Det var god deltakelse under Gloppen halvmaraton i Sandane lørdag 7. oktober. Det ble en litt kald fornøyelse med om lag 5 grader og vekslende vær mellom overskyet, sol og noen regnbyger. Mange deltakere hadde gode ord å si om både arrangementet og løypetraséen. I løpet ble det satt flere personlige rekorder og årsbestetider.



Øystein Ulekleiv vant med sololøp

Raskest av alle herrer ble Øystein Ulekleiv fra Dombås IL. Han løp på den meget gode tiden 1.09.31. Det var kun 2 sekunder svakere enn tiden hans fra Copenhagen Half for tre uker siden. Der hadde han nok mye bedre forhold, samt at han slapp å løpe hele løpet alene, slik han gjorde denne lørdagen i Sandane.



Vinner Øystein Ulekleiv. (Foto: Vidar Nyhammer)

På andreplass kom Kasper Lie fra IL Fram. Han løp på 1.15.41. Tredjeplassen gikk til Sverre Hoggen fra Ørsta IL, som løp på 1.17.06.





Sverre Hoggen ble nummer tre totalt, men vant klasse 35-39 år. (Foto: Vidar Nyhammer)

De 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 35 Øystein Ulekleiv Dombås IL M23-34 1:09:32 0:00 2 112 Kasper Lie IL Fram M23-34 1:15:42 6:10 3 44 Sverre Hoggen Ørsta IL / Tartanmandag M35-39 1:17:07 7:35 4 89 Ørjan Skilbrei Lærdal IL / Lærdal Idrettslag M35-39 1:17:28 7:56 5 48 Magnus Reite-Bjellaas Jølster IL M20-22 1:18:25 8:53 6 101 Karl Idar Vik Syvde IL M40-44 1:18:43 9:11 7 117 Stian Nedrelid Volda Turn og IL / Tartanmandag M45-49 1:18:50 9:18 8 43 Thomas Schjøtt Hannevig Måløy IL / Måløy IL / Selstad AS M23-34 1:19:17 9:45 9 63 Bjørn Ole Vassbotn Volda Turn og IL M55-59 1:19:32 10:00 10 78 Peter Nygjerde Hareidlandet Triatlon M23-34 1:19:40 10:08

Anne-Marit Brautaset vant kvinneklassen

En meget god tid ble det også på vinneren av kvinneklassen. Anne-Marit Brautaset fra Tartanmandag vant med stor margin på tiden 1.17.11. I oktober i fjor løp hun samme løype under NM i halvmaraton på 1.22.34. Med andre ord har hun forbedret seg med over 5 minutter på ett år!

På andreplass kom Oda Synnøve Riste fra Volda, med tiden 1.34.04. Tredjeplass gikk til Silje Kulen fra Ulsteinvik. Hun løp på 1.34.40.



De 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 76 Anne-Marit Brautaset Tartanmandag K23-34 1:17:12 0:00 2 86 Oda Synnøve Riste Volda K23-34 1:34:05 16:53 3 90 Silje Kulen Ulsteinvik K23-34 1:34:41 17:29 4 103 Erika Oginte Velledalen IL K35-39 1:37:01 19:49 5 122 Cesilie Smehus Lind Ørsta IL K40-44 1:42:42 25:30 6 32 Tora Haaland Stadlandet il K23-34 1:44:08 26:56 7 55 Birgitte Wåge Nygård Måløy K35-39 1:45:58 28:46 8 20 May-Britt Sægrov Stil K40-44 1:47:27 30:15 9 23 Ida Kristine Eikenes Hyen IL K23-34 1:51:34 34:22 10 22 Tanja Skinlo Breimsbygda IL / Team Repix K40-44 1:52:24 35:12



Erika Oginte ble best i klasse 35-39 år. Her bak løpets eldste - 70-åringen Knut Bøe fra Fana IL. (Foto: Vidar Nyhammer)



Det ble klasseseier i M20-22 år for Magnus Reite-Bjellaas. Femteplass totalt. (Foto: Vidar Nyhammer)



Klassevinner i 40-44 år, Karl Idar Vik (101). Her sammen med blant andre Peter Nygjerde (78) og Stian Nedrelid (117). (Foto: Vidar Nyhammer)





