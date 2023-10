Fredrikstadmarka Rundt er en av klassikerne innen norske skogsløp og blir til søndag arrangert for 50. gang. Løpet er 20 km langt og går i flott skogsterreng i Fredrikstadmarka. Løypa har stort sett vært uforandret siden starten i 1974.

For de som synes 20 km blir litt i lengste laget, så finnes det også et kortere alternativ på 10,4 km - kalt "Markatier'n". Det blir også i år eget barneløp.

På arrangementets nettside beskriver arrangør Fredrikstad IF løypene på følgende måte:



Den klassiske løypa på 20 km

Løypetraseen er mer eller mindre den samme som den har vært i alle løpets år. Starten går fra FIF-huset og sørover til Stjernehallen. Der løper vi ned til 2. dam før vi igjen setter kursen nordover og følger den "lille lysløypa" (den østre veien). Der tar vi av på toppen, løper mot Borredalsvannet og følger Borredalsløypa øst for vannet. Løypa fortsetter rett nordover i forholdsvis flatt terreng fram til ca 9 km. Det er for det meste skogsstier vi løper på her. Etter 9 km er vi ved vendepunktet. Her snur løypa og vi løper sørvestover mot skiyhytta. Vi møter her noen noen bratte stigninger (til Fredrikstad å være). Løypa går nå mot Skihytta (passering 14 km ved skihytta). Dette er den hardeste delen av løypa. Denne delen av traseen er en blanding mellom fjell og skogsstier. Fra Skihytta følger vi grusveien (lysløypa) forbi Veum og ned mot dammene. Før 3. dam går løypa østover og vi kommer inn på den lille lysløypa igjen som vi følger i klokkeretning før vi avslutter på FIF-huset igjen. Fra 14 til mål løper vi på grusvei.

"Markatier'n" - 10, 4 km

Start- og målområde er felles for Markatier'n og 20km, og de to distansene følger samme trase fram til ca. 5,5km. Vi starter ved FIF-huset, løper sydover i lysløypa mot Stjernehallen, før vi svinger nordover langs 2. dam i Bjørndalen, og inn i lysløypa igjen ved Skytterhuset. Derfra følger vi lysløypa på lettløpt grusunderlag fram til passering 3 km. Her kommer vi inn på trasèen til karuselløpet Borredalen rundt. Ved ca 3,5 km er det en markant stigning, og underlaget blir mer teknisk krevende med røtter og flåfjell. Ved «Torget», etter ca. 5,5km er det drikkestasjon. Her skiller Markatier'n- og 20km-løypene lag. 20km fortsetter rett fram, mens Markatier'n løyperne svinger til venstre på grusveien og følger denne sydover forbi Borgli og videre nedover langs Borredalsvannet. Ved sydenden av vannet tar løypa snarveien inn til høyre på stien som leder oss ut på Bjørndalsveien ved Bjørndalen nordre. Derfra følges Bjørndalsveien fram til veikrysset ved Guttebakken. Her holder vi skrått venstre og følger samme trase som 20km-løperne fram til den gamle lysløyperunden i Bjørndalen. Der vender 20km-traseen nordover (til venstre), mens Markatier'n fortsetter rett fram og følger lysløypa inn til mål. Markatier'n er 10,4 km lang.



Merk: Deltagelse i Markatier'n teller ikke med i statistikken over antall ganger fullført Fredrikstadmarka Rundt.

Løyperekordene i Fredrikstadmarka Rundt (20 km) innehas av Mats Haldin (1:07:08 fra 2002) og Jorunn Rekkedal (1:16:17 fra 1994).

Påmelding kan gjøres via arrangementets nettside til og med lørdag. Etteranmelding kan også gjøres ved oppmøte på arrangementsdagen. I fjor var det 197 fullførende deltakere på 20 km, 45 på "markatier'n2 og 64 i barneløpet.

I skrivende stund er det til årets løp påmeldt 157 på 20 km og 23 på "Markatier'n".

Starten for fjorårets utgave av Fredrikstadmarka Rundt. Det var da totalt 197 som fullførte det 20 km lange skogsløpet. (Foto: Terje Svensson)