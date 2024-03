Frozen Lake Marathon er kanskje løpet med størst internasjonal deltakelse i Norge, målt i prosentvis andel av løpere. På maraton er bare 11 % av deltakerne norske, mens det på halvmaraton er knapt 23 % norske deltakere. Av 91 startende på maraton, er det bare 10 norske, like mange som fra Nederland. Fra Polen er det 11 deltakere.



Av 180 startende på halvmaraton er det 41 norske. Tyskland er på andre plass med 23 deltakere, og Nederland med 14. De fleste europeiske land er representert, både fra Nord-- og Syd-Europa, som Hellas, Spania og Italia. Men det er også noen løpere fra land utenfor Europa, blant annet fra USA.



Frozen Lake Marathon foregår på Tisleifjorden, som ligger på grensen mellom Buskerud og Innlandet. (Foto: Arne Storheim)

Hva er det som gjør dette løpet så godt kjent internasjonalt, og lite kjent i Norge? Er drømmen å kunne gå på vannet, som Jesus på Genesaretsjøen? Eller er det vinterfjellet som trekker, med snø og is? En løper fra Nord-Italia forteller at de har snø om vinteren, men ingen innsjøer som fryser til. Derfor var dette spennende. En engelsk løpet fant info om løpet på internett, og ble umiddelbart fascinert av å skulle løpe ute på isen på et vann – smått utrolig for en som ikke er vant med islagte vann. Fra Belgia fortalte en meget erfaren løper at han liker veldig godt vinterløping, også på is. Han har tidligere deltatt i maratonløp i Tromsø, både sommer og vinter, i Longyearbyen, på Grønland, på løp i Sibir og på Sydpolen. Og nå også på Golsfjellet.

Tisleifjorden er en flott arena. Det brøytes kjørebaner hele vinteren. Banene brukes til testkjøring av biler og vinterdekk. Det oppgis at isen er 80 cm tykk og skal tåle opp til 30 tonn. Det borger for at alle i startfeltet står trygt på isen.

Det løpes i baner av ulik fasong og lengde, på til sammen 21,1 km. Det er en del svinger, og noen lange, rette strekninger. I hvert kryss er beskjeden å holde til høyre: «Go right, and you will never go wrong!» Prøv ikke med vanlige løpesko – du vil føle deg som Bambi på isen. Pigger er det eneste som fungerer. Piggsko sitter best, men gode brodder vil også fungere. Icebug stiller med piggsko til utlån for dem som ikke har det.

En fordel med løypen er at den er helt flat, ikke en eneste bølge på vannet J. Men isen er både glatt og hard. Du får ikke den samme responsen når du sparker fra som du gjør på asfalt, selv om du har piggene ute. Arrangøren antyder at man vil bruke 10 min lenger tid enn på en sommer-maraton. Dette er ikke det raskeste løpet du kan velge. Men kanskje et av de fineste? Ta det gjerne som et ledd i forberedelsen til sommer-sesongen. Og hvilket flott sted å forberede seg, i påskefjellet!

Fredag kveld var det et 5 km oppvarmingsløp. Det tennes fakler i startområdet. De fleste stiller med hodelykt i pannen og entusiasme i ansiktet. Med måneskinn i tillegg, så har man en magisk stemning. De som ikke har løpt på is før, får en smakebit på hva som venter dagen etter.

Godt å varme seg før kveldsløpet. (Foto: Arne Storheim)

Det var lett snødrev på løpsdagen, men ikke store mengder. Dessverre så pass skyet at man ikke fikk sett fjellene rundt vannet. Lett vind fra sør ga en kald trekk i motvind. Noen få løpere stilte til start i shorts. Noen gjorde det nok bevisst, mens andre kanskje ikke er vant med vinterfjellet? Ahmed Alwerfali er fra Libya, men for tiden bosatt i Baltikum. Han tok løpet som et eksperiment. I bar overkropp, kun iført en shorts, gjennomførte han halvmaraton på tiden 1.33.34, og tok andreplass. Forhåpentlig uten å bli syk etterpå. Vinnertiden på maraton var 3.02.13 for menn (Sander Simpson-Larsen, Norge) og 3.41.45 for kvinner (Yana Strese, Tyskland). På halvmaraton var vinnertiden 1.28.32 for menn (Tomasz Danielkiewicz, Polen), og for kvinner 1.38.17 (Simone Ratz, Tyskland).

