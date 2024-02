Seier til sterkt spansk lag

Det var det spanske laget Playas de Castellon som nok en gang dominerte i Europacupen i terrengløp. Klubben sikret seg imponerende fem av ni mulige titler, inkludert begge seniortitlene for individuelle løpere og stafettseieren for både senior menn og mix. De gjenerobret også tittelen i herrens U20-klasse, som de sist vant i 2018.

Den regjerende spanske mesteren i terrengløp, Thierry Ndikumwenayo, skrev historie ved å bli den første løperen til å vinne Europacupen i terrengløp både som senior og U20-utøver. Med en imponerende spurt de siste 300 meterne, klarte han å distansere lagkamerat og den forsvarende mesteren Rodrigue Kwizera, samt Oscar Chelimo fra Atletica Noceta, som tok andreplassen i 2023.

Ndikumwenayo fullførte de tøffe 9130 meterne, som bød på utfordrende bakker og sandete partier, på 27:18. Chelimo og Kwizera fulgte hakk i hæl på lik tid, 27:19. Andreplassen ble etter hvert tildelt Chelimo, den ugandiske medaljevinneren fra verdensmesterskapet i 2022 som løper for den italienske klubben.

Andreplassen i lagkonkurransen for menn gikk til den franske klubben De Athle. Individuelt tok de sjette, niende og ellevte plass, og endte kun fem poeng bak vinnerlaget Playas de Castellon.



Menn Senior // 9.13 km RANK BIB NAME DoB TEAM CT. CODE RESULT TIME BEHIND 1 55 INDIKUMWENAYO Thierry 26.03.1997 PLAYAS CASTELLON ESP 27:18:00 2 143 CHELIMO Oscar 12.12.2001 ATLETICA NOCETO UGA 27:19:00 +00:00 3 47 KWIZERA Rodrigue 10.10.1999 PLAYAS CASTELLON BDI 27:19:00 +00:01 4 198 PINGUA Edward Zakayo 25.11.2001 BENFICA KEN 27:31:00 +00:13 5 507 KIMELI Isaac 09.03.1994 BELGIUM BEL 27:49:00 +00:31 6 79 FRÈRE Mehdi 27.07.1996 DE ATHLE FRA 27:50:00 +00:32 7 152 NIMUBONA Yves 15.08.1998 RWANDA RWA 28:02:00 +00:43 8 82 GRAS Michael 15.09.1991 ALES CEVEENNES FRA 28:12:00 +00:53 9 72 FONSESCO Florian Carvalho 09.03.1989 DE ATHLE FRA 28:14:00 +00:56 10 182 SANDVIK Fredrik 23.03.1998 ULLENSAKER NOR 28:18:00 +00:59 …37 179 FISSEHATSION Senay Amlesom 10.12.1995 ULLENSAKER ERI 29:41:00 +02:23 …56 183 TØNNESEN Trym 04.02.2000 ULLENSAKER NOR 30:22:00 +03:04

Norsk 8. plass til seniorherrene

Ull/Kisa stod for det norske bidraget til lagkonkurransen i seniorklassen, med Fredrik Sandvik, Senay Amleson Fissehatsion og Trym Tønnesen på laget. Sandvik løp et meget godt løp og endte på 10. plass i den individuelle konkurransen, 59 sekunder bak den spanske vinneren Ndikumwenayo.



- Meget god stemning i den beryktede Albufeira-løypa og morsomt løp! Fornøyd med form og utvikling, skrev Sandvik på sin Stravaprofil etter løpet.



Senay Fissehatsion ble nest best på det norske laget, med sitt løp på 29.41. Trym Tønnesen løp på30.22.



