Connie elsker å delta i løp og er ofte å se på startstreken mange steder over hele landet.

Hun var også den første som meldte seg på Kondisløpets 5-kilometer i mars. Dette er et virtuelt løp som kan løpes hvor en vil i løpet av mars måned. Enn så lenge er Connie også den eneste påmeldte.

– Jeg meldte med på Kondis sitt 5-kilometersløp i mars fordi jeg elsker løp, og ikke minst så elsker jeg medaljer, sier en smilende Connie, og legger til:

– Tenk om jeg hadde vært så heldig å vinne en av de fine premiene man kan vinne.

Store vinnersjanser

Slik det ser ut per i dag, ligger Connie an til å bli beste kvinne, og dermed vinneren av et gavekort på 2500 kroner fra HOKA. Hun kan også vinne et gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster som uttrekkspremie, og i tillegg en Craft Rush løpejakke fra Team Kondisbutikken som er uttrekkspremien blant de som melder på med Team Kondis som lag.

– Det høres svært bra ut, men jeg regner med at jeg vil få litt flere konkurrenter etter hvert. Vi vil iallfall arrangere en fysisk versjon av løpet den 3. mars på Kongsberg. Her kan alle som ønsker å løpe Kondisløpets 5-kilometer sammen med andre møte opp og gi hverandre konkurranse. Vi håper også at det kommer folk for å heie oss fram, sier en entusiastisk Connie som er trener på Kondistreninga Kongsberg sammen med Jo-Are Stubmo.

– Det å løpe et 5-kilometers testløp tidlig i sesongen, er fin måte for å finne ut hvordan man ligger an. Man skjerper seg jo ekstra når det er konkurranse, sier Connie, og oppfordrer de som vil være med på det fysiske løpet i regi av Kondistreninga Kongsberg til å melde seg på Kondisløpet og følge med på Facebooksiden til Kondistreninga Kongsberg der det vil komme mer info om oppmøtested.

Dette kan du vinne

Det er et gavekort fra HOKA på 2500 kroner til beste mann og kvinne i Kondisløpets 5-kilometer. Det vil også være et gavekort fra HOKA på 2500 kroner som uttrekkspremie blant alle som registrerer et resultat i løpet. I tillegg har vi fått to gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster som vi trekker blant de som registrerer et resultat i løpet.



Gavekort: Hoka bidrar med tre gavekort på 2500 kroner til Kondisløpets 5-kilometer i mars. To av gavekortene går til beste mann og kvinne på distansen, mens det tredje trekkes blant alle som registerer et resultat i løpet. (Foto: Hoka)

Kondisløpets 5-kilometer er for alle uansett form og erfaring. Her er det mulig å vinne premier både for de som løper fort og for alle oss andre. Du trenger ikke løpe en gang, men gå fem kilometer. Så lenge du registrerer et resultat, er du med i trekningen av premiene.

Videre trekker vi en Craft Rush løpejakke i valgfri farge med Team Kondistrykk blant de som melder seg på løpet med Team Kondis som en del av lagsnavnet. Er du for eksempel med og trener sammen med Kondistreninga Trondheim, kan du melde på med Team Kondis Trondheim som lag, eller Team Kondis Alta om du bor i Alta. For å være med i trekningen av denne jakka, er det tilstrekkelig å være påmeldt med Team Kondis som en del av lagsnavnet. En trenger ikke registrere et resultat en gang.

Du kan lese mer om Kondisløpets 5-kilometer og melde på her.



Team Kondis: De som melder på med Team Kondis som en del av lagsnavnet, blir med i trekningen av en Craft Rush løpejakke med Team Kondis-trykk. (Foto: Marianne Røhme)