Hvis det er plussgrader, kan det være overvann på isen noen steder. Det går fint å løpe i, men ingen overdrivelse å si at isvann i skoene er kaldt. Det testet jeg i 2022. Denne gangen var det heldigvis kun noen få steder med litt overvann, lett å løpe utenom. Med klimaendringer og stadig kortere vintre, er det et spørsmål om løpet bør arrangeres tidligere i mars, og ikke som nå, i palmehelgen.

Løpere fra Hellas. (Foto: Arne Storheim)

Resultat maraton kvinner:

Plass Name Year min/km Gap Time 1. Strese, Yana [64] 1993 05:15 +39:32 3:41:45 2. Stanley-Evans, Rachel [77] 1974 05:35 +53:22 3:55:35 3. Lyng, Abelone [85] 1987 05:40 +57:21 3:59:34 4. Hofer, Karin [52] 1984 06:07 +1:16:23 4:18:36 5. Ruler, kelly [47] 1987 06:13 +1:20:08 4:22:21 6. Stefani, Ino [74] 1985 06:23 +1:27:15 4:29:28 7. Lynderup Poulsen, Anette [69] 1981 06:27 +1:30:03 4:32:16 8. Pinčeková, Kristína [16] 1997 06:28 +1:30:43 4:32:56 9. COUDERT, CHANTAL [39] 1956 06:28 +1:31:03 4:33:16 10. Walker, Adele [31] 1979 06:30 +1:32:08 4:34:21 11. Smidtman, Catharina [35] 1975 06:30 +1:32:19 4:34:32 12. Jugl, Herdis [355] 1976 06:32 +1:33:34 4:35:47 13. Smart, Katherine [32] 1989 06:48 +1:45:14 4:47:27 14. Morgan, Keri [99] 1970 06:59 +1:53:04 4:55:17 15. Sliwinska, Izabela [88] 1982 07:00 +1:53:48 4:56:01 16. Boonen, Estelle [343] 1988 07:12 +2:01:49 5:04:02 17. JURCUTA, DANIELA [27] 1975 07:15 +2:04:09 5:06:22 18. STRETTI, ILARIA [26] 1978 07:17 +2:05:09 5:07:22 19. Zijp, Gerda [36] 1968 07:19 +2:06:57 5:09:10 20. Liakopoulou, Aristea [59] 1995 07:26 +2:11:41 5:13:54 21. Schicht, Jessica [8] 1979 07:30 +2:14:24 5:16:37 22. Kruse Koster, Inga-Britt [13] 1996 07:39 +2:20:45 5:22:58 23. Brkulic, Dalia [80] 1972 07:57 +2:33:23 5:35:36 24. Cottom, Ellen [20] 1974 08:00 +2:35:42 5:37:55 25. Lubowiecka, Kasia [19] 1981 08:00 +2:35:43 5:37:56 26. Bienicke, Beate [44] 1968 08:42 +3:05:24 6:07:37

Resultat maraton menn:

