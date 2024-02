Garmin har lansert Forerunner® 165-serien som skal være rimelige GPS-smartklokker beregnet for å hjelpe idrettsutøvere på alle nivåer med å nå sine mål med personlige adaptive treningsprogrammer og helse- og treningsstatistikk – alt på en lyssterk AMOLED-skjerm. Dette skriver Garmin i en pressemelding.

Den nye smartklokka er tilgjengelig i to utgaver: Forerunner 165 og Forerunner 165 Music. Disse skal ha lettleste, responsiv fargeskjerm med touch og et tradisjonelt 5-knappers design. Videre skal de ha rask og enkel tilgang til daglige helsefunksjoner, avansert treningsstatistikk, restitusjonsoversikt, smartvarsler og mer. Løpere skal kunne spore fremgangen sin på klokker med god batteritid. Begge modellene leveres med opptil 11 dagers batteritid i smartklokkemodus og opptil 19 timer i GPS-modus.

– Enten du ønsker å fullføre din første 5 kilometer eller sette en ny personlig rekord, er Forerunner 165-serien utviklet for å hjelpe deg. Med personlige treningsplaner, avanserte løpe- og restitusjonsmålinger og 24/7 helseovervåking, har disse brukervennlige smartklokkene imponerende verktøy som hjelper deg med å krysse målstreken, forteller Dan Bartel hos Garmin.

Funksjoner i Forerunner 165-serien

Forerunner 165-serien er fullspekket med Garmins velkjente funksjoner for helse og trening:

AMOLED-skjerm: Se treningsstatistikk, restitusjonsinnsikt, smarte varsler og mer på en krystallklar 1.2’’ AMOLED-skjerm.

Se treningsstatistikk, restitusjonsinnsikt, smarte varsler og mer på en krystallklar 1.2’’ AMOLED-skjerm. Adaptive treningsplaner for løping: Få treningstips, daglig tilpassede treningsøkter og prognoser for fullføringstid basert på løpsdetaljer som er lagt inn i Garmin Connect™-appen.

Få treningstips, daglig tilpassede treningsøkter og prognoser for fullføringstid basert på løpsdetaljer som er lagt inn i Garmin Connect™-appen. Kraft og løpsdynamikk: Se løpskraft/watt i sanntid og mål viktig løpestatistikk, som skrittfrekvens, skrittlengde og tid med bakkekontakt – alt fra håndleddet – for å forbedre løpeformen.

Se løpskraft/watt i sanntid og mål viktig løpestatistikk, som skrittfrekvens, skrittlengde og tid med bakkekontakt – alt fra håndleddet – for å forbedre løpeformen. Treningseffekt: Se hvordan treningsøkter påvirker kondisjonen og forstå fordelene med treningsløp og treningsøkter.

Se hvordan treningsøkter påvirker kondisjonen og forstå fordelene med treningsløp og treningsøkter. Løyper: Opprett eller finn eksisterende løyper i Garmin Connect-appen og fra tredjepartsplattformer, og synkroniser dem deretter med klokken.

Opprett eller finn eksisterende løyper i Garmin Connect-appen og fra tredjepartsplattformer, og synkroniser dem deretter med klokken. Aktivitetsprofiler og treningsøkter: Hold deg aktiv med mer enn 25 preprogrammerte aktivitetsprofiler, inkludert terrengløping, svømming i åpent vann, pickleball, tennis og mer, pluss nye treningsøkter for styrke, HIIT, kondisjonstrening, yoga og pilates.

Hold deg aktiv med mer enn 25 preprogrammerte aktivitetsprofiler, inkludert terrengløping, svømming i åpent vann, pickleball, tennis og mer, pluss nye treningsøkter for styrke, HIIT, kondisjonstrening, yoga og pilates. Morgenrapport: Start dagen riktig med en tilpasset rapport som gir en oversikt over forrige natts søvn1 og dagens treningsutsikter, sammen med HRV-status (pulsvariabilitet) og værvarsler.

Start dagen riktig med en tilpasset rapport som gir en oversikt over forrige natts søvn1 og dagens treningsutsikter, sammen med HRV-status (pulsvariabilitet) og værvarsler. Pulsoksymetri: Spor oksygenmetning i blodet mens du er våken eller sover (ref. 2).

Spor oksygenmetning i blodet mens du er våken eller sover (ref. 2). Søvnovervåking og søvnvurdering: Hver morgen kan du motta en personlig poengsum for forrige natts søvn, se de forskjellige søvnstadiene og få innsikt for forbedret søvnkvalitet.

Hver morgen kan du motta en personlig poengsum for forrige natts søvn, se de forskjellige søvnstadiene og få innsikt for forbedret søvnkvalitet. Nap Detection: Spor eller logg høneblunder automatisk for å se hvordan de kan være til nytte for kroppen og den foreslåtte tiden og varigheten de skal være.

