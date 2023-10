Da var det 20. karuselløpet gjennomført denne sesongen, og da har vi igjen besøkt Flekkerøya, og det er ei øy som mange liker seg på, og her foregår det aktiviteter og bedrifter og frivillige av mange slags kaliber, og man har akkurat det man ønsker seg av hygge og stemning og godt humør med å være her ute.

Det var bra vær, og tidvis litt vind under Flekkerøy-løpet, men praten og hyggen spredte seg blant deltakerne, og dermed var det mange som trivdes og som var sammen med kjente og kjære venner her ute, og noen fikk seg kanskje også nye venner! Og det er det som er så superbra med karusellen, siden man ikke trenger å ha truffet folk før for å bli venner med dem.

Det var kort løype på 3.6 km og Milsluker på 7.2 km, og alle koste seg her ute på Flekkerøya, selv om det noen ganger er litt angst og uhygge ved å bevege seg i tunnelen som går til og fra øya. Men slik er det bare, og det gjelder å holde fartsgrensen.

Fra starten av Milslukeren klokken 17.15

Vi er i mørketiden nå, og dermed blir det litt mindre sollys enn vanlig, og dagene blir kortere, men slik er nå bare opplevelsen av å leve som naturen og menneskene byr frem.

Kondis tok en prat med to deltakere og med arrangøren.

Jon Matre (66) Deltaker



Jon Matre.



Jon forteller ivrig og energisk at han har vært her ute på løp en gang før. Det er hyggelig. Løypa er litt annerledes enn andre løyper, og han liker at løpet foregår nær sjøen.

– Det beste med karusellen er at man kommer seg ut i naturen, og at man får trimmet seg. Det er fin natur og hyggelige folk her, og arrangøren gjør et fantastisk bra arbeid. Karusellen er et kjekt tiltak, og det er en stor jobb å gjennomføre hvert løp. Og dette sier Jon mens han smiler og snakker engasjert.

Jon synes det sosiale miljøet er ok blant de som han kjenner. Han kjenner ikke veldig mange i karusellen, men han kjenner noen. Og de han kjenner er greie.

Emil Hallberg (35) Deltaker



Emil Hallberg.

– Det er vanvittig mange fine naturopplevelser som man får på Flekkerøya. Jeg er med i en fast gjeng som løper intervaller hver torsdag. Vi kaller gjengen for Torsdagsklubben, og det er et fint miljø med veldig mange positive erfaringer i. Og Emil sier dette mens hans smiler og snakker hyggelig.

Emil mener at han fortrinn i løping er å pine seg. Han løper fort, og han er sterk på utholdenhet. Karusellen er et kjempearrangement, og det er flott å bevege seg i løypene som karusellen foregår i, og det gjelder også på Flekkerøya. Det er bra at mange kommer til dette løpet, og Flekkerøya er jo rett i gården for så mange.

John Magnus Humborstad (73) Arrangør fra Terrengutvalget



John Magnus Humborstad

– Det som er typisk for løpet her i dag, er at det er ei fin løype som går i fine naturomgivelser. Det er et litt spesielt løp siden det foregår på Flekkerøya. Det er flere løyper i karusellen som foregår i byen, så det er fint å komme seg litt rundt forbi ulike plasser. Mange har angst for tunnelen ut til Flekkerøya, og ikke alle har lyst å kjøre og å sykle gjennom den. Det bremser litt av deltakelsen. Men løypa her i dag er veldig fin, og John sier dette mens han smiler og forteller lurt noen godord til noen forbipasserende om løypa.

Løpet her på Flekkerøya, kan man ta som en tur, og det gjelder å spre aktivitetene og løpsopplevelser i og rundt Kristiansand. Man kan prøve seg på forskjellige plasser. Og løpet her ute i dag er en kjær opplevelse og en fin plass for mange.

NB! Det er løpsstafett på lørdag 14/10, og start og mål er ved Gimlebanen. Neste karuselløp er sesongens siste karuselløp og det er i Dyreparken. Siste start blir klokken 17.30 på grunn av mørket.