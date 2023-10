Furumomila er et tradisjonsrikt mosjonsløp, som går på flotte løyper i skogen. Arrangementet er et familiearrangement, med tilbud til alle aldersnivåer. Arrangøren satser på stappfull stadion på Furumo Idrettspark med et rikhodig trim- og løpsprogram. I tillegg inviterer arrangørene alle andrer lag og foreninger i Modum til å vise seg fram frem ved å sette opp stand på gressbanen for å informere om sin aktivitet.

Program for dagen:

Kl 10-12, Turmarsj, populær marsj for alle nivåer. 5 eller 10 km.

Kl 11.00-12.00. Minimil for de aller minste. 0 - 6 år. 600 meter langt. Gratis påmelding ved start.

Kl 12.15. 1,5 km terrengløp, for barn opp til og med 12 år.

kl 13.00. 5 km terrengløp, for alle fra og med 12 år og oppover.

Kl 14.00. 10 km terrengløp, for alle fra og med 12 år og oppover.

Kl. 15.20 Premieutdeling.

Furumomila tibyr også i år fartsholdere både på 5 og 10 km fra henholdsvis 20 og 40 minutter og hvert 2,5 minutt bakover til "last og the pack". Løypene i Furumomila har vært uendret siden 19915 og går på meget lettløpte stier og er uvanlig rask til terrengløp å være. Løyperekordene som er fra perioden 2010-2014 understreker dette:



10 km:

Karoline Bjerkeli Grøvdal 32.55,9 (2014)

Sondre Norstad Moen 29.16,0 (2010).

5 km:

Karoline Bjerkeli Grøvdal 15.47,7 (2012)

Sindre Løchting 14.45,2 (2014).



Karoline Bjerkli Grøvdal da hun satte løperekord i 2014 (Foto: Stian S. Møller)

To dager før løpsdagen er det 1200 påmeldte hvorav 450 stiller på 10 km og 200 på 5 km. Deltagerrekorden er fra 2019 med 1795 fullførende på 10 km, 5 km og 1,5 km samlet.

Når vi studerer startlista merker vi oss at de sterke juniorene Sara Busic fra IL Skjalg og Esten Hansen-Møllerud Hauen fra FIK Ren-Eng stiller på 10 km. Sistnevnte stiler til kamp mot sterke seniorløpere som Mathias Flak fra Steinkjer FIK, Petter Johansen fra Lillehammer IF og Merih Solomon Hailemichael fra Ullensaker/Kisa IL. Den helt opplagte favoritten blir likevel sistnevntes klubbkamerat, Senay Fissehatsion, som nylig beviste under NM terrengløp i Frognerparken at formen er intakt på tampen av en lang og suksessfylt sesong.

Påmelding og startliste

Furumomilas nettsider

Furumomila på Facebook