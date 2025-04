For å komme med i bladutgaven av terminlista til Kondis, må arrangementene legges inn i den elektroniske terminlista innen søndag 20. april. De elektroniske terminlistene til Kondis ligger til enhver tid tilgjengelige på nett og inneholder både løp, sykkel, langrenn og multisport: terminlista.kondis.no Nedenfor finner du oversikt over løp som lå inne i fjorårets terminliste, men som foreløpig mangler i årets terminliste. Selv om det fremdeles er en del arrangement som mangler, er likevel terminlista til Kondis landets største og mest brukte terminliste for norske mosjonsløp. Allerede nå inneholder den nærmere 2000 arrangement for 2025 . Men vi er takknemlige dersom du bidrar til å gjøre den enda mer komplett. Dersom du vet dato for noen av løpene nedenfor, så send en mail til terminlista@kondis.no - eller legg inn løpet selv dersom du er arrangør og har fått brukertilgang til terminlista. Løp som mangler i årets terminliste (med forbehold om feil) Agder KSI-løpet

Tvedestrandstafetten

Sherpatrappløpet

Tysåsen Rundt

Kyrkjevegsløpet

Bortelid Opp

Hovdenuten Opp Akershus Bruvollenstafetten

Halmsåskarusellen

GFT løpet

Bringebærløpet

BIP-løpet (Bærum IdrettsPark)

Sportsmandens SkiLØP

Gjerdrumsløpet

Lommedalen Opp

Hertugens 10 km - Hagemann

Kniplia opp

Jar høstultra 50 KM og maraton - JAHU

Mærraskallen - Terrengløp

Skanseløpet (Drøbak) Buskerud Folkekarusellen Lier

Seterløpet

Oddvar Helleruds Minneløp

Godokk-løpet / Godokken

Blindevannet rundt / Høgås opp

Moovløpet Innlandet Brandbukarusellen

GT (Gjøvik-Toten)-Karusellen

Fåvangløpet

HHT Ultra

Nattløpet på Dokka

Jotunheimen Ultimate Challenge

Brænderiløpet

Egebergs minneløp

Malmvegen minneløp

Solan Gundersens Bergmaraton

Forest Run Elverum

Høgåsen Rundt

Strandvoldrunden

Kongsvinger IL - 5000 m bane mosjonsløp

Dølisjøen Rundt

Musdal Opp

Dalborgløpet

Dokkarunden Møre og Romsdal Grimstadvatnet Rundt vinterkarusell

Varden Opp Hustadvika

Folkeløpet Molde, Volda, Kristiansund

Friskusløpet Midsundtrappa opp til Digergubben

Moltustranda Mosjonsfestival

Ola Åsbøs Minneløp

Hellesyltløpet

Vasstrandmila

Emblemsfjellet Opp

Norddal skyrace / 1851OppNed

Reser-løpet

Ørstastafetten

Nesaksla Opp

Oktoberløpet

Snipsøyrvatnet Rundt

Karstenløpet

Varden Opp Molde Nordland Terråkmila

Melbuløpet

Storheia 24-timers, Stokmarknes

Bodøstafetten

Høstjakta - 12 timers løp

Flygt Bil - Adventsløpet

Kobberløpet fjelløp Oslo Voldsløkka Rundt

Kollentrappa

Sørkedalsløpet

Nydalsløpet

Bygdøymila

Lillogrusen

Hjerteløpet5k Rogaland Sluseløpet

Gramstad Trail24

Fantapyttløpet

Aibel-Sprinten

Bjoa Halvmaraton

Helgelandsfjellet opp

Kvamsåsen Rundt

Tubakken Opp - Robust motbakkeløp

Tysværtrimmen Telemark Vestmar trimkarusell

Jomfrulandsløpet

Vierli Opp

Gulsetløpet

Sandvinløpet Troms og Finnmark Skyrace - Rørnestinden

Kraftløpet

Lyngenmila

Gaupedilten / Vikran Skyrace

Åsen Rundt

Salmarmila Trøndelag Namsosstafetten

MNBIK - Terrengløp Steinkjer - karusell

Terrengløp Kystens Arv

Nybrottkarusellen

Lavterskelløp med hund

Fjølvikbotn Rundt

Leirsjøen rundt

Sluppenløpet

Knubben Rundt

Hundåskarven Rundt

Swecosprinten

Klovneløpet

Bråtesten

Gråkallen opp Vestfold La Skogen Leve-Løpet

Dammenløpet 5K

Håkestadveien Ultra

Skoppums Råeste

5000m for alle

7-fjellstur i Tønsberg

Tjømejoggens høstløp Vestland Vest-Sahara Solidaritetshalvmaraton

Sørstranda Rundt

Bergensbaneløpet (BBL)

Mulismilen

Gaular Løpskarusell

Lofthusløpet

Bergen Skyrace

Askøy på tvers

Ulvenvatnet Rundt

Storavatnet Rundt

Salamanderløpet

Trollenykjen Opp

Middagshaugen opp

Løvstakken Opp

Smili

Bybaneløpet

Hydro Rundt, Øvre Årdal

Trekktraseen Opp

Erslandsvatnet rundt

BlåmansLøpene

Fitjardalten

Nissemilen

Askøybroløpet

Andersens Adventløp Østfold Løpskarusellen i Østfold

Linnatrimmen - karusell

Tirsdagsløpet - karusell

Vibeke Westbye Skofteruds minneløp

Fjellaløpet

Sprinklet Opp

Slitusprinten

Terrengløpet MILA

Gratis til utøver og arrangør

Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpe mosjonister og utøvere til å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud til arrangørene slik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.



Det beste av alt er at det er fullstendig gratis for arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.



Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista og støtte oss i arbeidet vi gjør, så kan du melde deg inn HER.



For at terminlistene skal blir så korrekte som mulig, må arrangørene selv legge inn sine egne arrangement. Arrangøren er de som sitter inne med mest kunnskap om arrangementet sitt, og med nærmere 3000 arrangement totalt i terminlistene har Kondis dessverre heller ikke kapasitet til å legge inn alle selv.

Legg inn arrangementet nå

Er du som arrangør ikke allerede registrert med brukertilgang, så send en mail til terminlista@kondis.no. Husk samtidig å oppgi hvilket arrangement og arrangør det gjelder.



Framgangsmåte for innlogging i terminlista

a) I terminlista.kondis.no trykker du på "Mine arrangement" øverst i høyre hjørne (eller direkte link: https://terminlista.kondis.no/login).

b) Du får da opp et felt der du skriver inn e-post-adressen som du er registrert med brukertilgang. Trykk "logg inn".

c) Det vil automatisk bli sendt en mail til denne e-post-adressen med en link du kan trykke på (om e-posten ikke dukker opp, så sjekk om den har havnet som reklame eller søppelpost).

d) Ved å trykke på linken i e-posten blir du logget direkte inn i terminlista (altså ingen passord som må huskes).

e) Etter innlogging får du opp arrangementene som er tilknyttet den arrangøren du har tilgang til.

f) Til høyre for løpene finner du et valg for "Kopier" slik at du kan kopiere løpene over til neste års terminliste og sette arrangementsdatoen for neste år.



Det er mulig å legge inn flere brukere (e-post-adresser) med tilgang til samme arrangør/arrangement.



Send en mail til terminlista@kondis.no om du har spørsmål.



Ha en flott vår og sommer!