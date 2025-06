Følelse av maratonfeber

Vi skriver slutten av april, og det er klart for den første store løpshelgen her hjemme. Løp er utsolgt, noe som nå har blitt den nye hverdagen, i hvert fall for de store arrangørene. Så det å kunne spontant stille opp i løp har blitt litt vanskeligere, og jo nærmere løpene en kommer, jo mer trafikk blir det på diverse nettsteder for kjøp og salg. Så løpebølgen lever nok bedre enn noen gang.