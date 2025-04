KONDISBLOGGERNE

Se alle blogginnlegg fra Rolf

Jeg hadde en tilsvarende uke på tampen av sesongen i fjor, og året før fikk jeg en forsmak på opplegget med en firedagers pinsetur i varmen. Forskjellen fra de to tidligere turene var at nå fikk jeg muligheten til å legge et solid løpsgrunnlag allerde i mars i stedet for for å fylle på med km underveis i sesongen. Faren er destod større for at det kan bli for brå overgang med en like brå stopp underveis eller i etterkant av treningscampen. Treningsloggen min sa skarve 25 km løping i uka i snitt siden nyttår, men jeg var likevel ganske trygg på at grunnnlaget etter skisesongen var på plass for å tåle mye trening. Om beina ville tåle 2-3 økter hver eneste dag kunne jeg ikke vite, og jeg var aller mest spent på om de kroniske slitne hamstringene mine ville ta kvelden.

Stas å ha kapasiteter som Szalke, Musse og L-G som trenere.

Som i fjor høst var målet å få med se seg alle de organiserte løpeøktene og spe på med alternative aktiviteter som det var bare å velge å vrake i. I løpet av sju dager med trening ble det 20 "pass" som svenskene kaller det. Av disse var det 12 løpeøkter på til sammen 144 km hvor den lengste på hele 43 km. Selv om langturen var godt oppdelt med tre "fikastopp" og gåing i alle bakker, var jeg godt fornøyd med å gjennomføre en drøy maraton for første gang siden jeg løp i Oslo i september.



Jeg er generelt godt fornøyd med hvordan apostlenes hester taklet overgangen fra skisesongen som jo verken ble verken fugl eller fisk. Etter relativt møre bein under mandagens lange terskeløkt på 20 km, gikk det adskillig bedre etter hvert. Med ytterligere to intervalleøkter ble det en solid uke med både kvalitet og kvanitet. Status etter sju dager ble 21 timer trening fordelt på 20 økter. Av dette var drøye 15 timer og 144 km løping.



Under tilsvarende uke i fjor løp jeg 106 km, og på fire dager samme sted året før løp jeg 94 km. Jeg har bare unntaksvis vært oppe i over 100 km i oppkjøringsperioder til maraton, så det var ganske sikkert ukepers i antall løpte km.

Det mest oppløftende var likevel at beina ble bedre og bedre utover i uka. Mandag var blytung, og de påfølgende baneintervallene var ren sjokkbehandling for treige skibein. Med over 100 nordmenn og svensker med på øktene var det imidlertid ikke noe problem å switche fartsgruppe etter dagsform, og etter en litt overambisiøs start fant jeg ut hvor jeg hørte hjemme. Å øke volumet med 400% fra uka før er nok ikke helt etter boka, men uten vondter (annet enn et lite ovetråkk nest siste dag) eller tendenser til overbelastning ble det et solid innskudd i treningsbanken. Nå blir det interessant å se om jeg greier å bruke investeringen riktig utover våren.

Jeg har aldri vært særlig bekvem med mye og trening i varmen, men denne gnagen var det akkurat passende for en nordboer med ca. 20 grader midt på dagen. Morgenjogg i sval bris og soloppgang i halv sju-tida var igjen episk og noe en lever lenge på - og lenger av. Sosiale frokoster, lunsjer og middager - og after-run likeså..... Tusen takk for en strålende uke til både mine svenske og norske medløpere!