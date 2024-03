I det siste og best seedete av de tre heatene i J15 startet Ronja Malene Indrearne Furevik slik hun avsluttet 1500 m fredag kveld, nemlig i front. Ask-jenta sørget dermed for at det stort strekk i feltet, men da det var en runde igjen kom Tuva Anna Isabell Forsbacka fra Ullensaker/Kisa med lange kliv og var ajour på oppløpet. Ronja prøvde å svare og stupte over målstreken, men seieren gikk til Ull/Kisa-jenta med fem hundredelers margin på 2:19.54.

To jenter skilte seg klart ut fra start i det midterste heatet, og av duoen i front var det Agnes Blehr Almlis fra Koll som disponert beste og vant realtivt klart på 2:28.84.

Rebecca Anonsen Karlsen sparte mye av kreftene til sisterunden og vant det innledende heatet suverent på hjemmebane på 2:41.95.

Ida Othelie Berger fra Mosvik som tok bronsen til slutt ledet an på rekken bak ledende Ronja Malene Indrearne Furevik. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater 800m J15: Heat 3 Nr Namn Klubb Resultat 1 Forsbacka, Tuva Anna Isabell Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2:19.54 2 Furevik, Ronja Malene Indrearne Ask Friidrett 2:19.59 3 Berger, Ida Othelie Mosvik Idrettslag 2:21.85 4 Sønsteby-Larsen, Frida Sem Idrettsforening 2:24.66 5 Andersen, Mia Mathilda Tyrving Idrettslag 2:29.13 6 Seiersten, Alise Haugen Ås 2:34.11 Bakkelund, Sigrid Gjesdal Idrettslag DQ Heat 2 1 Almlid, Agnes Blehr Koll 2:28.84 2 Rønningen, Alma Stadsbygd IL 2:31.32 3 Andersen, Amelie Normann Fredrikstad 2:35.99 4 Eliassen, Fride Engen Koll 2:39.94 5 Kvaale, Mathea Dypvik Ranheim Idrettslag 2:42.51 6 Fladeby, Olea Kristin Løberg Idrettslaget Runar 2:53.51 Lindal, Filippa Høyvik Sandnes DQ Heat 1 1 Karlsen, Rebecca Anonsen Sandnes 2:41.95 2 Emmerhoff, Lisa Ulrich Stord 2:45.13 3 Rabben, Sofie Caroline Rivera Ranheim Idrettslag 2:46.37 4 Veld, Hanna In'T Sandnes 2:47.79 5 Lindset, Nora Kaspara Stjørdal Fridrettsklubb 2:49.65 6 Strand-Omreng, Hennie Koll 2:51.86 7 Moqvist, Leia Lambertseter 2:54.91

De tre med sine UM-medaljer etter 800 meteren (fra venstre): Ronja Malene Indrearne Furevik, Tuva Anna Isabell Forsbacka og Ida Othelie Berger. (Foto: Dag Egil Eliassen)

