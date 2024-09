- Det var et bra løp. Jeg har kanskje ett minutt bom, i tillegg til at jeg var litt usikker på langstrekket, sa Mathea Gløersen etter å ha løpt inn til klar seier i eldste juniorklasse for jenter under NM-langdistanse i Verdal. Løperen fra Bækkelaget var over 3 minutter foran Ingeborg Roll Mosland i det som hun selv betegnet som en tøff løype i til dels våte trøndermyrer. Anna Taksdal ble nummer 3 i det som en må kunne si var en «forventet» topp 3 med junior-VM løpere i solskinnet noen kilometer fra Stiklestad.

Hos de jevngamle gutta kom det en overraskelse, og noen tårer hos vinneren selv:

- Det betyr mye for meg å vinne her i dag etter at jeg ikke kom til junior-VM, sa Axel Aalde etter sitt gull-løp.

- Før junior-VM var det langdistansen på uttaksløpet som «felte» meg, og det er godt med revansje i dag, fortsatte løperen fra Nydalen SK som i dag var 9 små sekunder foran Andreas Myklebost på sølvplass. Philip Lehmann Romøren var 3. man i denne klassen, bare drøye halvminuttet bak dagens vinner.

I yngste juniorklasse for jenter var det Minna Wingstedt som gikk til topps. Jenta fra Halden SK har svensk statsborgerskap i tillegg til det norske, og ble bronsevinner i Sverige på søndag. Siden den tid har det vært noe sår hals og litt småsykdom, men i dag var hun klart best:

- Jeg hadde et håp om seier i dag, men det er tøff konkurranse i klassen og et terreng som er uvant for mag, sa hun selv etter løpet.

- Men jeg fikk en økt her i går, og løp stort sett rett på i myrene. En taktikk som ga klar seier, med over 2 minutter ned til klubbvenninne Sigrid Schmitt Gran. Juni Hagelid Norheim ble nummer 3.

Sondre Olaussen var best i yngste juniorklasse på dagens langdistanse, nok en gang må en kunne si for unggutten som tidligere i sommer var beste norske løper på junior-VM langdistanse og best under NM-ultralang:

-Jeg trives godt på langdistanse, for da kan en «pushe» jevnt hele veien, sa han etter dagens seier.

-Og i dag var det ekstra moro å vinne for både Emil Husebye Aamodt og Jonas Fenne Ingierd var med. Vi har løpt bra ulike steder tidligere i sesongen, men endelig møttes vi i samme konkurranse. En konkurranse som Olaussen i dag vant snaue halvannnet minutt foran nevnet Emil Husebye Aamodt. Jonas Fenne Ingierd ble nummer 3.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D17-18, 5 600 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 52.34,

2) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 54.38,

3) Juni Hagelid Norheim, Freidig, 54.53,

4) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 55.27,

5) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 56.58,

6) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 1.04.30,

D19-20, 7 670 m:

1) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.10.33,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.13.35,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.14.40,

4) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 1.15.34,

5) Synne Sandven, Notodden OL, 1.19.06,

6) Maria Strømdal Wik, Freidig, 1.22.22,

H17-18, 7 400 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 56.18,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 57.46,

3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 1.00.41,

4) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 1.00.45,

5) Filip Mitchell Iversen, Frol IL, 1.01.10,

6) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 1.01.27,

H19-20, 9 710 m:

1) Axel Aalde, Nydalens SK, 1.17.47,

2) Andreas Vistnes Myklebost, Halden SK, 1.17.56,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.18.21,

4) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 1.18.59,

5) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.20.14,

6) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 1.22.33,