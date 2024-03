Det var på forhånd rapportert om forsøk på verdensrekord-duell mellom Yomif Kejelcha og Joshua Cheptegei. Rokorden er 26.24 satt av Rhonex Kipruto i Valencia. Duellen ble ikke så tett og jevn som ventet. Kejelcha vant løpet på 26.37 og var med det 16 sekunder raskere enn Cheptegei. Konstanse Klosterhafen fra Tyskland er på full fart tilbake etter en sesong der hun har slitt med skader. Hun vant løpet på ny personlig rekord med 31.07. Hun hadde da en seiersmargin på 17 sekunder til den kenyanske løperen, Purity Kajulu.

Blant de norske løperne finner vi flere tre norske jenter med sterke løp. Best av disse var Kristine Lande Dommersnes som satte ny personlig rekord med 32.36. Det er 13 sekunder raskere enn tiden hun satte i nøyaktig samme trase i for. Dermed brøt hun 33 minutter for første gang i karrieren. Med denne tiden ble hun nummer 8. Ikke langt bak fulgte Live Solheimdal på en fin 11.plass. Også løperen fra Steinkjer satte ny persnlig rekord da hun passerte målstreken på 33,25. 2022-sesongens fremadstormende løper, Kristine Meinert Rød plasserte seg på 16.plass med 34.09. Dette er omtrent nøyaktig 1 minutt bak personlig rekord.

I herreklassen stilte 3000 meter hinder spesialisten, Tom Erling Kårbø på start. Han løp inn til 23.plass på tida 29.37. Noe som er tett bak persen på 29.24. Ibrahim Buras ble nummer 27 med 29.48.

Hjemmesiden til løpet med alle resultater

Topp 10 kvinner

1 14 Konstanze Klosterhalfen ALEMANIA 00:31:07 2 5 Purity Kajuju RUN2GETHER - KENIA 00:31:24 3 8 Irene Sanchez-escribano Figueroa CA ADIDAS 00:31:35 4 9 Frederica Del Buono ITALIA 00:31:41 5 7 Sheila Jeruto ASCIS - KENIA 00:31:47 6 13 Lili Anna Vindics-tóth BUDAPEST HONVÉD 00:31:56 7 6 Isabel Barreiro García CA ADIDAS 00:32:15 8 22 Kristine Lande Dommersnes HAUGESUND IL / HOKA 00:32:56 9 313 Idaira Prieto Suarez Independiente 00:32:57 10 15 Carmen Amelia Toaquiza Iza ECUADOR 00:33:02 Topp 10 herrer