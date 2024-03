Etter mange år i en rundløype i sentrum av Fredrikstad, bestemte arrangementskomitéen seg for to år siden å flytte løpet over til den andre siden av Glomma. Start og mål ble lagt til Kongstenhallen. Denne løypa brukes også i år. Det vil si en paddeflat runde med lange fartsstrekninger på Østsiden og industiområdet Øra. Løypene er riktig nok vindutsatte, men er ellers svært raske og lettløpte. Bortsett fra noen få hundre meter med grus idet man løper ut fra start og inn til mål, så er underlaget asfalt.

Årets løp arrangeres søndag 7. april. Det vil si første søndag etter påske. Dette blir den 29. utgaven av Fredrikstadløpet.

Det konkurreres i distanser på 5 km og halvmaraton, samt 3 km for barn og ungdom. Trasèene for 3 km og 5 km er helt flate og uten skarpe svinger. Halvmaraton løpes som tre tilnærmet like runder à 7 km. Løypa går i all hovedsak på asfalt. Med unntak av to gangveituneller (som passeres tre ganger), er løypa uten høydeforskjeller.

Barneløpet er er på ca. 500 m og går i området ved start/mål for de øvrige distansene.

Løypene er kontrollmålt.

Start og mål er lagt til områdene rundt Kongstenhallen som ligger ved Gamlebyen i Fredrikstad. Løypene er flate og raske. (Foto: Bjørn Johannessen)