Plass Name Year min/km Gap Time 1. Simpson-Larsen, Sander [48] 1998 04:19 -- 3:02:13 2. Arke, Robert-Jan [42] 1992 04:31 +8:39 3:10:52 3. Zhang, Jin Hui [66] 1992 04:36 +12:14 3:14:27 4. Daujotas, Eimantas [86] 1991 04:55 +25:52 3:28:05 5. Tollersrud, Simen [45] 1986 04:57 +27:11 3:29:24 6. Lervik, Andreas [89] 1983 05:10 +35:49 3:38:02 7. Nikolaisen, Andreas [43] 1991 05:17 +40:49 3:43:02 8. Dannow, Jeppe [18] 1990 05:18 +42:06 3:44:19 9. Goddard, Michael [58] 1995 05:28 +48:38 3:50:51 10. Peelen, Rob [79] 1981 05:34 +53:20 3:55:33 11. Macdonald, Alexander [54] 1984 05:42 +58:43 4:00:56 12. Naustvik, Per Andre [200] 1987 05:44 +1:00:01 4:02:14 13. Pażucha, Wojciech [11] 1977 05:46 +1:01:11 4:03:24 14. Indriulis, Gintautas [90] 1980 05:50 +1:04:25 4:06:38 15. INGLESE, LUCA [28] 1965 05:53 +1:06:27 4:08:40 16. Krzywicki, Pawel [56] 1972 05:54 +1:07:06 4:09:19 17. Fagerström, August [67] 1993 05:55 +1:07:55 4:10:08 18. Kos, Kamil [84] 1990 05:56 +1:08:38 4:10:51 19. Benoey, Rudi [34] 1960 05:59 +1:10:29 4:12:42 20. Dietrich, Martin [78] 1984 06:03 +1:13:26 4:15:39 21. PRINTEMPS, Christophe [71] 1966 06:06 +1:15:28 4:17:41 22. Theocharidis, Harrys [61] 1992 06:08 +1:16:37 4:18:50 23. Vrettos, Georgios [60] 1993 06:09 +1:17:23 4:19:36 24. Bakker, Rudbertus [82] 1969 06:13 +1:20:38 4:22:51 25. Casey, Alan [30] 1977 06:18 +1:23:58 4:26:11 26. Vrij, Martijn [37] 1975 06:21 +1:26:08 4:28:21 27. Wilmes, Michael [76] 1970 06:22 +1:26:32 4:28:45 28. Pedersen, Bastian [65] 1991 06:22 +1:26:49 4:29:02 29. CHRYSIKOPOULOS, SPYROS [72] 1991 06:23 +1:27:14 4:29:27 30. Mårtensson, Max [57] 1987 06:25 +1:28:45 4:30:58 31. CORBIERES, SERGE [41] 1957 06:26 +1:29:56 4:32:09 32. Duffy, Kevin [46] 1970 06:34 +1:34:52 4:37:05 33. Tylus, Rafal [49] 1975 06:35 +1:35:44 4:37:57 34. Reuß, Steffen [70] 1965 06:45 +1:42:37 4:44:50 35. Szmigielski, Jarosław [23] 1977 06:51 +1:47:18 4:49:31 36. Miller, Michał [24] 1978 06:51 +1:47:18 4:49:31 37. Stanek, Dominik [22] 1987 06:51 +1:47:18 4:49:31 38. BASSAND, PHILIPPE [83] 1958 07:04 +1:56:34 4:58:47 39. Sokolov, Andrey [50] 1981 07:18 +2:06:22 5:08:35 40. Theodorou, John [17] 1995 07:41 +2:22:19 5:24:32 41. Kruse Koster, Ferdinand [12] 1963 07:51 +2:29:35 5:31:48 42. Bøjer Madsen, Henrik [68] 1981 07:57 +2:33:30 5:35:43 43. Szpunar, Łukasz [117] 1988 10:24 +4:17:02 7:19:15

For de tøffeste! (Foto: Arne Storheim)

Tisleifjorden. (Foto: Arne Storheim)



Også artikkelforfatteren har fullført: Arne Storheim. (Foto: Mathini Thuraisingam)

Resultater halvmaraton kvinner:

