer utdelt av blide funksjonærer. (Foto: arrangøren)