Lagkonkurranse // Senior Menn 1 ESP PLAYAS CASTELLON 16 55 NDIKUMWENAYO Thierry 27.18 1 47 KWIZERA Rodrigue 27.19 3 51 MARTÍNEZ Miguel Angel 28.25 12 57 QUIJADA Alejandro 29.02 24 2 FRA DE ATHLE 21 79 FRÈRE Mehdi 27.50 5 72 FONSESCO Florian Carvalho 28.14 7 80 GILAVERT Louis 28.24 9 92 ROULLEAU Leo 31.03 63 3 POR BENFICA 30 198 PINGUA Edward Zakayo 27.31 4 187 BARROS Etson 28.25 11 186 BARATA Samuel 28.35 15 197 PEREIRA André 28.41 17 …8 NOR ULLENSAKER 95 182 SANDVIK Fredrik 28.18 8 179 FISSEHATSION Senay Amleson 29.41 34 183 TØNNESEN Trym 30.22 53

Klar etiopisk seier indivuelt i kvinneklassen

På kvinnesiden var Playas de Castellon’s Likina Amebaw fra Etiopia dagens mest overbevisende vinner, da hun vant tilbake sin individuelle seniortittel med en imponerende tid på 30.45, hele 32 sekunder foran nærmeste konkurrent. Francine Niyomukunzi fra Burundi og klubben Cus Pro Patria tok andreplassen med 31.17. To sekunder bak fulgte portugisiske Asmarech Anley på tredjeplass.



Sigrid Jervell Våg best av de norske kvinnene

Det var IK Tjalve-løperen Sigrid Jervell Våg som ble best av de norske kvinnene da hun løp inn til 23. plass med 34.10. Maiken Homlung Prøitz fra samme klubb ble nummer 47 med 36.13, mens Sara Yasmin Abid løp på 36.54. Dette holdt til 9. plass i lagkonkurransen for Tjalve-kvinnene.



- Gøy løp og bra tur med Tjalvegjengen. I det drøyt 9 km lange terrengløpet med både flere hinder, tøffe sandpartier og innlagte kuler i løypa kom trioen Sara, Maiken og jeg på 9.plass av 23 klubblag. Det sier vi oss fornøyde med. Nå blir det fullt treningsfokus fram mot Warzsawa halvmaraton 24.mars, skrive Jervell Våg på sin Instagram.



Fornøyd Tjalvetrio med (f.v.:) Sara Yasmin Abid, Maiken Homlung Prøitz og Sigrid Jervell Våg. (Foto: Privat)

Varegg IL stilte også med lag. Ine Nyhus ble nummer 58 (37.31), Hannah Silgjerd ble nummer 68 (38.00), Sølvi Renate Nedreberg Askeland ble nummer 74 (39.22) og Christina Ellefsen Hopland ble nummer 77 (39.55). I lagkonkurransen ble det 20. plass.



Kvinner Senior // 9.13 km RANK BIB NAME DoB TEAM CT. CODE RESULT TIME BEHIND 1 319 AMEBAW Likina 30.11.1997 PLAYAS CASTELLON ETH 30:45:00 2 414 NIYOMUKUNZI Francine 01.08.1999 CUS PRO PATRIA BDI 31:17:00 +00:32 3 441 ANLEY Asmarech 01.01.2005 BRAGA POR 31:19:00 +00:34 4 494 ZELALEM Atalu 20.10.2005 BATMAN PETROL ETH 31:21:00 +00:36 5 488 HAYDAR Sultan 23.05.1987 BATMAN PETROL TUR 31:28:00 +00:43 6 455 MACHADO Mariana 12.11.2000 BRAGA POR 31:50:00 +01:05 7 347 ROBLES Carolina 04.12.1991 BILBAO AT. SANTUTXU ESP 32:01:00 +01:16 8 509 MCCORMACK Fionnuala 24.09.1984 IRELAND IRL 32:21:00 +01:36 9 405 LOHALITH Anjelina Nadai 01.01.1995 HAPOEL ISR 32:27:00 +01:42 10 448 CHERONO Fancy 02.08.2001 SPORTING POR 32:33:00 +01:48 ...23 438 VAG Sigrid Jervell 06.06.1992 IK TJALVE NOR 34:10:00 +03:25 ...47 436 PRØITZ Maiken Homlung 16.06.2004 IK TJALVE NOR 36:13:00 +05:28 …51 429 ABID Sara Yasmin 06.01.2006 IK TJALVE NOR 36:54:00 +06:09 …58 435 NYHUS Ine 28.09.1994 VAREGG IL NOR 37:31:00 +06:46 …68 437 SILGJERD Hannah 19.04.1999 VAREGG IL NOR 38:00:00 +07:15 …74 430 ASKELAND Slvi Renate Nedreberg 28.08.1997 VAREGG IL NOR 39:22:00 +08:37 …77 431 ELLEFSEN HOPLAND Christina 11.01.1997 VAREGG IL NOR 39:55:00 +09:10



Norges beste kvinne, Sigrid Jervell Våg, i farta. (Foto: Privat)



Lagkonkurranse // Senior kvinner RANK CT. CODE TEAM BIB NAME TIME POINTS 1 TUR C+ BATMAN PETROL 20 494 ZELALEM Atalu 31.21 4 488 HAYDAR Sultan 31.28 5 485 ATALAY Bahar 32.54 11 492 TEK Ruken 35.20 34 2 POR BRAGA 23 441 ANLEY Asmarech 31.19 3 455 MACHADO Mariana 31.50 6 447 CARVALHO Joana Vanessa 33.21 14 454 JESUS Solange 34.11 21 3 ESP BILBAO AT. SANTUTXU 30 347 ROBLES Carolina 32.01 7 325 BOULAID Kaoutar 32.38 10 345 PRIEGO Laura 33.14 13 318 AIT ALIBOU Naima 34.11 20 …9 NOR IK TJALVE 438 VÅG Sigrid Jervell 34.10 19 436 PRØITZ Maiken Homlung 36.13 43 429 ABID Sara Yasmin 36.54 47 …20 NOR VAREGG IL 435 NYHUS Ine 37.31 54 437 SILGJERD Hannah 38.00 64 430 ASKELAND Sølvi Renate Nedreberg 39.22 70 431 ELLEFSEN HOPLAND Christina 39.55 73

11. plass på Mix-stafetten

Det siste løpet for dagen ga også seier til Playas de Castellon da kvartetten Mohamed Reda, Carla Jimenez, Abderrahman El Khayami og Mireya Arnedillo forsvarte sin titte. El Khayami løp et spesielt godt løp på den tredje etappen, der han hentet inn et 10-sekunders forsprang og overleverte stafettpinnen likt med den franske klubben Decines Meyzou.

Norge og IK Tjalve stilte lag med Jonas Riseth, Malin Ingeborg Nyfors, Henrik Velle og Anne Gine Løvnes. Det ble en 11. plass i konkurransen.



MIXED RELAY 1 ESP PLAYAS CASTELLON 18.16 58 REDA Mohamed 04.05 336 JIMENEZ Carla 05.02 41 EL KHAYAMI Abderrahman 04.00 321 ARNEDILLO Mireya 05.09 2 FRA DECINES MEYZIEU 18.17 95 VERGOTTE Mathias 04.09 368 GUILLONNET Anaëlle 04.47 83 JARD Baptiste 04.10 367 GIRARD Emilie 05.11 3 ESP ALCAMPO SCORPIO 18.30 40 EGEA Ruben 04.09 322 ARQUED Ines 04.48 50 MANCEÑIDO Iván 04.11 339 LINARES Isabel 05.22 ...11 NOR IK TJALVE 20.08 181 RISETH Jonas 04.26 434 NYFORS Malin Ingeborg 05.07 184 VELLE Henrik 04.58 433 LØVNES Anne Gine 05.37

U20

I U20 tok Lionel Nihimbazwe fra Burundi en suveren seier i herrenes løp, og på kvinnesiden dominerte Fenerbahces Dilek Kocek og Edibe Yagiz, med Kocek som den sterkeste til slutt. Ingen norske løpere stilte i U20.



Se alle resultater her (pdf)