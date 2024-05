Fjellmaraton på Beitostølen har noe for enhver løper. Enten du ønsker å kjempe deg gjennom maraton fra Sjoavatnet, en rask halvmaraton ned fra Valdresflya, en rask Miniton på 7 km eller foretrekker terreng-alternativene Fjellbukken og Fjellgeita. Barna har selvfølgelig også sitt alternativ med Fjelltassen.

Gode løpsforhold

Maratonløypa har en høydeforskjell på nesten 500 meter og en egen opplevelse bare å gjennomføre. Værforholdene kan variere fra Valdresflya til Beitostølen, noe som gjør løpeturen gjennom den flotte naturen både eksotisk og spennende. Yr.no melder om gunstige forhold i år med 10 grader, sol og svak vind på toppen av løypa 1389 moh. På Beitostølen vil det være opp mot 20 grader ved målgang midt på dagen. Maratonstarten går kl 09:00, halvmaraton kl 11:15, Miniton kl. 11:45 og Fjellbukken kl 12:00.

330 løpere stilte til start på halvmaratondistansen i fjor. I år er det nesten 500 påmeldte på distansen. (Foto: Nicolay Flaaten)

Solid økning

Fjellmaraton har som mange andre løp hatt redusert deltagelse i årene etter pandemien. Fjoråret ga imidlertid håp om bedre tider med en økning til 950 påmeldte. Med fortsatt et døgn igjen å bestemme seg på er det 1085 påmeldte, noe som er over 300 flere enn dagen før løpet i fjor. Det er derfor gode muligheter for at det blir et firesifret antall fjellmaraton-løpere lørdag. Nettpåmeldingen er stengt, men det er fullt mulig å etteranmelde seg ved startnummer-utdelingen både fredag og lørdag.

DELTAKERLISTE

Nær halvparten på halvmaraton

Med 493 navn på lista er halvmaraton som tidligere den klart mest populære distansen med start oppe på Valdresflya. Den 7 km lange Miniton-distansen fra Båtskaret og ned følger deretter som den nest mest aktuelle for løperne som har tatt turen til Beitostølen i helga med 308 påmeldte.

Maratonløperne som skal løpe fra Besstrond og deretter forsere Valdresflya er 80 i tallet så langt, og 158 er påmeldt terreng-alternativene Fjellbukken og Fjellgeita (uten tidtaking) på 10 km som starter på skistadion. I tillegg går Fjelltassen på 1 km for de yngste i sentrum.