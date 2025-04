Konradløpet arrangeres av Velledalen IL - påmelding og meir informasjon.



Konradløpet er til minne om Konrad Brunstad som likte å løpe grytidlig om morgenen. Kvelden før 1. mai arrangeres Minikonrad.

GRATIS FRUKOST

I forbindelse med Velledalen IL sitt 100-årsjubileum i 2006 ble det spandert gratis frokost på alle deltakerne i Konradløpet. Dette ble så populært at det siden har blitt en fast tradisjon. Frokosten blir servert i Velledalen grendahus, der det også er garderober, premieutdeling m.m.



KONRADFILMEN

Odd Kvammen – slektning av Konrad Brunstad – forstod at Konrad var noe utenom det vanlige. Han laga film om Konrad fra et av åra han drev som hardest, og der han selv forteller om sin fysiske hverdag, om helse og motivasjonen for å drive på. Uten denne filmen hadde det kanskje aldri blitt noe Konradløp. Filmen ble vist i gravferda til Konrad. Ole Petter Berge var sendebud til idrettslaget og den som første hinta frampå om at ”Konrad eigentleg skulle hatt sitt eige løp”.



Det fikk han, og Odd Kvammen har gitt en film i gave til VIL, slik at Konrad sine tanker om mosjon, helse og livsfilosofi ellers kan bli friska opp igjen i forbindelse med Konradløpet.



PREMIER

Alle premiene har sitt opphav i bygda med flere vakre håndverksprodukt og bl.a. møbler fra industrifabrikker i Sykkylven. De fleste premiene blir trukket ut på startnummer.



Reportasjen på kondis.no etter Konradløpet i 2023 Da var det Nikolai Handle Jensen og Anette Heimli Jokstad som vant Konradløpet. På Konradløpet i 2024 var Robert Vasset og Malin Berge raskest.





Konradløpet, helse i hver meter. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





God stemning, et fotominne hører med. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Konrad Brunstad himself fra Konradfilmen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Konradløpet ble starta for å ære minnet etter Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Konrad begynte først å løpe i sein alder. Les mer om Konrad, her.

Foto: Martin Hauge-Nilsen.