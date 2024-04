Med deltakertall som anslagsvis kretser rundt 270 til 280, er det tydelig at løpefeberen har grepet både store og små, og spesielt kvinner har utmerket seg med en imponerende deltakelse i den 7,6 kilometer lange løypen. 44 kvinner fullførte løpet med tidtaking. I herreklassen løp 74 menn hele veien til målseglet. I tillegg var deltakelsen flott i Barneløpet.





Like før startskuddet smeller. (Foto: Øystein Lie)



Eirik Nordvik og Inga Mageli var raskest av alle

I herreklassen ble det en seiersduell mellom Namdal løpeklubbs Eirik Nordvik og den lokale Frosta IL-løperen Tom-Rune Hønnås. Da mållinjen ble passert var det Nordvik som kom først, og vant med tiden 25.50. Hønnås fulgte 5 sekunder bak. Filip Mitchell Iversen fra Frol IL tok tredjeplassen med 26.57. Det holdt til klar seier i klasse 14-20 år.

Det var lenge en kamp i tet mellom Eirik Nordvik (t.v.) og Tom-Rune Hønnås. (Foto: Øystein Lie)



Det var to Bratsberg IL-løpere som la beslag på de første plassene i kvinneklassen. Inga Mageli var raskest med 28.59, mens Mari Steinkjer Øyen tok andreplassen 33 sekunder bak, på 29.32. Tredjeplassen gikk til Veronica Vik Olsen fra Steinkjer friidrettsklubb. Hun løp på 29.45 og tok samtidig klasseseieren i klasse 35-39 år.



Inga Mageli løper fornøyd først i mål. (Foto: Øystein Lie)



To blide vinnere i Frostatingløpet 2024: Eirik Nordvik og Inga Mageli (Foto: Øystein Lie)



En hyllest fra arrangør til deltakerne

Blant de mange inspirerende historiene er de to venninnene fra Fosen som investerte tre timer hver vei for å delta, tross full hjemmeplan med fire barn hver. Dette understreker det dedikerte løpefellesskapets kraft, hvor også trofaste grupper fra Buvika, Bratsberg, Mostadmark og mindre grender har stilt opp, side om side med deltakere fra den nærliggende storbyen og utholdende "frostinger".





Randi Sæther (nr 26) og Einar Myhren Berg (nr 54) viser glede over å løpe løp. (Foto: Øystein Lie)



Det er verdt å merke seg at det ikke kun er den konkurransedrevne ånd som preger dette løpet. Det er også de hjertevarmende historiene som den åttiårige biologisk førtiåringen, barna som løper eller bæres av foreldre, og de utrettelige trimmerne som har deltatt hvert eneste år siden løpets begynnelse for 37 år siden.





Den spreke 83-åringen Hagbart Vebostad intervjues etter løpet. (Foto: Øystein Lie)





Ove Aursand (t.v.) og Tommy Johansen koser seg gjennom løypa. (Foto: Øystein Lie)



Å løpe løp skal være gøy for barna. Her er det åpenbart mye glede! (Foto: Øystein Lie)



Arrangøren retter en spesiell takk til personen som prydet med norske flagg ved to-kilometer-merket, til de som merket løypen og tilpasset seg siste-minutt endringer fra Vegvesenet. Til de lokale bedriftene som bidro med grønne, velsmakende premier, til tidtakeren, og til den legendariske brunostgjengen som har holdt tradisjonen med servering av saft, vafler og kaffe i live.





Det var ingenting å si på verken innsats eller smak i arrangementets kulinariske avdeling. (Foto: Øystein Lie)





Ingen behøvde å gå hjem sultne eller tørste. (Foto: Øystein Lie)



Arrangøren applauderer også løypevaktene for deres veiledning og innsats, og speakeren som intervjuet deltagere midt i løypen. Hatten av for de som sørget for startnumre og tilstrekkelig med sikkerhetsnåler, for teltet som sto stødig, og for flaggstangen som igjen sto rak i år.





Speakeren var der det skjedde. (Foto: Øystein Lie)





Startnumre og sikkerhetsnåler klargjøres. Det jobbes i alle avdelinger. (Foto: Øystein Lie)



Til slutt vil løpets arrangør rette en takk til værgudene som ventet med regnet til etter at den siste medaljen var delt ut. Alt er nå pakket ned og klart til neste år.





En velfortjent medalje får plass rundt halsen. (Foto: Øystein Lie)





Målstreken nærmer seg. (Foto: Øystein Lie)



Spreke barn legger i vei. (Foto: Øystein Lie)





Det var gledelig folksomt i feltet. (Foto: Øystein Lie)



Spreke damer i løypa. (Foto: Øystein Lie)



De 10 raskeste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 85 Inga Mageli Bratsberg IL K21-34 28:59 0:00 2 74 Mari Steinkjer Øyen Bratsberg IL K21-34 29:32 0:33 3 58 Veronica Vik Olsen Steinkjer Friidrettsklubb K35-39 29:45 0:46 4 173 Christine Berger Bratsberg IL K35-39 29:56 0:57 5 93 Kristin Schive Hjelde Bratsberg IL K21-34 30:30 1:31 6 1 Silje Nyborg Markabygda IL K35-39 30:47 1:48 7 70 Simone Rahel Fenk Trondheim & Omegn Sportsklubb K21-34 31:31 2:32 8 15 Ellen Kvalheim Stjørdal Friidrettsklubb K50-54 31:33 2:34 9 60 Julie Lous Strindheim IL K14-20 32:42 3:43 10 184 Anne Kristin Melgård Namdal løpeklubb K45-49 33:30 4:31

De 10 raskeste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 4 Eirik Nordvik Namdal løpeklubb M40-44 25:50 0:00 2 2 Tom-Rune Hønnås Frosta IL M21-34 25:55 0:05 3 13 Filip Mitchell Iversen Frol IL M14-20 26:57 1:07 4 94 Mattis Amundsen Namdal løpeklubb M21-34 27:09 1:19 5 67 Knut Venseth Markabygda IL M50-54 27:19 1:29 6 98 Vegard Høiseth Bratsberg IL M21-34 28:01 2:11 7 31 Kjell Einar Skaret Markabygda IL M21-34 28:14 2:24 8 27 Hallvar Hallan Ronglan IL M21-34 28:46 2:56 9 97 Trond Sliper Bratsberg IL M40-44 28:57 3:07 10 19 William Mitchell Iversen Verdal Orienteringsklubb M14-20 29:10 3:20