Spor eller logg høneblunder automatisk for å se hvordan de kan være til nytte for kroppen og den foreslåtte tiden og varigheten de skal være. Musikk: Last ned sanger og spillelister fra Spotify®-, Deezer- eller andre kjente musikktjenester (ref. 3) for telefonfri lytting med trådløse hodetelefoner (ref. 4) (kun tilgjengelig på Forerunner 165 Music).

Last ned sanger og spillelister fra Spotify®-, Deezer- eller andre kjente musikktjenester (ref. 3) for telefonfri lytting med trådløse hodetelefoner (ref. 4) (kun tilgjengelig på Forerunner 165 Music). Lydmeldinger: Følg veiledede treningsøkter eller hør ytelsesvarsler med trådløse hodetelefoner koblet til klokken (kun tilgjengelig på Forerunner 165 Music).

Følg veiledede treningsøkter eller hør ytelsesvarsler med trådløse hodetelefoner koblet til klokken (kun tilgjengelig på Forerunner 165 Music). Garmin Pay™: Betal enkelt og raskt når du er i butikken med kontaktløs betaling på klokken. Les mer om hvilke banker som støtter tjenesten her.

VIDEO: Se hvordan Forerunner 165-serien kan hjelpe deg med å nå deg løpemålene dine.

Klar for konkurranse

Uansett distanse skal Forerunner 165-serien ha verktøyene man trenger for å hjelpe løpere med å slå neste rekord ved å overvåke tempo, distanse, pulsmåling på håndleddet (ref.1), VO2-maks og mer. Den som trener til sitt neste løp, kan dra nytte av flere forskjellige alternativer med adaptive treningsplaner: Skriv inn løpsinformasjonen i Garmin Connect-kalenderen og motta treningsplaner som tilpasser seg etter hver løpetur for å matche ytelse og restitusjon, eller bruk gratis Garmin Coach 5K-, 10K- og halvmaratonplaner laget av eksperttrenere. Løpere kan også dra nytte av personlige, daglige foreslåtte treningsøkter som tilpasser seg etter hver løpetur for å matche ytelse og restitusjon. Og for å forberede seg på deres ideelle løpsstrategi, gir PacePro™ løpere justert tempoveiledning basert på høyde og personlige tempopreferanser.

Helsesporing døgnet rundt

Før, under og etter en treningsøkt er Forerunner 165-serien designet for å registrere generell helse og velvære 24/7. Hold styr på pulsen, rett fra håndleddet, og se søvn, stress og mer. Body Battery™ energimåling kan bidra til å spore kroppens energinivåer for å finne de beste tider for aktivitet og hvile, og til og med gi innsikt i hvordan søvn, høneblunder, aktiviteter og stress påvirker energinivået. Kondisjonsalder kan estimere hvor spreke løpere er i forhold til deres faktiske alder – hvor dette fungerer som en nyttig påminnelse om å holde seg aktiv og ta sunne valg. Forerunner 165-serien inkluderer også sporingsfunksjoner for kvinnehelse, slik at brukerne kan spore menstruasjonssyklusen og graviditeten samtidig som de får veiledning for trening og ernæring.

Trådløst tilkoblet

For et aktivt liv på farten lar Forerunner 165-serien brukerne motta e-poster, tekstmeldinger og varsler når de parkobles med kompatible iPhone®- eller Android-smarttelefoner™. Sikkerhets- og sporingsfunksjoner kan bidra til å gi trygghet; Når klokken er paret med Garmin Connect-appen, kan en melding med brukerens navn og plassering (hvis tilgjengelig) sendes til forhåndsvalgte nødkontakte hvis en uforutsett hendelse oppdages (ref. 6) (LiveTrack-funksjon). Brukere kan også laste ned apper, urskiver og mer fra Connect IQ™ Store rett på klokken, eller finne flere alternativer i smarttelefonappen.

Forerunner 165 koster 3 399 kroner

Forerunner 165 Music koster 3 999 kroner

Les mer om Forerunner 165-serien her.

1) Aktivitetssporing nøyaktighet.

2) Dette er ikke en medisinsk enhet og er ikke ment for bruk i diagnostisering eller overvåking av medisinsk tilstand; Les mer på Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetri er ikke tilgjengelig i alle land.

3) Premium-abonnement kreves.

4) Ikke inkludert.

5) Les mer på Garmin.no om hvilke banker som støtter tjenesten.

6) Når parkoblet med en kompatibel smarttelefon, se Garmin.com/ble. For mer informasjon om krav og begrensninger for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du lese mer på Garmin.com/safety.