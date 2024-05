Påmeldingen til løpet er allerede godt i gang, og det oppfordres til å delta, enten du er nybegynner eller erfaren løper. I dette løpe kan du delta uansett hvor du befinner deg. Medaljen du får som deltaker ser du på bildet ovenfor.



Detaljer om arrangementet:

Arrangementet er dedikert til minnet om Eva Holøyen, en inspirerende Kondistrener og ivrig løper som gikk bort av ALS. Ved å delta, støtter du ikke bare forskningen på en sykdom som for tiden ikke har noen kur, men du er også med og hedrer Evas minne. Alle innsamlede midler går direkte til Stiftelsen ALS Norge for å støtte vitenskapelig forskning og forhåpentligvis forbedre prognosene for fremtidige ALS-pasienter.



Dato: 5. juni 2024

Distansetype: Virtuell 5-kilometer

Påmeldingsgebyr: Gratis for Kondis-medlemmer; 197 kr (+ administrasjonsgebyr á kroner 20,-) for ikke-medlemmer

Premier: Topp tre kvinner og menn, samt diverse uttrekkspremier

Alle deltakere oppfordres til å registrere sine løpstider innen 10. juni for å være med i trekningen av flotte premier. For de som ønsker å konkurrere om topplasseringene, må løpet gjennomføres som en rundløype for å sikre likhet i løpsforholdene.

Medlemmer av Kondis får ikke bare gratis deltakelse, men også rabatter på mange andre løp rundt om i landet. Dette inkluderer over 120 Kvalitetsløp, hvor medlemmer nyter godt av rabatter mellom 40 og 80 kroner på startkontingenten.

For de som ikke er medlemmer ennå, er det et innmeldingstilbud som gir gratis start på løpet og andre fordeler. Meld deg inn for å støtte et godt formål samtidig som du forbedrer din egen fysiske helse og velvære.

Vi ser frem til å se din deltakelse og støtte til denne viktige saken. Sammen kan vi gjøre en forskjell, kilometer for kilometer.

Påmelding og ytterligere informasjon finner du her.