Plass Name Year min/km Gap Time 1. Raatz, Simone [75] 1976 04:40 +9:45 1:38:17 2. Hole, Aina Helene [270] 1988 05:02 +17:20 1:45:52 3. Boguseviciene, Natalija [292] 1985 05:12 +20:48 1:49:20 4. Longin, Isabelle [15] 1994 05:28 +26:21 1:54:53 5. Walle, Cathrine [205] 1978 05:30 +26:59 1:55:31 6. Sandberg, Marita Bergum [252] 1979 05:31 +27:37 1:56:09 7. Grob, Emma [237] 1997 05:36 +29:09 1:57:41 8. Šokaitytė, Viltė [293] 1999 05:38 +29:46 1:58:18 9. Mikausova, Erika [377] 1992 05:41 +30:54 1:59:26 10. Hurrell, Flora [359] 1984 05:43 +31:35 2:00:07 11. Eriksson, Helen [119] 1968 05:51 +34:28 2:03:00 12. Täck, Tina [120] 1973 05:51 +34:29 2:03:01 13. Torp, Solveig Fridheim [301] 1973 05:53 +35:04 2:03:36 14. Hock, Constanze [317] 1983 05:59 +37:23 2:05:55 15. Benkjer, Janni [251] 1980 06:00 +37:47 2:06:19 16. Šokaitienė, Rūta [294] 1975 06:01 +37:52 2:06:24 17. Nyc, Viola [336] 1991 06:11 +41:23 2:09:55 18. Casey, Emma [398] 1998 06:13 +42:10 2:10:42 19. Palaikiene, Inga [204] 1990 06:14 +42:24 2:10:56 20. Satarova, Gulala [376] 1993 06:15 +42:51 2:11:23 21. Kleiner, Tamara [227] 1986 06:18 +43:47 2:12:19 22. Leivdal, Sunniva Alfine [297] 2000 06:22 +45:17 2:13:49 23. Drozek, Magdalena [381] 1989 06:23 +45:34 2:14:06 24. Sæbbø, Wenche Margrethe [300] 1973 06:23 +45:45 2:14:17 25. Nilsen, Silje Cathrin [220] 1980 06:24 +46:06 2:14:38 26. Wike, Jessie [213] 1982 06:24 +46:07 2:14:39 27. Nyblin-Austgulen, Birgitte [212] 1982 06:24 +46:07 2:14:39 28. Krohn-Hansen, Lene [211] 1982 06:24 +46:07 2:14:39 29. PACHECO, NOEMI [324] 1978 06:33 +49:18 2:17:50 30. Lehmann, Jasmin [244] 1990 06:36 +50:09 2:18:41 31. Bosnjak, Katja [319] 1974 06:39 +51:13 2:19:45 32. Gabelgaard, Tanja [262] 1982 06:42 +52:13 2:20:45 33. Hoolin, Sally [328] 1992 06:42 +52:17 2:20:49 34. Grob, Corinne [267] 1969 06:43 +52:35 2:21:07 35. Pranjic, Sandra [231] 1978 06:43 +52:35 2:21:07 36. Boisen, Cecilie [264] 1975 06:45 +53:24 2:21:56 37. Mozeiko, Zivile [283] 1986 06:47 +54:05 2:22:37 38. Lema Souto, Yudit [229] 1988 06:49 +54:45 2:23:17 39. Oberinger, Manuela [303] 1975 06:52 +55:41 2:24:13 40. Moen, My [217] 1986 06:54 +56:38 2:25:10 41. Gundersen, Katja [263] 1982 06:56 +57:15 2:25:47 42. Haile, Freselam [380] 1998 06:57 +57:45 2:26:17 43. FELTRINELLI, MARIANNA [311] 1969 06:59 +58:23 2:26:55 44. LYTRA, MARIA [312] 1972 07:00 +58:45 2:27:17 45. Wrońska-Pietrzak, Natalia [224] 1989 07:02 +59:25 2:27:57 46. Haugo Sundfær, Nina [364] 1987 07:05 +1:00:20 2:28:52 47. INGUSCIO, ALESSANDRA [308] 1973 07:18 +1:05:06 2:33:38 48. Henderson, Angela [325] 1979 07:19 +1:05:11 2:33:43 49. Litvinaviciene, Gintare [349] 1973 07:21 +1:05:54 2:34:26 50. CIAPPARONI, PAOLA ROMANA [202] 1962 07:24 +1:06:57 2:35:29 51. Schneiter, Carly [323] 1979 07:30 +1:09:05 2:37:37 52. Vrij, Barbara [345] 1979 07:30 +1:09:12 2:37:44 53. Torres, Ma del Socorro [334] 1965 07:32 +1:09:48 2:38:20 54. Ward, Janet [327] 1980 07:35 +1:10:59 2:39:31 55. Nilsen, Line M [353] 1976 07:41 +1:12:55 2:41:27 56. Fortunato, Catia [287] 1996 07:42 +1:13:28 2:42:00 57. Plata Garcia, Veronica [228] 1988 07:45 +1:14:29 2:43:01 58. Kortenbroek, Katja [255] 1971 07:47 +1:15:00 2:43:32 59. Rossebø, Janne [249] 1981 07:47 +1:15:00 2:43:32 60. Wibe, Mona [379] 1969 07:56 +1:18:05 2:46:37 61. Sieber, Johanna [285] 1997 07:58 +1:19:02 2:47:34 62. Doleżko, Paulina [225] 1971 07:59 +1:19:20 2:47:52 63. Reuver, Marga [275] 1969 08:41 +1:34:09 3:02:41 64. LIAKOPOULOU, KONSTANTINA [295] 1996 09:02 +1:41:20 3:09:52 65. Jacobs-Maurer, Linda [363] 1977 09:18 +1:46:53 3:15:25 66. Petzold, Mandy Nicole [316] 1978 09:18 +1:46:53 3:15:25 67. Basting, Adriana [340] 1971 09:19 +1:47:15 3:15:47 68. Parsons, Alison [358] 1976 09:57 +2:00:40 3:29:12 69. Snutch, Sarah Jane [346] 1976 09:57 +2:00:41 3:29:13



Nightrun on the ice. (Foto: Arne Storheim)

Resultat halvmaraton menn: