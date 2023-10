Det var tøffe forhold for maratonløperne i Fredrikstad under det 23.maratonløpet i byen. Tross værforholdene fullførte 76 løpere av 86 startende og resultatene var bra i den varierte løypa. Seirene gikk til Anette Hauge fra Rolvsøy IF på 3.05.14 og Mats Hellerud fra Moss IL med tida 2.44.35.