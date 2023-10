Arrangørene i Eidskog OL.

Nattorientering helt på grensen med 4 etapper, 3 innledende løp med vekselvis fellesstart og fristart som ledet fram til den avsluttende jaktstarten denne onsdagen. De to beste resultatene fra de tre innledende etappene lar grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten.



I nattorientering løper man når det er mørkt, Å navigere og bevege seg i skogen mens det er mørkt med hodelykt, kart og kompass er forholdsvis krevende og spennende samtidig som det byr på en del utfordringer. Mestringsfølelse når man finner posten som er satt ut i din løype er da desto større.



I kveldens løp var det jaktstart i de to lengste løypene, hvor den som lå best an etter de første løpene startet først. Flest løpere var det i Korta natten, så her var det kamp om seieren.

Korta natten-, Letta natten- og Långa natten-løpere klare til jaktstart.

Løyper:

Navn Vinnertid Klasser

«LÅNGA NATTEN» 40 MIN HERRER | DAMER

«KORTA NATTEN» 30 MIN DAMER | HERRER

«LETTA NATTEN» 15 MIN ÅPEN

Poeng:

25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere som stiller til start får min. 5poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.

Vinnere i finalen i Nattjakta 2023:

Eivind Lande vant Långa natten herrer, Maria Dåverhög vant Korta natten damer, Jo Christer Frysjøenden vant Korta natten herrer og Stella Axelsson vant Letta natten.

Klar til jaktstart i Korta natten.

Som alltid ivrige kart- og løypediskusjoner.

Vinner av Korta natten, Jo Christer Frysjøenden, Brandval/Kongsvinger OK.

Vinner av Letta natten, Stella Axelsson (i midten), med nr. 2 i korta natten, Kristin Johansson (til v.), og vinner av korta natten Maria Däverhøg (til h.), alle Västvärmlands OK.

Fra venstre: Vinner av Letta natten, Stella Axelsson, vinnere av Korta natten, Jo Christer Frysjøenden og Maria Dåverhøg og vinner av Långa natten, Eivind Lande, Eidskog OL.

