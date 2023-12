Initiert av statsministeren ble "Doi Inthanon Thailand by UTMB®" etablert som et begivenhetsrikt terrengløp i 2019. Målet skulle være å fremme trening og turisme i nasjonalparkområdet og å vise frem Thailands fantastiske natur for verden.

Sportsmyndighetene i Thailand har arbeidet for å etablere dette som et årlig internasjonalt arrangement, med mål om å velge en lokasjon som har betydelig nasjonal betydning, slik som Doi Inthanon Nasjonalpark. Parken er kjent for å ha Thailands høyeste punkt, Doi Inthanon, og har lisens fra anerkjente UTMB® International som sikrer at konkurransen opprettholder topp standard.

I 2023-utgaven av arrangementet ble det arrangert fem distanser: TRANS-INT 160, var den eneste distansen med ulikt start og målpunkt. Løpet startet ved foten av Doi Inthanon, gikk deretter gjennom alle de viktigste toppunktene i Doi Inthanon og hadde målgang ved Royal Park Rajapreuk. De andredistansene ELEPHANT 100, HMONG 50, PALACE 20 og RAJAPRUEK 10 var rundløyper som alle hadde start og målgang i Royal Park Rajapreuk.



(Foto: Doi Inthanon by UTMB)



Trans-Int 160K

Det lengste løpet var et 100 miles-løp. Det vil si, det var noe lengre - 175 kilometer. Totalt skulle løperne forsere over 10000 høydemeter i Thailands flotte nasjonalpark . 401 startet løpet, og nesten halvparten måtte gi seg før de så målseglet. 193 fikk status DNF i resultatlisten. Denne distansen inngikk som kvalifiseringsløp til Western States 100 Golden Ticket.

Det ble kinesiske seire i begge klasser. Ji Duo vant soleklart i herreklassen med et løp like under 24 timer. Duo fikk sluttid 23.58.49, og var med det hele 1 time og 27 minutter foran nestemann. Gediminas Grinius fra Litauen ble nummer to med 25.25.58, mens Benat Marmissolle fra Frankrike tok tredjeplassen på 25.44.03.



Kinesiske Ji Duo vant overlegent. (Foto: Doi Inthanon by UTMB)



I kvinneklassen sørget kinesiske løpere for å ta de fire første plassene. Lin Chen vant med 30.05.15, Anna Li ble nummer to med 30.11.14, og Yuanyuan Wu tok tredjeplassen med 30.54.25.



Ingen norske deltakere løp denne lengste distansen.



Elephant 100K - med norsk løper på startstreken

Den nest lengste distansen gikk over 95 kilometer, og også her skulle det klatres i høyden. Løpet står oppført med 5860 høydemeter. 759 startet, hvorav 631 kom seg til mål mens 129 mtte gi seg underveis.

Kinesiske løpere dominerte også her, i hvert fall i herreklassen. De åtte beste løperne fullførte alle under 11 timer, men vinneren Guang-Fu Meng fra Kina distanserte nummer to med over 33 minutter. Han løp i mål på 10.09.22. Peiquan You og Hui Bai ble nummer to og tre med henholdsvis 10.42.57 og 10.43.58.

I kvinneklassen ble det seier til Hau Ha Thi fra Vietnam, da hun løp på 12.09.02. Ragna Debats fra Nederland tok andreplassen med 12.43.25, mens Emilie Maroteaux fra Frankrike ble nummer tre med 13.26.39.



Til start hadde vi også norske Per Andre Naustvik som representerer klubben Bamford1869. Han ble totalt nummer 255, og nummer 46 i klasse 35-39 år. Naustvik er en meget aktiv ultraløper med deltakelser i løp som Romeriksåsen på langs, Blefjells beste, Lofoten Ultra, Skogvokteren Ultra med mer. Løpet i Thailand denne helgen ga ham åpenbart en fin opplevelse:

- Dette er nok helt klart en av de kuleste løpsopplevelsene jeg har hatt. Helt vanvittig morro og ha gjort. Men skal ikke legge skjul på at det ble tøft i dette klimaet. Ca 20 grader på natten og oppi 30 grader på dagen så var det ikke helt hva jeg er vant til. Totalt 5 timer søvn på de to siste døgnene før løpet pga. vi ikke rakk fly på mellomlanding på vei ned hjalp heller ikke. Men fikk karret meg i mål og kommer til å leve lenge på denne, skriver han på sin Stravaprofil.



Løypa bød på storslåtte naturopplevelser. (Foto: Doi Inthanon by UTMB)



Palace 20K - To norske til start

De to andre norske løperne som var i aksjon i Thailand deltok på det 25 kilometer lange løpet Palace 20K. Løpet bød på 1290 høydemeter. 1115 møtte opp til start, og 1048 løp hele veien til mål.

Amerikanske Daniel Curts var raskest av alle, og vant med 2.16.45. Han var 6.36 foran Toby Sparkes fra Australia som ble nummer to, mens Nhon Do fra Vietnam tok tredjeplassen med 2.33.03. Våre to norske herrer var Joakim Eckholdt som ble nummer 583 med 5.25.07 og Dan Koottatep som ble nummer 656.

I kvinneklassen ble det seier til franske Chloe Souvigne med 2.55.17. Yupa Saelee fra Thailand tok andreplass med 3.04.48, mens tredjeplass gikk til Benita Cusic fra Danmark. Hun løp på 3.05.49.

Liten tvil om at dette løpet i Thailand var en stor opplevelse. (Foto: Doi Inthanon by UTMB)



Hong 50 og Rajapruek10

Arrangementet hadde også løp på distansene 50 kilometer og 10 kilometer. På sistnevnte distanse fant vi vår fjerde nordmann i aksjon, Kai Roger Bjørnstad som deltok i klasse 50-54 år. Han kom på 335. plass totalt, og ble nummer 12 i sin klasse. Han løp på 1.56.14. Løpet bød på 290 høydemeter. Belgiske Rodrigue Hauwaerts vant på 46.15 i herreklassen, mens Lindsay Nickel fra USA tok seieren i kvinneklassen med 48.53.



Mer informasjon og komplette resultater finner du her.